Юрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игрой

Юрген Клопп с подопечными Источник: Reuters

После центральной встречи 21-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (1:1) главные тренеры команд - Жозе Моуринью и Юрген Клопп, а также нападающий манкуниацев Златан Ибрагимович поделились впечатлениями от матча.

Жозе Моуринью: «Очень интересный матч получился, даже для людей незаинтересованных. Поклонники «Ливерпуля» и наши болельщики поддерживали команды до последних секунд. Я не думаю, что это была игра самого высокого качества. Мы не показали всех качеств, которыми обладаем, но встреча была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивной. Мы сражались до последней секунды.

Упустили хорошие шансы. Я видел сэйвы нашего голкипера, момент с участием Мхитаряна, удар в стойку Феллайни. Было много моментов, но не было гола. В конце концов, он пришел и я сказал: Еще несколько минут и мы победим». Но времени больше не было. Мы были ближе к победе, оказав сильное давление на «Ливерпуль» в концовке.

Соперник же действовал умно. Они знают, как играть и контролировать свои эмоции по ходу матча. Они знали, что им будет нелегко в заключительные минуты.

Мы были командой, которая атаковала, «Ливерпуль» был командой, которая защищалась. Давайте посмотрим, будет ли критика справедливой после этой встречи. Мне понравилась наша игра, но я разочарован тем, что мы не взяли три очка. Это не тот результат, которого мы хотели, за который мы сражались, но нам придется принять его».

Юрген Клопп: «Перед игрой многие думали, что мы проиграем, потому что «Юнайтед» набрал потрясающий ход и все движется в их направлении. Мы знаем свои проблемы и с учетом их наша игра сегодня смотрелась хорошо. Нам необходимо было действовать смело, мы создавали необходимое пространство и забили мяч. В конце матча, когда «Юнайтед» перешел на дальние забросы на Маруана Феллайни и Златана Ибрагимовича, играть после 80 минут интенсивного футбола стало очень тяжело. Я надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилось. Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня - только игрой.

Матч получился очень интенсивным, это была дикая игра. Последние минуты многое вместили в себя. Мы приехали сюда, чтобы победить, поэтому не удовлетворены на сто процентов».

Златан Ибрагимович: «Мы заработали одно очко и не показали, как умеем играть. Это была непростая битва. Мы уступали со счетом 0:1 и долго пытались отыграться. После перерыва игра изменилась, и мы забили ответный гол. Мы допускали простые ошибки. Во втором тайме наша игра стала более нацеленной на ворота. «Ливерпуль» играл с высоким прессингом в первом тайме. А в наших построениях было много ошибок.

Нам, конечно, хотелось бы побеждать в каждом матче, чтобы сократить отставание еще больше, но игра завершилась 1:1. Мы не проигрываем 15-16 матчей подряд, так что продолжаем играть дальше».