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Юрий Калитвинцев: Погребняк остается в «Динамо»

Александр Троицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Погребняк
Павел ПогребнякИсточник: «Советский спорт»

«Динамо» на базе в Новогорске провело первый товарищеский матч против «Долгопрудного» (2:1). После игры главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев ответил на вопросы журналистов.

На поле из «дорогих» игроков вышли только Погребняк и Уилкшир, да и то во втором тайме. Все остальные — молодежь. Голы у победителей на счету Кузьмина и Ташаева. Павел Погребняк, который играл оттянутого форварда, поучаствовал в обоих забитых мячах, отметившись голевой передачей.

- В Новогорске был не сбор, а, скорее, мини-сбор, - рассказал Юрий Калитвинцев. - Ребята в отпуске не набрали лишний вес, что радует.Выполняли на отдыхе все задания, которые им были предложены.

Почему выбрали Москву для проведения контрольного матча?
- Поскольку у нас на это время была запланирована работа в зале, мы не стали торопиться.

- Где и когда сборы?
- 17 января вылетаем в Турцию, Там же пройдет второй сбор.

Появилась информация: «Динамо» расстается с дорогими игроками. У вас есть список?
Существует решение руководства, ничего сверхъестественного здесь нет. Пока все работают и тренируются.

Что с Кириллом Панченко, он готов к полноценной работе?
- Вчера после тренировки у него обнаружилась какая-то инфекция, но уже с 17-го числа будет работать в общей группе.

Есть уверенность, что Кирилл останется в «Динамо»?
- Есть.

- А Погребняк?
- Павел едет на сборы. Все зависит от него. По тем тренировкам, которые он проводил в последние полгода, никаких претензий не возникало.

- Стоит ли ждать новичков?
- У нас закрыта регистрация. Новички, может, и не помешали бы, но я доволен теми, кто у нас есть на сегодняшний день.

P.S.: Пока нет ясности с тем, где продолжит карьеру Виталий Дьяков. В заявке на контрольный матч его фамилии не было, сам Дьяков сообщил журналисту ТАСС о том, что у него очень запутанная ситуация.

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