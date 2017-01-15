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Иванушкин в первом матче за «Байкал-Энергию» забил шесть мячей!

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иванушкин в первом матче за «Байкал-Энергию» забил шесть мячей!

Форвард сборной России Евгений Иванушкин, вернувшийся после семилетнего перерыва на берега Ангары, забил шесть мячей в ворота ульяновской «Волги».

Отметим, что в первом туре второго этапа все матчи выиграли команды восточной группы, которые играли на своих полях.

Статистика

Чемпионат России. Второй этап. 1-й тур

Группа I. СКА-Нефтяник – Водник - 11:1. Байкал-Энергия – Волга - 8:4. Енисей – Динамо-Москва - 12:2. Уральский трубник – Динамо-Казань - 4:2. Группа II. Кузбасс – Родина - 13:5. Сибсельмаш – Старт - 10:1.

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