«Золото в женской гонке – как в три в мужской!»

Минувший уик-энд принес россиянам целый урожай медалей на главных стартах в зимних видах спорта. Включая два золота в женских лыжных гонках.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: Этап Кубка мира

Где было: Тоблах (Италия)

Результат сборной России: 2 золота

Этап Кубка мира в итальянском Тоблахе включил в себя только спринтерские гонки. И собрал большие ожидания болельщиков российской сборной. Сергей Устюгов выиграл две последние их них. Он был лучшим в Давосе. Он же взял золото в спринте в Валь-Мюстаре – в рамках первого этапа «Тур де Ски» (а следом победил еще в четырех стартах, оформив итоговый успех в общем зачете многодневки). Как же не ждать хет-трика! Увы, но то ли силы кончились. То ли – везение. Может – все разом. В квалификации в Добьяко (другое название Тоблаха) Сергей упал. Итог – 70-е место. В командном старте Устюгов не участвовал, и без его усилий побороться за медали россияне не смогли: Глеб Ретивых и Николай Морилов остались седьмыми, Никита Крюков (вернувшийся после травмы спины) и Антон Гафаров – 12-ми.

Но золото пришло, откуда не ждали! В финале женских личных гонок в 30-летняя Наталья Матвеева на самом финише выскочила из-за спины норвежки Майкен Касперсен-Фалла – и стала первой! А в воскресенье она же, в паре с Юлией Белоруковой, оформила победу и в команде.

- Мы в шоке! – радовалась успехам Елена Вяльбе, давая комментарий агентству «Р-Спорт». – Любая женская победа для нас – как три мужских. Мы так давно ждем от наших девушек успехов на подобном уровне. Поэтому радости и счастью нет предела! Спасибо Наташке, что смогла выдержать и победить.

Чтобы понять радость главы Федерации лыжных гонок России: россиянки на этапах Кубка мира не побеждали с января 2015 года – когда Юлия Чекалева взяла первое место в скиатлоне в Рыбинске. А в нынешнем сезоне наши спортсменки и вовсе не были в медалях. Двойной успех на этом фоне – конечно, шок!

ШОРТ-ТРЕК

Что было: чемпионат Европы

Где было: Турин (Италия)

Результат сборной России: 1 золото, 2 серебра, 1 бронза (в абсолютном зачете)

Вообще, медалей – куда больше! Один Семен Елистратов взял два золота – в гонках на 1500 м и 3000 м. А заодно – защитил титул чемпиона континента в многоборье. И, чтобы закрепить успех, помог нашей команде занять второе место в эстафете. Плюс Виктор Ан добавил «малую» бронзу – на «пятисотке». Жаль, нынешняя форма не позволяет Виктору претендовать на большее. Даже в Турине – там, где он взял три первых золота Олимпиады. В 2006-м. Еще в сборной Кореи.

Девушки от мужской команды не отстали. Правда, успех Татьяны Бородулиной, ставшей чемпионкой Европы в 2005 году (кстати – опять же, в Турине), никто не повторил. Зато Софья Просвирнова в свои 19 лет завоевала второе серебро в абсолюте (первое было в 2015-м). А бронза в многоборье ушла к Екатерине Константиновой.

- Жаль, не вышло достать Арианну Фонтану, - призналась Просвирнова. – Но, если честно, я и на второе место почти не рассчитывала! Зато теперь понимаю – работа была не напрасной. А значит, есть шанс успешно выступить и на чемпионате мира.

Он, напомним, пройдет 10-12 марта в Роттердаме.

САННЫЙ СПОРТ

Что было: Этап Кубка мира

Где было: Сигулда (Латвия)

Результат сборной России: 4 золота, 2 серебра, 3 бронзы

Ни один из этапов Кубка мира в нынешнем сезоне не оставлял Россию без наград. Но собрать такой урожай медалей…

Роман Репилов приехал в Латвию лидером общего зачета. Семен Павличенко неделю назад взял золото чемпионата Европы в немецком Кенигзее. Понятно, что оба россиянина в Сигулде рассчитывали только на золото. Оба его и получили. Правда, в разных дисциплинах – в главном заезда лучшим вновь стал Семен, опередив Романа на 0,15 секунды. В спринте два лидера нашей команды сделали рокировку – тут первый результат показал Репилов (Павличенко остался вторым).

Плюс – Татьяна Иванова взяла золото (спринт) и бронзу (основной заезд).

Плюс – Виктория Демченко порадовала папу (да и всех нас) 3-м местом в спринте.

Плюс – сборная России, наконец, победила в эстафете (в составе Ивановой, Павличенко и пары Владислав Южаков/Юрий Прохоров).

Итог – Репилов продолжает лидировать в общем зачете, Павличенко вышел на 2-е место, Иванова поднялась на 6-е (тут до немки Натали Гейзенбергер не добраться, но в тройку войти можно).

Удачный уик-энд!

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что было: Этап Кубка мира и чемпионат Европы

Где было: Винтерберг (Германия)

Результат сборной России: 2 серебра (чемпионат Европы), 1 бронза (Кубок мира и чемпионат Европы)

Александр Третьяков, вернувшись в Кубок мира после отстранения от участия в турнирах со стороны Международной федерации (из-за подозрений в нарушении допинговых правил), не смог сходу взять золото. Обидно. Особенно, учитывая, что этап в Винтерберге заодно включил в себя чемпионат Европы. Золото – первое в сезоне – завоевал латыш Мартинс Дуркус, который постепенно набирает форму. Россиянин остался третьим – уступил еще и старшему брату Мартинса - Томасу. В бобслее Александр Касьянов вполне мог выйти в лидеры всех трех зачетов – в двойках, в четверках, в комбинации. Но…. не сумел. В двойках взял серебро, уступив немцу Йоханнесу Лахнеру, в четверках вовсе не попал на подиум (опять обидное 4-е место). Кореец Юн-Чжон Вон и швейцарец Рико Петер по-прежнему имеют в своем активе больше очков, чем россиянин. Зато приятно удивили Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова. Нас редко радуют наши бобслеистки, но в этот раз две девушки взял медаль первенства Европы! В Кубке мира они остались за чертой призеров – все-таки, победили американки Элана Тэйлор/Кери Джонс, бронза ушла их соотечественница м Джейми Позер и Эджи Эванс. Но в чемпионате континента спортсменки из-за океана не участвовали, так что россиянкам досталось серебро.

ФРИСТАЙЛ

Что было: Этап Кубка мира (лыжная акробатика)

Где было: Лэйк-Плэсид (США)

Результат сборной России: 2 бронзы

Китай и Австралия. Иногда – Белоруссия (но не в этом сезоне). Вот основные сборные, которые берут медали в рамках Кубка мира (и на других крупных турнирах) по лыжной акробатике.

Точнее, так было раньше.

Теперь добавилась Россия. Уже на первом этапе в Бейда-Лейк (вы удивитесь, но это – Китай) Любовь Никитина взяла бронзу в личном турнире, а вместе с Александрой Орловой и Максимом Буровым – золото в команде! Переезд в США (наша сборная туда отправилась в канун Нового года) развил успех. Пара недель на адаптацию и тренировки прошли успешно, так что очередной старт в рамках Кубка мира принес России еще две награды. Кристина Спиридонова и тот же Буров завоевали бронзу (для каждого это - первая медаль в карьере в личных соревнованиях на таком уровне). Сезон здесь только начинается, впереди – еще 4 этапа, последние из которых пройдут в Минске и Москве. За Большой хрустальный глобус россиянам побороться не получится, но за отдельные победы – вполне возможно!

По крайней мере, так кажется теперь.