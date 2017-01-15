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«Да какой это Месси?» Болельщики пока не узнают в сборной России будущих звезд

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Да какой это Месси?» Болельщики пока не узнают в сборной России будущих звезд
Источник: РФС

Юношеская сборная России выходила в полуфинал Мемориала Гранаткина, а народ занимался своим любим делом – критиковал наших футболистов.

Мой папа из бундеслиги

Так может сказать 17-летний болгарин Илия Груев – полный тезка своего отца. Совпадают не только имя-фамилия, но и по амплуа. Экс-полузащитник сборной Болгарии – главный тренер немецкого «Дуйсбурга», работает в третьей бундеслиге. Половина его карьеры прошла как раз в Германии – там он закончил с футболом в 2007-м и сразу начал тренировать.

Через пару лет он вернулся на родину, а в 2011 году в сборную Болгарии его позвал Лотар Маттеус. Лучшего помощника, чем Илия, для легендарного немца не придумаешь: знает болгарский и немецкий языки, местный чемпионат, игроков. Однако это не помогло Маттеусу вывести команду на Евро-2012, и его уволили.

В 2012-м Груев-старший снова вернулся в Германию, где за молодежку «Вердера» выступает его сын. В сезоне-2016/17 он забил два гола и отдал две передачи в 15 матчах, а вот на турнире в Петербурге отличиться не смог. Единственный гол болгары забили во встрече с Таджикистаном, победа над которой позволила сыграть с Россией в четвертьфинале.

«Судья – визажист!»

На Мемориал Гранаткина традиционно неплохо идут зрители, однако у ленивых все равно есть возможность смотреть матчи турнира на YouTube. Правда, комментатор там не предусмотрен. А лучшие высказывания можно услышать на трибуне.

В начале игры Александр Руденко набирает ход по левому флангу. «О, Месси, десятка!» – кричит ему вслед мальчик. Его возраст примерно равен цифре на спине воспитанника «Спартака». «Месси? Да какой это Месси?» – отвечает парню товарищ, работающий с ним в дуэте.

Не отстает от публики Михаил Галактионов: «Цыпа, Цыпа!» – нет, главный тренер не в курятнике, так он обращается к форварду Дмитрию Цыпченко, а следом уже Станислав Лацевич заставляет зрителей реагировать на его неточный удар практически в пустые ворота.

«Может, играть будем, а не свистеть?» – к мальчишкам подключается их отец. Действительно, главный арбитр свистит каждый эпизод. «Судья – визажист!» – кто-то даже сомневается в том, что рефери выбрал правильную профессию.

Другое дело Александр Руденко – того самого Месси – Цыпа и Максим Глушенков: их голы ожидаемо выводят Россию в полуфинал, где она сыграет с победителем пары Петербург – Словакия.

Сборная России с соперниками справляется без проблем, но Михаил Галактионов поводов для восторга не видит:

– Четыре победы в четырех матчах? Нам есть, в чем прибавлять, есть много нюансов, – говорит главный тренер. – Сейчас у команды больше теории, чем практики. Ошибок полно, исправлять их некогда, мы только проговариваем. Собрались 3 января, провели мало занятий. Все идет в режиме нон-стоп, так скажем. Но ребята схватывают определенные вещи – это говорит об их обучаемости.

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