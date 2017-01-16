Вячеслав Манкос: Все команды должны стремиться к чемпионству
Наставник «Волги» сразу после последнего матча первого этапа с ХК «Динамо-Москва» рассказал нашему корреспонденту о задачах на сезон и подготовке команды ко второму этапу чемпионата России по хоккею с мячом.
- Какие задачи стоят
перед командой?
- «Волгу» интересует борьба за медали. Сможем выстроить
хорошую оборону и наладить быстрый переход в атаку, все получится. Я, как
тренер, ставлю одну задачу – качественная игра. Чтобы она осталась и на
следующие один-два сезона. А стремиться нужно всегда к одной вершине –
чемпионству.
- Специалисты
утверждают, что восточные команды сильнее западных (разговор состоялся за
четыре дня до игры «Байкал-Энергия» - «Волга»).
- Что значит сильнее? Если исходить из прошлого сезона – так
и есть: «Енисей» - первый, «Байкал-Энергия» - вторая, «СКА-Нефтяник» - третий.
Да, Хабаровск обладает хорошим подбором игроков, Иркутск усиливается, в
Красноярске команда сыгрывается. Но в этом-то чемпионате мы еще не встречались!
- У «Волги» не
появился комплекс после оглушительного поражения в полуфинале Кубка России от
«СКА-Нефтяника» (1:13)?
- Мы его не забыли. Но тогда «Волга» месяц провела без
игровой практики, а хабаровчане, накатанные, приехали в Кубка мира. Напомню,
что совсем недавно в Хабаровске крупно проиграл вице-чемпион страны
«Байкал-Энергия» (0:13 и 5:14).
- Как «Волга»
пережила два морозных матча в Архангельске?
- Хороший вопрос. Я думал, что при 41-градусном морозе
играть нельзя, но матчи состоялись. И получились достаточно живыми и
интересными. Все проявили бойцовские качества.
- Никто не
обморозился?
- Были легкие обморожения – ноги, руки и лица. Все терпимо.
- Тренеры тоже
замерзли?
- Нет, мы тепло одеты.
- Знаю, что перед
матчами с «Динамо» игроки серьезно поработали в тренажерном зале.
- Так мы готовились ко второму этапу чемпионата России.
Утром 13 января «Волга» вылетела в Иркутск, где в
воскресенье проведет матч с «Байкал-Энергией».