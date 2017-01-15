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Кайса Макарайнен: «А где все?». Финка сокрушила соперниц и в гонке преследования

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кайса Макарайнен
Кайса МакарайненИсточник: Global Look Press

Женскую гонку преследования в Рупольдинге, как и спринт днем ранее, с огромным преимуществом выиграла финка Кайса Макарайнен. Россиянка Татьяна Акимова прекратила борьбу за пьедестал после третьего рубежа.

Финка не стала изводить себя штрафными кругами

Ну и Кайса! Что-то невероятное творит эта 32-летняя финка, когда ей удается показать чистую стрельбу. Накануне в спринте Макарайнен обошла и лидера общего зачета Габриэоу Коукалову, и быстроногую Лауру Дальмайер. Немка на пресс-конференции назвала ее скорость космической.

Так оно и есть. Если сравнить с отдельными результатами спортсменок сборной России, то скорость Кайсы – это вообще скорость звука.

Уже после первой стрельбы в гонке преследования Макарайнен опережала ближайшую соперницу – Доротею Вирер на целую минуту, а после второй – на 1 минуту 10 секунд.

И даже пробежав штрафной круг после третьего рубежа, она все равно сохранила эту самую минуту преимущества над второй спортсменкой – теперь ею была Габриэла Коукалова. То есть Кайса могла позволить себе ошибиться и на последнем рубеже – и спокойно финишировать первой. Вот это действительно космос! Мир Фуркада.

Макарайнен не стала изводить себя никаким штрафом на последнем рубеже – закрыла все мишени сразу и сохранила минутное преимущество. Любопытно, что весь сезон Кайса никак не могла пробраться на высшую ступень пьедестала почета, а в Рупольдинге выиграла сразу два золота.

Акимова прекратила борьбу за пьедестал после третьего рубежа

Что касается россиянок, то шанс ввязаться в борьбу за медали был у Татьяны Акимовой: после того как первые два рубежа она прошла на ноль, ее отставание от третьего места составляло 28 секунд. Но две стойки в ее исполнении получились не столь безукоризненны – на каждом рубеже Татьяна допустила по одному промаху и осталась при своих. Как начала она гонку 15-й, так и ушла на последний круг.

Итак, до старта чемпионата мира остался один этап – в Антхольце. Он пройдет на следующей неделе, и в Доломитовых Альпах мы увидим индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. И затем с 6 по 19 февраля – Хохфильцен, который в этом сезоне и принимает главный старт сезона.

Вы помните Антхольц прошлогодний? Тогда наша команда показала невероятный результат, который стал одним из самых успешных за всю историю российского биатлона: золото в мужской и женской гонках преследования, в женском спринте, в мужской эстафете, еще одно серебро и две бронзы, в том числе последняя медаль в эстафете от нашей женской команды. Семь медалей, четыре из которых золотых! Приснится же такое.

Сейчас, кажется, что тот итальянский успех нам точно приснился, поскольку и до него был слабый (в плане наших результатов) Рупольдинг, объединивший в себе два этапа, и после все повалилось из рук. А в завершение сезона мы получили первый в истории безмедальный чемпионат мира.

Что скажет Антхольц на этот раз? Увы, почти невозможно, что проявит себя в Италии Ольга Подчуфарова, которая там выиграла год назад свое первое личное золото – в спринте. Сегодня она вообще не вышла на старт в пасьюте, поскольку с большим трудом завершила субботний спринт. Имея нули на стрельбе, Ольга показала 86-ю скорость дня, объяснив это тем, что невозможно проходить столь коварную трассу в Рупольдинге на таких деревянных ногах, как у нее.

В который раз вспомним: тренеры рассчитывали, что скорость Подчуфаровой подрастет после Нового года и станет максимально возможной для спортсменки ближе к чемпионату мира. Но пока ничего подобного не происходит – скорее мы можем говорить об регрессе.

Единственной более-менее стабильной спортсменкой из наших девушек остается Татьяна Акимова. Только ей из женской сборной России удавалось в этом сезоне выиграть медали и на данный момент она показывает, что может время от времени включаться в борьбу за пьедестал.

Что касается дебютанток Кубка мира, то Виктория Сливко приняла участие только в одной гонке Рупольдинга – эстафете – и после этого больше спортсменку мы не увидели. Зато продолжает стартовать долгожданная Ульяна Кайшева, но пока ее раз за разом подводит стрельба…

Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования. Женщины
10 км

1. Кайса Макарайнен (Финляндия) 30:58,0 (1)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) + 1.00,9 (2)
3. Мари Дорен Абер (Франция) + 1.23,1 (3)
4.  Лаура Дальмайер (Германия) + 1.32,7 (4)
5. Ханна Оберг (Швеция) + 1.39,4 (1)
6. Ева Пушкарчикова (Чехия) + 1.49,9 (1)...

13. Татьяна Акимова (Россия) + 2.16,7 (2)...
22. Ирина Услугина (Россия) + 2.59,2 (1)... 
33. Ульяна Кайшева (Россия) + 3.38,3 (2)
34. Екатерина Глазырина (Россия) + 3.40,1 (3) 

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