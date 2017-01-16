Овечкин сделал щедрый подарок партнеру в НХЛ. Вот русская школа хоккея! (видео)

Очень яркий эпизод с участием Александра Овечкина произошел в матче «Вашингтон» - «Филадельфия» (5:0).

Сначала – о главном. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» с разгромным счетом 5:0 и вышел на первое место в лиге, одержав девятую победу подряд.

Помните, что напалмом жег «Коламбус», который выдал победную серию из 16 матчей?

А теперь забудьте. Эта команда уже вторая.

Для «Вашингтона» это очень важно. Ведь первое место в дивизионе позволяет разойтись с «Питтсбургом» в первом раунде. Да и во второй половине сезона нужно прибавить, выйдя на пик формы. Что бросается в глаза – в «Кэпиталз» отлично наладили оборону. И теперь должны прибавить в атаке.

Надо усилить игру и Александру Овечкину. Пока у него – 21 гол, а у лидера среди снайперов Сидни Кросби – 26. Мы ждем, что Саша прибавит и возьмет свой седьмой в карьере «Морис Ришар Трофи». Это очень престижный приз.

А для этого нужно бросать, забивать. Быть в какой-то степени эгоистом.

Но вот момент в третьем периоде, при шатком счете 2:0 в пользу «Вашингтона».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов теряет шайбу, делая кошмарную ошибку на чужой синей линии. Никлас Бэкстрем организует перехват и устраивает молниеносную контратаку.





Вот он делает передачу налево на Александра Овечкина – на его любимую точку на левом фланге, с которой Саша забил голов триста. Просто заряди с ходу, вложи в бросок всю душу – эту шайбу никто не отобьет.

Овечкин уже замахивается для могучего щелчка. Но что это?

Ложный замах. Он отдает шайбу на пустые ворота, на которые накатывается защитник Мэтт Нисканен.

И это гарантированный гол.

Овечкин радуется за партнера, как за родного. Хотя после таких царских подарков от него легко может уплыть этот «Морис Ришар Трофи», а с ним и солидная премия, положенная за этот престижный индивидуальный приз НХЛ.

И знаете, почему на этот момент купился вратарь Стив Мэйсон?

Он даже представить не мог, что в таком моменте можно отдать пас. Иногда НХЛ ругают за прямолинейность. Получил шайбу – выкатился – бросил. В последнее время это меняется, за океаном стали чаще играть в европейском комбинационном стиле.

Но стереотип остался.

А вот в традициях русской школы хоккея – давать такие изобретательные пасы на партнера, когда тот не сможет забить.

…Если кто-то еще раз скажет, что Александр Овечкин забыл обо всем, чему его учили в московском «Динамо». Что он стал прямолинейным как палка – просто покажите им этот ролик.