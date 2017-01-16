А девушка созрела! Как превратить нашу «бронзу» женского МЧМ в «золото»
Третье место россиянок на МЧМ-2017 показала - женским хоккеем в России пора заняться системно и сделать его более массовым.
Мы сейчас дружно восхищаемся нашими девушками, вернувшимися из Чехии с медалями молодежного чемпионата мира. Мы их боготворить готовы за дружную команду, патриотизм, веру в себя… Да просто за успешное выступление на важном турнире.
Но через неделю восторги стихнут. И мы забудем о женском хоккее. До следующего турнира. А потом опять будем восторгаться. Если, конечно, наши там вновь выступят хорошо. И при этом абсолютно не задумываться – какой ценой достигаются эти медали?
Поэтому поговорить о женском хоккее серьезно надо именно сейчас – пока восторги еще не утихли. Надо признаться самим себе – мы всерьез хотим побед от наших девушек на ЧМ и ОИ? Тогда им надо помочь.
Или мы предоставим им справляться самим со своими проблемами, чтоб раз в год изумляться: «Ну надо же наши с канадками бьются почти на равных… Во дают!».
Я не скажу, что женский хоккей в России в загоне. Потому что во многих европейских хоккейных державах ситуация с ним гораздо хуже.
А у нас все же есть профессиональная ЖХЛ. И ФХР создает отличные условия для подготовки сборных команд. Многие и этому позавидуют.
Но сейчас в мире идет бум женского хоккея. И у нас в стране его популярность сейчас просто огромна. У нас ведь даже любительская лига женского хоккея появилась. И там выступает 21 команда со всей страны. Это речь о взрослых спортсменках. А сколько юных рвутся на лед с клюшками!
Если вы меня сейчас спросите – готова ли Россия к этому буму? Я честно отвечу, что нет.
Да у нас есть ЖХЛ с семью профессиональным
Давайте признаемся, что этого мало. Мало даже не команд, а центров, где девчонки могли бы заняться хоккеем.
Не секрет, что самые сильные и авторитетные хоккейные школы находятся в городах, где есть клубы КХЛ. Но не секрет, что девчонок туда берут неохотно.
Вот давайте для примера возьмем Уфу. Казалось бы, очень благоприятная ситуация для развития женского хоккея. Есть «Салават Юлаев» в КХЛ, «Толпар» в МХЛ. Хорошая школа. И сильная женская команда «Агидель», которая сейчас идет на втором месте в чемпионате.
Хотя, наверное, не все знают, что «Агидель» в 2010 году возникла вовсе не стихийно. А чуть ли не в приказном порядке после переговоров руководства республики Башкортостан и президента ФХР Владислава Третьяка.
Третьяк настаивал, объяснял и команда в регионе возникла. И существует на базе «Салавата Юлаева».
Но вот посмотрите – клуб дает ежегодное объявление о наборе в спорт-школу:
«Специализирован
О девочках нет ни слова. При этом в «Агидели» нашлось место для трех легионерок из Словакии, Венгрии и Узбекистана.
Я не упрекаю Уфу. Упаси Бог! Потому что во многих других хоккейных спортшколах при клубах, где женской команды нет, ситуация намного хуже.
Но девчонки рвутся в хоккей. А стране нужны олимпийские медали. Потому что ситуация на мировой спортивной арене у нас сейчас тяжелая. А к хоккею претензий особых нет. Ни к женскому, ни к мужскому. Здесь наш авторитет по-прежнему на высочайшем уровне.
И ведь в принципе выход очень простой. Не надо никаких специальных секций для девчонок. Они в раннем возрасте, пожалуй, даже вредны.
Любая девчонка в возрасте до 12… Да даже до 15 лет может запросто обучаться хоккею в одной команде с пацанами. И даже превосходить их в «физике». Надо просто обязать спортшколы брать девчонок в набор на общих основаниях.
Вот после 15 лет – более сложная задача. Тут явно придется просить помощи у МХЛ организовать под своим крылом женский дивизион. Потому что в ЖХЛ сразу пробьются не все. А терять талантливых воспитанниц не хочется.
Но думаю, что и она молодежной лиге по силам. Ведь опыт есть. Хотя еще лучше пойти по пути создания команд при известных и престижных ВУЗах. В первую очередь – именно женских.
Было бы желание создавать команды на местах, чтоб потом гордиться своими воспитанницами на чемпионатах мира.
И говорить гордо, с полной ответственностью
А не узнавать о них уже тогда, когда они сами доберутся до пьедестала.
Девчонки уже доказали – они могут. Теперь вопрос – хотим ли мы?