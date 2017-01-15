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Почему этот СКА – уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Почему этот СКА – уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет
Источник: ХК СКА

До конца регулярного чемпионата еще месяц и 10 игр, а команда Знарка уже превосходит лучшие итоговые достижения.

Клубный рекорд по заброшенным шайбам

Предыдущий: СКА в сезоне-2014/15 – 210 голов
Новый: СКА в сезоне-2016/17 (на 15 января) – 214 голов

СКА отлично продвинулся в пятницу, когда забил 9 новокузнецкому «Металлургу» – тренер «Кузни» даже в НХЛ лидера нашей лиги отправил. И это ведь уже третий раз, когда СКА столько забивает: было 9:4 с «Югрой» и 9:0 с «Барысом». А еще пара случаев с 7-ю голами и аж девять – с 6-ю.

Только эти разгромы – 95 шайб, за счет остальных результативных матчей армейцы за месяц до конца регулярного чемпионата перебили личный рекорд из сезона, который они закончили Кубком Гагарина. Рекордный 211-й гол забил в матче с «Сибирью» Никита Гусев. 

Рекорд КХЛ по заброшенным шайбам

Владелец: «Салават Юлаев» – 215 голов (сезон-2009/10)
У СКА: 214 голов

Чтобы уже владеть рекордом наравне с «Салаватом» уже сейчас, СКА нужно было забить «Сибири» семь – и поначалу, после гола Евгения Дадонова на первой минуте, армейцам стоило на такое рассчитывать. Дадонов забил стильно, для хит-парадов: выехал из-за ворот и завел шайбу в ближний. Правда, потом вратарь «Сибири» Иван Налимов приступил к борьбе за новые вызовы в сборную и начал привычно вдохновенную игру против СКА, в который не пробился через молодежку и Высшую лигу три сезона назад. У Микко Коскинена, который тоже играл со своей бывшей, тоже получалось неплохо – потому без собственных новых голов у СКА все было под контролем до середины второго периода.

Финна пробили два раза за четыре минуты – но петербуржцы с задачей выиграть все равно справились, а рекорд по заброшенным шайбам эти пропущенные только приблизили. Его теперь почти наверняка стоит ждать уже в четверг, в домашнем матче СКА с «Йокеритом». 

Рекорд КХЛ по набранным очкам

Владелец: ЦСКА – 139 очков (сезон-2014/15)
У СКА: 118 очков

21 очко за 10 матчей – вполне реальный для СКА график. Но в нем точно нет места неудачной серии, которую команда Олега Знарка поймала на стыке старого и нового года. В ноябре-декабре очки у СКА отнимали «Автомобилист» и «Лада», но ближе к плей-офф петербуржцы все более собранные. Главная опасность для рекорда – через две недели: 1 февраля – матч в Уфе с «Салаватом», 3-го – тоже в гостях с «Магниткой».  

Рекорд КХЛ по победам в основное время

Владельцы: ЦСКА (сезон-2015/16), «Салават Юлаев» (сезон-2008/09, 56 матчей в регулярном чемпионате) – 38 побед
У СКА: 33 победы

Победы в основное время – единственный из ключевых показателей, по которому СКА в КХЛ сейчас не лучший. У ЦСКА на один сразу выигранный матч больше, и у москвичей тоже отличные шансы поставить новый рекорд. Их тоже ждут действующий чемпион, «Салават», а в среду – московское «Динамо», которое побеждает без остановки как раз после предыдущей встречи с командой Квартальнова. 

Рекорд КХЛ по количеству побед

Владельцы: ЦСКА (сезон-2015/16), «Салават Юлаев» (сезон-2008/09, 56 матчей в регулярном чемпионате) – 43 победы
У СКА: 40 побед

Юбилейная 40-я была под вопросом в середине второго периода: СКА проигрывал 1:2, команда потеряла из-за травмы Сергея Плотникова – он очень болезненно приземлился на плечо после случайного столкновения. Илья Ковальчук выходил в двух звеньях, но спас не он: сначала идеально в дальнюю девятку стрельнул Павел Дацюк, а через 34 секунды под перекладину отлично попал Никита Гусев – это как раз рекордный гол из первого пункта.

А потом Евгений Артюхин разозлился, ткнул клюшкой Виктора Тихонова и получил семь минут штрафа. СКА реализовал их два раза, убежал вперед на три гола и обезопасил победу.

Матч

СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Голы:

Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Дацюк 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).

Место и дата

15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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