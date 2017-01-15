Валерий Петраков: Теперь потолок зарплат в «Томи» - 300 тысяч в месяц

Главный тренер «Томи» - о будущем команды.

«Советский спорт» продолжает следить за нелегкой судьбой «Томи», переведенной руководством Томской области на эконом-вариант существования.

НА СЕДЬМОМ МЕСЯЦЕ

- Как правильно назвать то состояние, в котором сейчас пребывает «Томь»?

- Подготовкой к сезону. Едем на сбор в Турцию. Хотели с 20 числа — не получилось с билетами. В итоге с 23 января по 8 февраля.

- Медосмотр пройдет в Москве?

- Он будет после первого сбора.

- Контрольные матчи запланированы?

- Четыре игры — 29 и 31 января, 3 и 6 февраля. Сыграем с хорватским «Хайдуком» и «Динамо», двух других соперников пока не назову.

- Вам понятны ближайшие перспективы «Томи»?

- Губернатор Томской области Сергей Жвачкин считает, что футболисты получают слишком много, - такая прошла установка. Нужно сокращать, оптимизировать, находить финансовые параметры, в которых будет жить команда. Долги пока остаются. Разговаривал с Сергеем Анатольевичем после Нового года: он обещал, что после 16 января задолженность будет погашаться.

- Тем, кто уходит?

- Разговор шел о том, что всем - людям надо как-то жить, ведь уже седьмой месяц невыплат пошел. Наверное, тем, кто уходит, в первую очередь: нам все-таки нужно открывать заявку. Пока регистрация новичков «Томи» запрещена.

- У вас есть понимание, кто из основы останется?

- Составили список со спортивным директором Игорем Кудряшовым. На первый сбор берем восемь дублеров. А остаются Солосин, Бордачев, Пугин, Попов, Ковальчук, Голышев, Чуперка… Девять человек. Всего на первый сбор поедут 17 игроков. Естественно, кто-то будет подъезжать в Турцию.

- На «двухстронку»-то не хватит.

- Ну, да. В первую неделю, правда, мы и не планируем матчей. Другого типа работа ждет. Затем начнем играть.

- Вы в курсе истории с агентом Дмитрием Селюком, который хочет предложить «Томи» группу игроков «на вырост»?

- Сам с ним не разговаривал, переговоры ведет спортивный директор. Насколько понимаю, Селюк хочет прислать нам в Турцию 5-6 человек разных амплуа. Все африканцы, в основном из Ганы. По сути будет просмотр, билетные расходы Селюк берет на себя, мы кормим и размещаем.

- Если кто-то подойдет, сможет ли «Томь» платить новичкам? Или они ради игровой практики согласны поиграть за еду?

- Что-то ребятам надо будет заплатить, но вряд ли много. Скорее всего, войдем по зарплате в долевое участие с клубами, которым новички принадлежат: так обычно делается.

- Дьяков в «Томи» точно не останется?

- Точно. Уже ушел, разорвав контракт. И написал жалобу на клуб, потребовал компенсацию за три месяца.

ГАЗОН К «РОСТОВУ» ГОТОВ НЕ БУДЕТ

- С кем вы за это время общались по ситуации в клубе?

- Дважды с губернатором. С Борисом Мальцевым, председателем областной думы. С вице-губернаторо м. В принципе вектор понятен: ставка на молодых ребят. От высокооплачиваем ых игроков придется избавляться. И определить потолок зарплат, чтобы футболисты в «Томи» делали себе имя, а не получали деньги ни за что.

- И каков будет потолок?

- Как я понимаю, 300 тысяч рублей.

- Какое у вас настроение после таких новостей?

- Губернатор сказал: нужно остаться, работать с молодыми. Даже если не получится в премьер-лиге — делать хорошую команду в ФНЛ. Я сказал: пока есть шансы — надо цепляться хотя бы за переходную зону. Реакция была…

- Какая?

- Зацепитесь — ладно, нет — значит, нет. По-человечески губернатора понять можно. Он любит футбол, но бывают такие тяжелые моменты. Я на стороне ребят, им нужно семьи обеспечивать, однако если нет денег, что делать? Были бы — губернатор платил бы. А так… Не получается пока. Сейчас вроде что-то должно пойти, хоть с долгами рассчитаемся. В Томске никого никогда не обманывали — так сказал губернатор.

- Со вторым сбором есть ясность?

- Со сбором есть: с 15 февраля в Турции. Нет ясности с первым матчем. Играем с «Ростовом» в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на сто процентов не будет готово. Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть.