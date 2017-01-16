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Вячеслав Манкос: Все команды должны стремиться к чемпионству

Игорь Зетилов
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Вячеслав Манкос: Все команды должны стремиться к чемпионству

Наставник «Волги» сразу после последнего матча первого этапа с ХК «Динамо-Москва» рассказал нашему корреспонденту о задачах на сезон и подготовке команды ко второму этапу чемпионата России по хоккею с мячом.

- Какие задачи стоят перед командой?

- «Волгу» интересует борьба за медали. Сможем выстроить хорошую оборону и наладить быстрый переход в атаку, все получится. Я, как тренер, ставлю одну задачу – качественная игра. Чтобы она осталась и на следующие один-два сезона. А стремиться нужно всегда к одной вершине – чемпионству.

- Специалисты утверждают, что восточные команды сильнее западных (разговор состоялся за четыре дня до игры «Байкал-Энергия» - «Волга»).

- Что значит сильнее? Если исходить из прошлого сезона – так и есть: «Енисей» - первый, «Байкал-Энергия» - вторая, «СКА-Нефтяник» - третий. Да, Хабаровск обладает хорошим подбором игроков, Иркутск усиливается, в Красноярске команда сыгрывается. Но в этом-то чемпионате мы еще не встречались!

- У «Волги» не появился комплекс после оглушительного поражения в полуфинале Кубка России от «СКА-Нефтяника» (1:13)?

- Мы его не забыли. Но тогда «Волга» месяц провела без игровой практики, а хабаровчане, накатанные, приехали в Кубка мира. Напомню, что совсем недавно в Хабаровске крупно проиграл вице-чемпион страны «Байкал-Энергия» (0:13 и 5:14).

- Как «Волга» пережила два морозных матча в Архангельске?

- Хороший вопрос. Я думал, что при 41-градусном морозе играть нельзя, но матчи состоялись. И получились достаточно живыми и интересными. Все проявили бойцовские качества.

- Никто не обморозился?

- Были легкие обморожения – ноги, руки и лица. Все терпимо.

- Тренеры тоже замерзли?

- Нет, мы тепло одеты.

- Знаю, что перед матчами с «Динамо» игроки серьезно поработали в тренажерном зале.

- Так мы готовились ко второму этапу чемпионата России.

Утром 13 января «Волга» вылетела в Иркутск, где в воскресенье проведет матч с «Байкал-Энергией».

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