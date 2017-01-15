Главный тренер сборной России: В сборной будут игроки, готовые биться за флаг

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Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус в эксклюзивном интервью рассказал, как команда будет готовиться к ЧМ-2017, какими качествами должны обладать российские сборники и задачах национальной команды.

В кабинете наставника – магнитная доска, расчерченная стрелками и схемами. На столе – блокнот с фамилиями. В нем – много правок, пометок на полях. Очевидно, что тренерский штаб почти определился с составом. Осталось уточнить 2-3 кандидатуры.

Окончательную заявку россияне должны подать не позднее 20 января. 23-го команда соберется в Москве, утром следующего дня посетит молебен в храме Святителя Николая на Трех Горах, а уже вечером вылетит в Швецию.

- Нужно немного передохнуть от матчей чемпионата России, пройти акклиматизацию, - улыбается Сергей Мяус. – В Швеции проведем несколько тренировок и теоретических занятий. Уделим внимание отработке вариантов организации игры в атаке и обороне и, конечно же, психологии.

- Не боитесь, что шведские тренеры подсмотрят секреты?

- Команды досконально знают друг друга. Все решит индивидуальное мастерство хоккеистов и готовность в день матча. У нас есть моменты, которые нужно подтянуть – это и будем отрабатывать на тренировках.

- Какова ситуация с многолетним лидером сборной Сергеем Ломановым, который заявил шведской прессе, что не едет на чемпионат мира?

- Сергей включен в расширенный список из 25 игроков, который мы направили в Международную федерацию бенди (FIB). Я читал его заявление, сделанное шведским СМИ, и скажу, что это его выбор. Когда-то из сборной уходили Михаил Свешников, Сергей Обухов, Александр Тюкавин, Иван Максимов, Павел Франц, которые принесли немало побед нашей стране. Процесс обновления сборной не нов, и мы с тренерским штабом осуществляем его, получив карт-бланш от Исполкома ФХМР.

Великий футбольный тренер Валерий Лобановский говорил: «Сначала игрок играет, потом – играет и говорит, а в конце – только говорит». В майке сборной России будут выходить хоккеисты, которые не просто показывают необходимый уровень игры, но и желают выступать за флаг своей страны.

- За кем окончательное слово по составу?

- Обсуждаем каждую кандидатуру тренерским штабом сборной. Но последнее слово – за мной, как главным тренером. Это – моя личная ответственность.

- Не появился ли у игроков и тренеров некий шведский комплекс после первого тайма игры со Швецией на ульяновском чемпионате мира (Россия проигрывала 0:5, а матч закончился со счетом 3:6. – Прим. ред.)?

- А почему он должен была появиться? Игрок – это атлет, который должен уметь держать удар и у которого после поражения должно взыграть самолюбие. Более того, мы – действующие чемпионы мира, Россия выиграла последние четыре мировых первенства. На недавний турнир «Четырех наций» мы поехали не в оптимальном составе, и поначалу чувствовалось какое-то недоверие со стороны игроков. Потом они поняли, что если не метаться из крайности в крайность, доверять тренерам и партнерам, выполнять установку, все получится. Это и есть – психология победителей. В Тролльхеттане, кстати, мы Швецию обыграли (6:5), а соперники отметили, что Россия показала красивый коллективный хоккей.

- Задачи у сборной как всегда максимальные?

- А как иначе? Для их выполнения нужна уверенность и ответственность всех членов делегации. В сборной нужно на время забыть о клубных пристрастиях и сплотиться единой целью.

СЛОВО ТРЕНЕРАМ

Атмосфера в команде великолепная, все хорошо общаются друг с другом. Именно с такими эмоциями нам нужно подойти к чемпионату мира, тогда все у нас получится.

Павел ФРАНЦ

У сборной любого созыва есть своя изюминка. Мне показалось, что в команде образца 2017 года комфортно и игрокам, и тренерам. Все – на позитиве. Я приезжаю и работаю с удовольствием.

Михаил СВЕШНИКОВ

Новички в обновленной команде не теряются и это видят все. Это – хороший знак. Все ребята объединены одной целью: доказать, что сборная России – сильнейшая в мире. Пусть шведы нас боятся!

Ильяс ХАНДАЕВ