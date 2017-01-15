Почему этот СКА – уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет
До конца регулярного чемпионата еще месяц и 10 игр, а команда Знарка уже превосходит лучшие итоговые достижения.
Клубный рекорд по заброшенным шайбам
Предыдущий: СКА в
сезоне-2014/15 – 210 голов
Новый: СКА в сезоне-2016/17 (на 15 января) – 214 голов
СКА отлично продвинулся в пятницу, когда забил 9
новокузнецкому «Металлургу» – тренер «Кузни» даже в НХЛ лидера нашей лиги
отправил. И это ведь уже третий раз, когда СКА столько забивает: было 9:4 с
«Югрой» и 9:0 с «Барысом». А еще пара случаев с 7-ю голами и аж девять – с 6-ю.
Только эти разгромы – 95 шайб, за счет остальных результативных матчей армейцы за месяц до конца регулярного чемпионата перебили личный рекорд из сезона, который они закончили Кубком Гагарина. Рекордный 211-й гол забил в матче с «Сибирью» Никита Гусев.
Рекорд КХЛ по заброшенным шайбам
Владелец: «Салават
Юлаев» – 215 голов (сезон-2009/10)
У СКА: 214 голов
Чтобы уже владеть рекордом наравне с «Салаватом» уже сейчас,
СКА нужно было забить «Сибири» семь – и поначалу, после гола Евгения Дадонова
на первой минуте, армейцам стоило на такое рассчитывать. Дадонов забил стильно,
для хит-парадов: выехал из-за ворот и завел шайбу в ближний. Правда, потом
вратарь «Сибири» Иван Налимов приступил к борьбе за новые вызовы в сборную и
начал привычно вдохновенную игру против СКА, в который не пробился через
молодежку и Высшую лигу три сезона назад. У Микко Коскинена, который тоже играл
со своей бывшей, тоже получалось неплохо – потому без собственных новых голов у
СКА все было под контролем до середины второго периода.
Финна пробили два раза за четыре минуты – но петербуржцы с задачей выиграть все равно справились, а рекорд по заброшенным шайбам эти пропущенные только приблизили. Его теперь почти наверняка стоит ждать уже в четверг, в домашнем матче СКА с «Йокеритом».
Рекорд КХЛ по набранным очкам
Владелец: ЦСКА – 139
очков (сезон-2014/15)
У СКА: 118 очков
21 очко за 10 матчей – вполне реальный для СКА график. Но в нем точно нет места неудачной серии, которую команда Олега Знарка поймала на стыке старого и нового года. В ноябре-декабре очки у СКА отнимали «Автомобилист» и «Лада», но ближе к плей-офф петербуржцы все более собранные. Главная опасность для рекорда – через две недели: 1 февраля – матч в Уфе с «Салаватом», 3-го – тоже в гостях с «Магниткой».
Рекорд КХЛ по победам в основное время
Владельцы: ЦСКА
(сезон-2015/16), «Салават Юлаев» (сезон-2008/09, 56 матчей в регулярном
чемпионате) – 38 побед
У СКА: 33 победы
Победы в основное время – единственный из ключевых показателей, по которому СКА в КХЛ сейчас не лучший. У ЦСКА на один сразу выигранный матч больше, и у москвичей тоже отличные шансы поставить новый рекорд. Их тоже ждут действующий чемпион, «Салават», а в среду – московское «Динамо», которое побеждает без остановки как раз после предыдущей встречи с командой Квартальнова.
Рекорд КХЛ по количеству побед
Владельцы: ЦСКА
(сезон-2015/16), «Салават Юлаев» (сезон-2008/09, 56 матчей в регулярном
чемпионате) – 43 победы
У СКА: 40 побед
Юбилейная 40-я была под вопросом в середине второго периода:
СКА проигрывал 1:2, команда потеряла из-за травмы Сергея Плотникова – он очень
болезненно приземлился на плечо после случайного столкновения. Илья Ковальчук
выходил в двух звеньях, но спас не он: сначала идеально в дальнюю девятку
стрельнул Павел Дацюк, а через 34 секунды под перекладину отлично попал Никита
Гусев – это как раз рекордный гол из первого пункта.
А потом Евгений Артюхин разозлился, ткнул клюшкой Виктора Тихонова и получил семь минут штрафа. СКА реализовал их два раза, убежал вперед на три гола и обезопасил победу.
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Дацюк 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция