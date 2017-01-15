«Уильямс ждет возвращения Шараповой». Анна Чакветадзе - об Australian Open

Серена Уильямс Источник: Reuters

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – об основных фаворитах, «темных лошадках» и шансах россиян на стартующем в понедельник Открытом чемпионате Австралии.

МУЖЧИНЫ

ФАВОРИТЫ

Время течет – ничего не меняется. По крайней мере – в мужском теннисе. Одни и те же фавориты уже порядком надоели, но что делать? Думаю, вряд ли в Мельбурне ситуация изменится. Есть два главных претендента – Новак Джокович и Энди Маррей. И есть все остальные. Даже Рафаэль Надаль и Роджер Федерер вряд ли вмешаются в борьбу за титул. То же касается Станисласа Вавринки, хотя Стэн – неоднозначный парень. Непредсказуемый. Может ужасно начать турнир, уйти с матчбола в третьем круге, а потом выиграть чемпионат, как это было на US Open-2016. Может вылететь уже в стартовом раунде. В общем, чего ждать от швейцарца – не ясно.

То же касается и Федерера. Роджер впервые оказался в ситуации, когда ему приходится возвращаться после долгого перерыва из-за травмы. Готов ли он к этому психологически? Как чувствует себя в физическом плане? Пока очевидно – не очень. Особенно – по части «физики». Тут дело не только в травме (хотя в ней тоже), но и в возрасте. Ничего не поделаешь – когда тебе 35 лет, времени на восстановление уходит больше, выносливость – снижается. Простая человеческая физиология. Роджер пытается перестроить свой теннис. Чаще ходит в сетке. Наверняка будет стараться максимально сокращать каждый розыгрыш. Но пятисетовые матчи – больше не его стихия. И вряд ли Федереру хватит сил на должном уровне провести весь Australian Open. Думаю, Роджер больше не выиграет турнир «Большого шлема». Хотя и буду рада, если ошибусь.

А в Мельбурне, скорее всего, в финале вновь сойдутся Джокович и Маррей. Причем шансы у Новака на успех повыше. Мне понравилась его победа в Дохе, где серб справился с шотландцем в титульном матче. Если в прошлом году было заметно, что у Новака возникли серьезные проблемы с мотивацией, то теперь в этом плане – полный порядок! Похоже, тот факт, что Энди – старый соперник, ровесник, с которым они идут нога в ногу с 14 лет – все-таки опередил Джоковича в рейтинге, серба, как говорится, «зацепил». Стал болезненным уколом. И в нынешнем сезоне он будет делать все, что вернуться на вершину. Не удивлюсь, если в итоге Новак выдаст лучший год в карьере. А начнет его с победы в Мельбурне.

«ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ»

В первую очередь, назову Ника Кирьоса. Во-первых – он играет дома. Во-вторых – парень одаренный. Да, постоянно попадает в скандалы. Да, ведет себя не всегда корректно, перегибает палку, но за это его и любят зрители! На корте Ник работает на публику – как и Гаэль Монфис. При этом таланта у австралийца, мне кажется, побольше. В свои 21 год он – 13-й в рейтинге. С таким фактом надо считаться! Возможно, Кирьосу стоит повзрослеть, хотя пример того же Монфиса показывает, что парень и в 30 лет может вести себя, как в 17. Возможно, мы услышим еще не об одном скандале с Ником. Но он определенно способен удивлять.

Так же, как и Саша Зверев - Александр серьезно прогрессирует. Плюс выделю Григора Димитрова – его почти списали со счетов, а болгарин взял, и начал год с титула в Брисбене. Похвально! Плюс очень интересен Доминик Тим. Главное, чтобы австриец не «загнал» себя на тренировках. Говорят – пашет без продыху. Бьет рекорды самого Надаля по количеству часов на корте. Если физически с австрийцем все в порядке, он тоже может претендовать на высокий результат.

А ЧТО НАШИ?

