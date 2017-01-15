«Таких людей нужно никогда не забывать». СКА посвятил победу ветерану-легенде
Лидеры «Сибири» общались с «Чикаго», а СКА говорил про ушедшего из жизни Валентина Быстрова – легенду ленинградского хоккея.
«Не ожидал такой реакции Артюхина»
– Второй период мы начали неважно, но потом все исправили, – то немногое, что звучит после матча СКА – «Сибирь» именно о хоккее. Это защитник петербуржцев Артем Зуб лаконично изложил суть матча.
«Сибирь» второй период плохо закончила: Евгений Артюхин заработал большой штраф. Даже очень большой: семь минут.
– Семь минут – новогодний подарок для СКА, – резюмирует Андрей Скабелка. – Это перечеркнуло наши надежды на положительный результат.
Колющий удар Артюхин нанес Виктору Тихонову.
– Не ожидал такой реакции, – признается форвард СКА. – Не видел, что там случилось раньше. Я думал, он на Дацюка или на вратаря пошел. И встал между ним и вратарем. Артюхин, видимо, разозлился и отмахнулся.
– Несильно?
– Нет, вреда не причинил. Просто перед судьей получилось неудачно.
– Исключительно дисциплина подвела, – говорит генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. – Как можно давать такое преимущество таким хоккеистам? (улыбается) Понятно, что они этим воспользуются.
– Вы об удалении Артюхина говорите?
– Конечно.
– У вас есть этому объяснение?
– Пока нет, я не очень могу понять. Наверное, очень хотелось ему выиграть, поэтому это произошло от переизбытка чувств.
– Второй матч подряд Артюхин в центре
внимания: незасчитанный гол в ворота ЦСКА, удаление здесь.
– Незасчитанная шайба – это из другой оперы. Тут все не надо сваливать в одну кучу. Абсолютно разные вещи. Он играл нормально, создал фактически сам второй гол. Вдвойне обидно, что дальше получилась такая история.
– КХЛ сегодня прислала в клуб ответ по
поводу незасчитанного гола. Вы поняли их позицию?
– Нет, я не понял. Из этой формулировки понять в принципе невозможно. Очень большие проблемы с русским языком.
Легенда хоккейного Ленинграда
По Ледовому гуляет скаут «Чикаго»: и он тут хорошо всех знает, и с ним
многие знакомы. Это бывший тренер СКА Барри Смит.
После матча он говорит с Иваном Налимовым и Максимом Шалуновым, которых
когда-то задрафтовал.
– Мы просто пообщались, – уходит от конкретного ответа о теме разговора
вратарь «Сибири».
Перед матчем в Ледовом минуту молчали в память о легенде
ленинградского хоккея: Валентин Быстров умер в день игры на 88-м году жизни.
Он за СКА, который тогда назывался ОДО – провел всего один
сезон-54/55, но для города был легендой. Валентин Александрович встал на коньки
еще во время блокады – подобрал их после того, как разбомбили какой-то склад со
спортивным снаряжением. Быстров начал заниматься спортом, чтобы справиться с
дистрофией после сложнейшего военного времени. А в итоге стал первым
ленинградцем, которого позвали на официальные матчи сборной СССР.
Он взял в команде Анатолия Тарасова серебро чемпионата
мира-1958, но на многочисленные приглашения тренера сборной переехать в Москву
постоянно отвечал отказом – потому что любил Ленинград и жену-ленинградку.
– Нет ли у вас желания
посвятить победу ветерану СКА Валентину Быстрову, символу команды? – спросили у Артема Зуба напоследок.
– Есть, конечно. Мы все посвящаем эту победу именно ему.
Олег Знарок согласился:
– Таких людей нужно помнить и никогда не забывать…
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Тихонов (Дацюк, Ковальчук), 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция