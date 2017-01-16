«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о смене вех в кадровой политике премьер-лиги.



Такая селекция, как нынешней зимой, у «Зенита» и не упомнишь когда была. Приобретения годичной давности – Кокорин и Жирков – в теперешний питерский тренд вряд ли вписались бы.

В недавние времена примерно четыре из пяти рыночных находок «Зенита» сопровождались со стороны привлекшего его сиятельное внимание игрока негласной ремаркой: «Извольте принять меня таким, какой я есть». Заведомое повышение благосостояния вовсе не обязательно взыскивало с этой ВИП-персоны выхода на новый профессиональный уровень. Исключения, когда одно с другим совпадало, легко пересчитать на пальцах одной руки – Шатов, Смольников, Дзюба.

Но сколько же было притянуто в Питер народу, попавшего потом здесь в разряд непрофильных активов! От Бухарова и Семшова до Рязанцева и Юсупова. Принесшего команде совсем малоощутимую пользу или не принесшего вовсе.

Словом, прошлогоднее приглашение Кокорина с Жирковым видится мне отголоском былой зенитовской клептомании. Когда клуб, не отягощая себя глубоким и расчетливым раздумьем, тащил к себе по возможности любого, кто так или иначе поблескивал.

А теперь изучим кадровый призыв-2017. И увидим: каждый из новичков «Зенита», ставя подпись под контрактом, расписывается в получении того, что называется – карьерный вызов. Каждый ступает на лестницу, ведущую вверх.

Даже у Молло, способного, по расхожему мнению, на конкретное оперативное усиление зенитовской игры, карьера до сей поры, можно сказать, не задалась. Ибо дома, во Франции, у него по большому счету ничего не получилось. Скромный «Сент-Этьен» выставил на трансфер – ну разве это карьера?

Эрнани – совсем еще мальчишка. Европейских реалий не знает. И только умение Мирчи Луческу обрабатывать бразильские драгоценные камешки вселяет надежду - и то без гарантий.

Лунев – без году неделя в премьер-лиге.

Цаллагову – переходить на несравнимо другой уровень после опыта в команде-аутсайде ре. Даже с давнишним траверсом Анюкова из той же Самары в Питер не сравнить – тогдашние-то «Крылья» были в премьер-лиге величиной значительной.

И даже если слухи о жгучем интересе «Зенита» к Нобоа материализуются – в этом переходе отразится единственно тревога по случаю прощания с Витселем и желание более-менее соразмерно его заменить.

Невольно задумаешься, правда? Если уж Его Величество «Зенит», живущий нынче, по данным УЕФА, себе не в убыток, – намеревается, похоже, работать «на вырост» - не знак ли это кардинальных перемен в нашем футбольном сознании?

Смотрите. В ЦСКА – совсем тишина. «Локомотив», облегчив в 2016-м зарплатную ведомость, как подсчитано, на 13 полевых единиц, продолжает и дальше сокращать пресловутые непрофильные активы.

А дальше всех пошел «Анжи». Прямо-таки взметнул революционное знамя. Новый тренер Григорян приступил к работе, не зная свою зарплату. Сам шанс заявить о себе в премьер-лиге уже почел за счастье. А потенциальным новичкам махачкалинский клуб предложил прибыть на смотрины за их счет. Да это же, если вдуматься, подход, для западного спорта характерный! Строй карьеру сам! Иждивенчество – долой.

И только «Спартак», разжившись Луисом Адриано и Самедовым, немножко выпадает из тренда. Только он являет собой этакий осколок купеческого прошлого (хотя и здесь деньгами, заметим, не сорят деньгами). Ну накипело у него. И сильно хочется стать чемпионом прямо сейчас.