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Клопп и Моуринью: так кто смеется последним? «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничью

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью и Юрген Клопп
Жозе Моуринью и Юрген КлоппИсточник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в 21-м туре чемпионата Англии, сравняв счет на последних минутах матча.

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в последнее время хорошее настроение. Наверное, таким хорошим оно не было уже года полтора – с чемпионского сезона «Челси». И это объяснимо – беспроигрышная серия «МЮ» во всех турнирах перед встречей с «Ливерпулем» насчитывала 15 матчей, победная – девять. Последний раз так мощно по дистанции «красные дьяволы» шли аж в 2009 году.

Поэтому португалец позволяет себе шутить. На пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» зазвонил лежащий рядом с ним на столе телефон. Моуринью ответил, понял, что звонят из издания Talksport и передал гаджет растерянному и смущенному репортеру, которому тот, собственно, и принадлежал и который, очевидно, использовал его в качестве диктофона. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил отвечать на вопрос. Можете вообразить, как повел бы себя португалец в сентябре-октябре, когда дела у «Юнайтед» шли далеко не блестяще?


Впрочем, его визави из «Ливерпуля» Юрген Клопп, несмотря на осечки в последних матчах – после победы над «Манчестер Сити» 31 декабря (1:0) последовали ничья с «Сандерлендом» (2:2), ничья с клубом 4-го дивизиона «Плимутом» в Кубке Англии (0:0) и поражение в полуфинале Кубка Лиги от «Саутгемптона» (0:1) - старался сохранять спокойствие. «Я слышу страх в вашем вопросе, я слышу его в разговорах с другими людьми: «О, боже мой, а теперь нам же еще и с «МЮ» играть». Но дайте мне 11 футболистов, и мы будем биться».

Тем более что сам Клопп умеет играть против команд Моуринью. В пяти матчах – три победы, ничья и поражение. В одном из своих первых матчах во главе «Ливерпуля» он разбил «Челси» португальца (3:1). Он громил моуриньевский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов (4:1).

А перед самой игрой Клопп и вовсе заразился весельем от Моуринью. Давая интервью, он хохотал чуть ли не каждую секунду. Не смущало его даже то, что справа в защите у него должен был играть 18-летний дебютант Александр-Арнольд. «А чего бояться-то? Я сказал парню: «Добро пожаловать в «Ливерпуль», - смеялся немец.

ЮБИЛЕЙ РУНИ

И своим бодрым настроением Клопп буквально заразил своих парней – насколько те были уверены в себе и спокойны, играя так, будто и все лидеры на месте, и неудачной серии перед этим матчем не было. Даже в самых сложных моментах. Ловрен априори уступает в скорости Мхитаряну, но, когда армянин выскочил к воротам «Ливерпуля», хорватский защитник «красных» боролся до конца, успел оттеснить соперника в сторону и Миньоле с ударом с острого угла справился.

А вот футболисты «МЮ» были порой чересчур самоуверенны, и до добра это не доводило. Именно так «красные дьяволы» пропустили. Джоунс завозился с мячом у своей штрафной, хотя мог бы сыграть проще и сделать пас вратарю, попал под прессинг Фирмино, «привез» угловой, после розыгрыша которого Погба сыграл рукой в своей штрафной. Бесспорный пенальти четко реализовал Милнер.

Это был единственный удар «Ливерпуля» по воротам в первом тайме, но вряд ли кто-то не сможет сказать, что «красные» играли исключительно от обороны. Да, во втором тайме были моменты, когда «МЮ» буквально вжимал гостей в их штрафную в полном составе, но, когда счет стал равным, парни Клоппа резво бежали вперед. Тот же Вайналдум на третьей добавленной минуте вполне мог принести «Ливерпулю» победу, но, находясь в центре штрафной, невнятно катнул мяч в руки де Хеа.

Моуринью же делал все, чтобы спасти матч – сначала выпустил Руни (для форварда это стал 450-й матч в премьер-лиге и он стал 21-м футболистом, кто достиг этого рубежа) и Мату, а за 15 минут до конца бросил на поле Феллаини. Заодно показав своим игрокам: все, ребята, грузим вперед. И действительно, бельгиец вместе с Ибрагимовичем буквально затолкали мяч в ворота проведшего прекрасный матч Миньоле.

В итоге «МЮ» снова не проиграл – уже в 16-й раз подряд, а «Ливерпуль» опять не победил, уже в четвертом матче в 2017 году. Но вряд ли Моуринью будет очень доволен, а Клопп, напротив, огорчен таким результатом. В общем, непонятно, кому из них смеяться в этот вечер последним.

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