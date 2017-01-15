«Таких людей нужно никогда не забывать». СКА посвятил победу ветерану-легенде

Лидеры «Сибири» общались с «Чикаго», а СКА говорил про ушедшего из жизни Валентина Быстрова – легенду ленинградского хоккея.

«Не ожидал такой реакции Артюхина»

– Второй период мы начали неважно, но потом все исправили, – то немногое, что звучит после матча СКА – «Сибирь» именно о хоккее. Это защитник петербуржцев Артем Зуб лаконично изложил суть матча.

«Сибирь» второй период плохо закончила: Евгений Артюхин заработал большой штраф. Даже очень большой: семь минут.

– Семь минут – новогодний подарок для СКА, – резюмирует Андрей Скабелка. – Это перечеркнуло наши надежды на положительный результат.

Колющий удар Артюхин нанес Виктору Тихонову.

– Не ожидал такой реакции, – признается форвард СКА. – Не видел, что там случилось раньше. Я думал, он на Дацюка или на вратаря пошел. И встал между ним и вратарем. Артюхин, видимо, разозлился и отмахнулся.

– Несильно?

– Нет, вреда не причинил. Просто перед судьей получилось неудачно.

– Исключительно дисциплина подвела, – говорит генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. – Как можно давать такое преимущество таким хоккеистам? (улыбается) Понятно, что они этим воспользуются.

– Вы об удалении Артюхина говорите?

– Конечно.

– У вас есть этому объяснение?

– Пока нет, я не очень могу понять. Наверное, очень хотелось ему выиграть, поэтому это произошло от переизбытка чувств.

– Второй матч подряд Артюхин в центре внимания: незасчитанный гол в ворота ЦСКА, удаление здесь.

– Незасчитанная шайба – это из другой оперы. Тут все не надо сваливать в одну кучу. Абсолютно разные вещи. Он играл нормально, создал фактически сам второй гол. Вдвойне обидно, что дальше получилась такая история.

– КХЛ сегодня прислала в клуб ответ по поводу незасчитанного гола. Вы поняли их позицию?

– Нет, я не понял. Из этой формулировки понять в принципе невозможно. Очень большие проблемы с русским языком.

Легенда хоккейного Ленинграда

По Ледовому гуляет скаут «Чикаго»: и он тут хорошо всех знает, и с ним многие знакомы. Это бывший тренер СКА Барри Смит.

После матча он говорит с Иваном Налимовым и Максимом Шалуновым, которых когда-то задрафтовал.

– Мы просто пообщались, – уходит от конкретного ответа о теме разговора вратарь «Сибири».

Перед матчем в Ледовом минуту молчали в память о легенде ленинградского хоккея: Валентин Быстров умер в день игры на 88-м году жизни.

Он за СКА, который тогда назывался ОДО – провел всего один сезон-54/55, но для города был легендой. Валентин Александрович встал на коньки еще во время блокады – подобрал их после того, как разбомбили какой-то склад со спортивным снаряжением. Быстров начал заниматься спортом, чтобы справиться с дистрофией после сложнейшего военного времени. А в итоге стал первым ленинградцем, которого позвали на официальные матчи сборной СССР.

Он взял в команде Анатолия Тарасова серебро чемпионата мира-1958, но на многочисленные приглашения тренера сборной переехать в Москву постоянно отвечал отказом – потому что любил Ленинград и жену-ленинградку.

– Нет ли у вас желания посвятить победу ветерану СКА Валентину Быстрову, символу команды? – спросили у Артема Зуба напоследок.

– Есть, конечно. Мы все посвящаем эту победу именно ему.

Олег Знарок согласился:

– Таких людей нужно помнить и никогда не забывать…