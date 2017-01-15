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Голливуд-на-Кубани. Поможет ли «Кубани» звездный продюсер?

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Первая тренировка "Кубани" в новом году
Первая тренировка "Кубани" в новом годуИсточник: ФК «Кубань»

В «Кубани» снова жарко: из основного состава выведены два игрока, а остаток сезона команда может провести в соседнем Крымске. «Советский спорт» пытается разобраться в ситуации.

Как сообщает портал greenmile.ru, основу уже покинули капитан кубанцев защитник Игорь Армаш (ежемесячная зарплата порядка 60 тысяч евро) и вратарь Евгений Фролов, отказавшийся от понижения заработной платы, за что оба были переведены в «Кубань-2».

Говорят, этим чистка состава не ограничится. Вероятно, основу покинут Роман Бугаев, Евгений Гапон и Арсен Хубулов. Игроки отказались идти на понижение суммы контрактов, а руководство поставило ультиматум, отстранив футболистов от тренировок.

В ноябре клуб заявлял о финансовой стабильности. «Кубань» нашла нового «продюсера»: транспортную компанию, которая занимается перевозкой нефти, во главе с Мишелем Литваком, в чьем послужном списке числится настоящая продюсерская работа в ряде голливудских картин, включая, например, оскароносную «Одержимость».

Правда, вливания оказались менее крутыми, чем церемония подписания соглашения о сотрудничестве. Говорят, сумма договоря составила 300 млн. рублей. Ее направили на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба (задолженность доходила до полугода), а также погашение неустойки румыну Дану Петреску (по нашим данным — около 110 миллионов рублей).

Не исключено, что в клубе поняли: этих денег будет мало. Ведь долг клуба, как утверждают близкие к «Кубани» источники, - около 800 миллионов рублей. Потому и решили сократить ведомость, убрав несколько игроков. О том же заявляет ряд источников, добавляя: сокращение текущих расходов – одно из условий Литвака, который готов взять команду на полное финансирование с мая 2017 года. Тогда «Кубань» пополнят его менеджеры.

А сейчас клубу предстоит рассчитаться со «Спартаком» за трансфер Обухова. Сумма, по нашей информации, - 60 миллионов рублей, но Литвак не хочет платить эти деньги. Следовательно — еще одна проблема.

В воскресенье краснодарцы вылетят в Турцию. На билеты, проживание и контрольные матчи инвестор денег не выделил, и все расходы легли на нынешнее руководство. О месте сборов команда объявила в начале января. Но пока известно об одном из них. Где пройдет остальной цикл - вопрос.

Неизвестна и арена, где «желто-зеленые» проведут остаток сезона в ФНЛ. На стадионе «Кубань» идет реконструкция: меняются кресла, производится внутренняя отделка, начатая в ноябре. По слухам, темпы работ вызывают вопросы. Вероятно, исполнитель не успеет закончить заказ в срок, из-за чего краснодарцы переедут на другую арену.

Одним из вариантов, по сообщениям greenmile.ru, является стадион академии ФК «Краснодар» вместимостью три тысячи кресел, где «Кубань» сможет собирать аншлаги (средняя посещаемость команды - как раз в этом районе). Второй вариант - стадион «Гигант» в Крымске, где проводятся чемпионаты России среди юношей почти всех возрастов.

Не исключено, впрочем, что работы на стадионе «Кубань» завершатся в срок. Но ситуация остается непростой - как все то, что происходит с краснодарским клубом в последние годы. От трудностей «Кубань», должно быть, закаляется. Но вот учится ли?

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