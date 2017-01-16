А девушка созрела! Как превратить нашу «бронзу» женского МЧМ в «золото»

Третье место россиянок на МЧМ-2017 показала - женским хоккеем в России пора заняться системно и сделать его более массовым.

Мы сейчас дружно восхищаемся нашими девушками, вернувшимися из Чехии с медалями молодежного чемпионата мира. Мы их боготворить готовы за дружную команду, патриотизм, веру в себя… Да просто за успешное выступление на важном турнире.

Но через неделю восторги стихнут. И мы забудем о женском хоккее. До следующего турнира. А потом опять будем восторгаться. Если, конечно, наши там вновь выступят хорошо. И при этом абсолютно не задумываться – какой ценой достигаются эти медали?

Поэтому поговорить о женском хоккее серьезно надо именно сейчас – пока восторги еще не утихли. Надо признаться самим себе – мы всерьез хотим побед от наших девушек на ЧМ и ОИ? Тогда им надо помочь.

Или мы предоставим им справляться самим со своими проблемами, чтоб раз в год изумляться: «Ну надо же наши с канадками бьются почти на равных… Во дают!».

Я не скажу, что женский хоккей в России в загоне. Потому что во многих европейских хоккейных державах ситуация с ним гораздо хуже.

А у нас все же есть профессиональная ЖХЛ. И ФХР создает отличные условия для подготовки сборных команд. Многие и этому позавидуют.

Но сейчас в мире идет бум женского хоккея. И у нас в стране его популярность сейчас просто огромна. У нас ведь даже любительская лига женского хоккея появилась. И там выступает 21 команда со всей страны. Это речь о взрослых спортсменках. А сколько юных рвутся на лед с клюшками!

Если вы меня сейчас спросите – готова ли Россия к этому буму? Я честно отвечу, что нет.

Да у нас есть ЖХЛ с семью профессиональным и клубами. Это большое дело. Но там представлены только отдельные регионы. Ухта, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Красноярск, Уфа и Московская область.

Давайте признаемся, что этого мало. Мало даже не команд, а центров, где девчонки могли бы заняться хоккеем.

Не секрет, что самые сильные и авторитетные хоккейные школы находятся в городах, где есть клубы КХЛ. Но не секрет, что девчонок туда берут неохотно.

Вот давайте для примера возьмем Уфу. Казалось бы, очень благоприятная ситуация для развития женского хоккея. Есть «Салават Юлаев» в КХЛ, «Толпар» в МХЛ. Хорошая школа. И сильная женская команда «Агидель», которая сейчас идет на втором месте в чемпионате.

Хотя, наверное, не все знают, что «Агидель» в 2010 году возникла вовсе не стихийно. А чуть ли не в приказном порядке после переговоров руководства республики Башкортостан и президента ФХР Владислава Третьяка.

Третьяк настаивал, объяснял и команда в регионе возникла. И существует на базе «Салавата Юлаева».

Но вот посмотрите – клуб дает ежегодное объявление о наборе в спорт-школу:

«Специализирован ная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Салават Юлаев» производит донабор мальчиков 2009, 2010 и 2011 года рождения. При себе необходимо иметь: копию свидетельства о рождении, справку от участкового педиатра и спортивную форму.»

О девочках нет ни слова. При этом в «Агидели» нашлось место для трех легионерок из Словакии, Венгрии и Узбекистана.

Я не упрекаю Уфу. Упаси Бог! Потому что во многих других хоккейных спортшколах при клубах, где женской команды нет, ситуация намного хуже.

Но девчонки рвутся в хоккей. А стране нужны олимпийские медали. Потому что ситуация на мировой спортивной арене у нас сейчас тяжелая. А к хоккею претензий особых нет. Ни к женскому, ни к мужскому. Здесь наш авторитет по-прежнему на высочайшем уровне.

И ведь в принципе выход очень простой. Не надо никаких специальных секций для девчонок. Они в раннем возрасте, пожалуй, даже вредны.

Любая девчонка в возрасте до 12… Да даже до 15 лет может запросто обучаться хоккею в одной команде с пацанами. И даже превосходить их в «физике». Надо просто обязать спортшколы брать девчонок в набор на общих основаниях.

Вот после 15 лет – более сложная задача. Тут явно придется просить помощи у МХЛ организовать под своим крылом женский дивизион. Потому что в ЖХЛ сразу пробьются не все. А терять талантливых воспитанниц не хочется.

Но думаю, что и она молодежной лиге по силам. Ведь опыт есть. Хотя еще лучше пойти по пути создания команд при известных и престижных ВУЗах. В первую очередь – именно женских.

Было бы желание создавать команды на местах, чтоб потом гордиться своими воспитанницами на чемпионатах мира.

И говорить гордо, с полной ответственностью : «Мы их вырастили! Это наша гордость!».

А не узнавать о них уже тогда, когда они сами доберутся до пьедестала.

Девчонки уже доказали – они могут. Теперь вопрос – хотим ли мы?