Если кто-то из российских игроков доберется до второй недели – это будет супер-результат! Есть ли шансы? Хочется в это верить. Причем особый интерес вызывают молодые теннисисты – Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Для Карена и Андрея этот Australian Open станет вторым турниром «Большого шлема» в их карьере. Для Даниила – первым. Сложно сказать, как выступят ребята в Мельбурне. Но очень хочется, чтобы хоть кто-то выстрелил. Если удастся – за ним подтянутся и остальные. Так было всегда. За Кафельниковым появилсяСафин, за Сафиным – Давыденко, за Давыденко «взлетели» Южный, Андреев, Турсунов. Пока нашей молодежи не хватает опыта – того, который есть и Михаила. Ох, вот бы опыт Южного разделить на всех ребят – там бы и Мише тоже осталось достаточно! Жаль, так нельзя – придется нарабатывать свой. Я воздержусь от прогнозов, но очень надеюсь, что Хачанов, Рублев и Медведев сумеют приятно удивить нас в Мельбурне. И еще хочется, чтобы проблемы со здоровьем отпустили, наконец, Турсунова. Дмитрию очень важно закончить каждый свой матч в Австралии.

ЖЕНЩИНЫ

ФАВОРИТЫ

Явных – нет. В отличие от мужского тенниса, в женском ситуация куда запутаннее. Конечно, так или иначе все девушки из ТОП-10 мирового рейтинга, будут претендовать в Австралии на титул. Но в отличие от прошлых лет, где была Серена Уильямс и остальные, теперь неясно – у кого лучшие шансы выиграть чемпионат.

Анджелике Кербер предстоит тяжелый год. Слишком много очков придется защищать. И слишком много титулов. Есть мнение, что немка может с таким давлением не справиться. Australian Open даст первые ответы – готова ли она остаться на вершине.

Серена Уильямс тоже сдает. Американка, возможно, начала последний сезон в своей карьере. С одной стороны, у нее есть мотивация – выиграть 23-й турнир «Большого шлема», став самой титулованной теннисисткой в истории. Получится ли? Хороший вопрос. Есть и еще один нюанс, который заставляет Уильямс продолжать карьеру – скорое возвращение Шараповой. Не секрет, что Маша – главный раздражитель для Серены. Ее однозначно задевает, что россиянка пользуется большим вниманием у болельщиков. Отсюда вся эта страсть, с которой Уильямс выходит на корт против Марии. Возможно, поэтому она все еще остается в Туре. Но возраст берет свое, травм становится больше, уровень игры падает – это видно и по стартовавшему сезону, по поражению Серены во втором круге в Брисбене – так что, вполне возможно, Уильямс близка к завершению карьеры.

«ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ»

Следить за женской частью Australian Open будет гораздо интереснее. Симона Халеп, Гарбина Мугуруса, Доминика Цибулкова – удивить могут все. Я для себя выделила двух девушек, от которых жду особых успехов – Джоанну Конту и Каролину Плишкову. Но с Контой ситуация сложнее – она раньше на турнирах «Большого шлема» лишь раз была в полуфинале, ей пока не хватает опыта «больших» матчей, хотя прогресс британки очевиден. У Каролины прогресс еще заметнее. Плюс – она побеждала Серену, играла в финале US Open, и постоянно совершенствует свой теннис. Думаю, чешка будет всерьез бороться в Мельбурне за титул.

А ЧТО НАШИ?

Поборется ли Кузнецова за победу? Ой, не хочу загадывать. Со Светой прогнозы не работают. Они часто сама не знает, чего от себя ожидать. Предыдущий сезон у Кузнецовой был удачным – возвращение в ТОП-10, два титула, финал в Майами… Но именно «Большие шлемы» у нее не сложились. Надеюсь, в нынешнем году Светлана исправит ситуацию.

Дарье Касаткиной не повезло с сеткой – там и Кербер может попасться в третьем раунде, и даже в первом круге пройти китаянку Шуай Пен будет непросто. Елену Веснину беспокоила спина – она снялась из-за травмы в Сиднее. Хочется верить, что повреждение несерьезное, и Лена успела полностью восстановиться.Екатерина Макарова провела не лучший год в одиночном разряде и пока не уверенна в себе, хотя в Австралии не раз добивалась успехов. Будем надеяться, что все эти девушки, как и Анастасия Павлюченкова, порадуют нас в Мельбурне. Но гадать, как далеко пробьется каждая из них, не буду.

При этом очень интересно последить за молодежью. Сразу три россиянки впервые выступят в основной сетке «Большого шлема». Ирине Хромачевой давно выдавали огромные авансы, но до сих пор она их не оправдывала. Может, теперь сумеет? Анна Блинкова и Наталья Вихлянцева пробились из квалификации. Ане – 18 лет, Наташе – 19. И кто говорил, что у нас не растет смена прежнему поколению? Теперь обоим девушкам надо тянуться за Касаткиной – потенциал для этого есть. Возможно, им удастся проявить его и в Мельбурне.