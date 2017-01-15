«Да какой это Месси?» Болельщики пока не узнают в сборной России будущих звезд
Юношеская
сборная России выходила в полуфинал Мемориала Гранаткина, а народ занимался
своим любим делом – критиковал наших футболистов.
Мой папа из бундеслиги
Так может сказать 17-летний болгарин Илия Груев –
полный тезка своего отца. Совпадают не только имя-фамилия, но и по амплуа. Экс-полузащитник
сборной Болгарии – главный тренер немецкого «Дуйсбурга», работает в третьей бундеслиге.
Половина его карьеры прошла как раз в Германии – там он закончил с футболом в
2007-м и сразу начал тренировать.
Через пару лет он вернулся на родину, а в 2011 году в сборную Болгарии его позвал Лотар Маттеус. Лучшего помощника, чем Илия, для легендарного немца не придумаешь: знает болгарский и немецкий языки, местный чемпионат, игроков. Однако это не помогло Маттеусу вывести команду на Евро-2012, и его уволили.
В 2012-м Груев-старший снова вернулся в Германию,
где за молодежку «Вердера» выступает его сын. В сезоне-2016/17 он забил два
гола и отдал две передачи в 15 матчах, а вот на турнире в Петербурге отличиться
не смог. Единственный гол болгары забили во встрече с Таджикистаном, победа над
которой позволила сыграть с Россией в четвертьфинале.
«Судья – визажист!»
На Мемориал Гранаткина традиционно неплохо идут
зрители, однако у ленивых все равно есть возможность смотреть матчи турнира на YouTube. Правда, комментатор
там не предусмотрен. А лучшие высказывания можно услышать на трибуне.
В начале игры Александр Руденко набирает ход по
левому флангу. «О, Месси, десятка!» – кричит ему вслед мальчик. Его возраст
примерно равен цифре на спине воспитанника «Спартака». «Месси? Да какой это
Месси?» – отвечает парню товарищ, работающий с ним в дуэте.
Не отстает от публики Михаил Галактионов: «Цыпа,
Цыпа!» – нет, главный тренер не в курятнике, так он обращается к форварду
Дмитрию Цыпченко, а следом уже Станислав Лацевич заставляет зрителей реагировать
на его неточный удар практически в пустые ворота.
«Может, играть будем, а не свистеть?» – к мальчишкам
подключается их отец. Действительно, главный арбитр свистит каждый эпизод.
«Судья – визажист!» – кто-то даже сомневается в том, что рефери выбрал правильную
профессию.
Другое дело Александр Руденко – того самого Месси –
Цыпа и Максим Глушенков: их голы ожидаемо выводят Россию в полуфинал, где она
сыграет с победителем пары Петербург – Словакия.
Сборная России с соперниками справляется без
проблем, но Михаил Галактионов поводов для восторга не видит:
– Четыре победы в четырех матчах? Нам есть, в чем
прибавлять, есть много нюансов, – говорит главный тренер. – Сейчас у команды
больше теории, чем практики. Ошибок полно, исправлять их некогда, мы только
проговариваем. Собрались 3 января, провели мало занятий. Все идет в режиме нон-стоп,
так скажем. Но ребята схватывают определенные вещи – это говорит об их
обучаемости.