Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов7:5, 1:6, 4:6, 7:6, 2:6Нисикори
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Дуке-МариноКузнецова
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о смене вех в кадровой политике премьер-лиги.

Такая селекция, как нынешней зимой, у «Зенита» и не упомнишь когда была. Приобретения годичной давности – Кокорин и Жирков – в теперешний питерский тренд вряд ли вписались бы.

В недавние времена примерно четыре из пяти рыночных находок «Зенита» сопровождались со стороны привлекшего его сиятельное внимание игрока негласной ремаркой: «Извольте принять меня таким, какой я есть». Заведомое повышение благосостояния вовсе не обязательно взыскивало с этой ВИП-персоны выхода на новый профессиональный уровень. Исключения, когда одно с другим совпадало, легко пересчитать на пальцах одной руки – Шатов, Смольников, Дзюба.

Но сколько же было притянуто в Питер народу, попавшего потом здесь в разряд непрофильных активов! От Бухарова и Семшова до Рязанцева и Юсупова. Принесшего команде совсем малоощутимую пользу или не принесшего вовсе.

Словом, прошлогоднее приглашение Кокорина с Жирковым видится мне отголоском былой зенитовской клептомании. Когда клуб, не отягощая себя глубоким и расчетливым раздумьем, тащил к себе по возможности любого, кто так или иначе поблескивал.

А теперь изучим кадровый призыв-2017. И увидим: каждый из новичков «Зенита», ставя подпись под контрактом, расписывается в получении того, что называется – карьерный вызов. Каждый ступает на лестницу, ведущую вверх.

Даже у Молло, способного, по расхожему мнению, на конкретное оперативное усиление зенитовской игры, карьера до сей поры, можно сказать, не задалась. Ибо дома, во Франции, у него по большому счету ничего не получилось. Скромный «Сент-Этьен» выставил на трансфер – ну разве это карьера?

Эрнани – совсем еще мальчишка. Европейских реалий не знает. И только умение Мирчи Луческу обрабатывать бразильские драгоценные камешки вселяет надежду - и то без гарантий.

Лунев – без году неделя в премьер-лиге.

Цаллагову – переходить на несравнимо другой уровень после опыта в команде-аутсайдере. Даже с давнишним траверсом Анюкова из той же Самары в Питер не сравнить – тогдашние-то «Крылья» были в премьер-лиге величиной значительной.

И даже если слухи о жгучем интересе «Зенита» к Нобоа материализуются – в этом переходе отразится единственно тревога по случаю прощания с Витселем и желание более-менее соразмерно его заменить.

Невольно задумаешься, правда? Если уж Его Величество «Зенит», живущий нынче, по данным УЕФА, себе не в убыток, – намеревается, похоже, работать «на вырост» - не знак ли это кардинальных перемен в нашем футбольном сознании?

Смотрите. В ЦСКА – совсем тишина. «Локомотив», облегчив в 2016-м зарплатную ведомость, как подсчитано, на 13 полевых единиц, продолжает и дальше сокращать пресловутые непрофильные активы.

А дальше всех пошел «Анжи». Прямо-таки взметнул революционное знамя. Новый тренер Григорян приступил к работе, не зная свою зарплату. Сам шанс заявить о себе в премьер-лиге уже почел за счастье. А потенциальным новичкам махачкалинский клуб предложил прибыть на смотрины за их счет. Да это же, если вдуматься, подход, для западного спорта характерный! Строй карьеру сам! Иждивенчество – долой.

И только «Спартак», разжившись Луисом Адриано и Самедовым, немножко выпадает из тренда. Только он являет собой этакий осколок купеческого прошлого (хотя и здесь деньгами, заметим, не сорят деньгами). Ну накипело у него. И сильно хочется стать чемпионом прямо сейчас.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов до конца сезона останется в «Краснодаре»Скорее всего, форвард поменяет клубную прописку только в летнее трансферное окно.Александр Козлов: Мечтаю вернуться в «Спартак»Бывший нападающий «Спартака», ныне игрок казахстанского «Окжетпеса» Александр Козлов заявил, что мечтает вернуться в московскую команду.Экс-форвард «Спартака» Козлов стал игроком «Окжетпеса»Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.Гаджи Гаджиев: Футболисты, приглашенные на сбор «Амкара», обладают определенным потенциаломГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о сборе команды в турецком Белеке.Голкипер «Анжи» Юрченко продолжит карьеру в «Урале»Голкипер «Анжи» Давид Юрченко перейдет в «Урал», сообщает «Матч ТВ».Форвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭФорвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭНигерийский нападающий московского «Локомотива» Эзекиэль Хенти перешел в «Банияс», сообщает официальный твиттер команды из Объединенных Арабских Эмиратов.Экс-защитник «Локомотива» и «Спортинга» проходит просмотр в «Тереке»Защитник с российским паспортом Томас Рукас проходит просмотр в «Тереке», сообщает официальный сайт команды.«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Слуцкий может получить работу в «Челси»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России может войти в аналитический отдел «Челси», сообщает британская газета Daily Star.«Сент-Этьен» получил за трансфер Молло 250 тысяч евроПредседатель правления «Сент-Этьена» Ролан Ромейе рассказал, сколько французский клуб получил за трансфер полузащитника Йоана Молло в «Зенит».Валерий Петраков: Теперь потолок зарплат в «Томи» – 300 тысяч в месяцВалерий Петраков: Теперь потолок зарплат в «Томи» – 300 тысяч в месяцГлавный тренер «Томи» – о будущем команды.Ласина Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в ИспанииНападающий ЦСКА Ласина Траоре прибыл в расположение московских армейцев на сборе в Испании. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.Павел Комолов: В Турции условия великолепные, поля отличныеПолузащитник «Амкара» Павел Комолов прокомментировал начало сборов пермской команды в Турции. .Траоре сегодня вечером должен присоединиться к ЦСКА на сборе в ИспанииНападающий Ласина Траоре в ближайшие часы должен прибыть в расположение ЦСКА.«Спартак» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Трактору»«Трактор» дома взял верх над «Спартаком» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»Регби на пляже, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.«Уфа» проведет третий сбор в испанском БенидормеГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что третий учебно-тренировочный сбор команда проведет в испанском городе Бенидорм.Дзагоев и Натхо пропустили тренировку ЦСКА из-за травмТри футболиста основного состава ЦСКА, находящиеся на сборе в Кампоаморе, выбыли из общей группы из-за проблем со здоровьем.Адриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферахАдриано завтра станет игроком «Спартака». Последние слухи о трансферах«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Андрей Ярмоленко: В Россию точно не поеду из-за политической ситуацииПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сказал, что не хочет играть в России. Он отметил, что это связано с политической ситуацией.
Главные новости
Теннис
Хромачева проиграла в первом круге Australian Open
Баскетбол
«Лейкерс» дома уступил «Детройту», у Мозгова восемь очков
Футбол
Смолов до конца сезона останется в «Краснодаре»
Футбол
Александр Козлов: Мечтаю вернуться в «Спартак»
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Козлов стал игроком «Окжетпеса»
MMA
Олейник «задушил» чеха Пешту в первом раунде на турнире UFC Fight Night 103 (видео)
Хоккей
Два очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в Миннесоте
Футбол
Голкипер «Анжи» Юрченко продолжит карьеру в «Урале»
Футбол
Зинедин Зидан: Знали, что беспроигрышная серия в какой-то момент закончится
Футбол
Форвард «Локомотива» Хенти на правах аренды перешел в клуб ОАЭ
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости