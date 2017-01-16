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«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Возвращение бомбардира

Радостная новость для болельщиков ЦСКА – вчера к команде присоединился Траоре. Все мы помним его выступление в первой части сезона, и есть вероятность, что увидим его распрекрасную игру и весной. Долговязый африканец, одетый во все черное, судя по всему, и сам рад вернуться в команду. Теперь слово за Виктором Гончаренко.

Тем временем ЦСКА в Кампоаморе работает уже шесть дней. Накануне армейцы провели две тренировки – утреннюю и вечернюю. Занятия самые разнообразные: игровые упражнения, тренажеры, теория. Есть и плохая новость – из-за повреждений и заболеваний тренировку пропустили Головин, Дзагоев и Натхо. Акинфеев по-прежнему находится в Германии, где проходит плановую комплексную терапию.


Футбол и регби

Мирча Луческу творчески подходит к работе. Вчера утром игроки «Зенита» собрались на дубайском пляже, чтобы поиграть… в регби. Правда, футбольным мячом. Лучше всех себя проявил Дзюба, что немудрено с такими-то габаритами. Отметились Лодыгин и Шатов. А вообще настроение у парней отличное. Пасмурных лиц не замечено.


Уже сегодня «Зенит» проведет второй спарринг, на этот раз с китайским «Чанчунь Ятай». Таким образом, питерцы станут первыми, кто сыграет два матча на зимних сборах. Кстати, игра опять пройдет под нагрузками – на утро запланирована тренировка. Можно ожидать выхода Лунева. В первом матче, напомним, ворота защищали Лодыгин и Кержаков.

Первая проверка «Локо»

«Локомотив» гостит в Малаге почти неделю. Накануне игроки отрабатывали, пожалуй, самое зрелищное упражнение – удары по воротам. Залетало красиво. Так бы и в официальных матчах – и не было бы никаких проблем с результативностью.


Кстати, о результативности. Накануне появилась информация об интересе железнодорожников к Панченко, который принадлежит ЦСКА, но находится в аренде в «Динамо». Напомним, Кирилл – лучший бомбардир ФНЛ. За «Динамо» он забил немногим меньше всего «Локомотива» – 15 против 21.

А сегодня «Локомотив» сыграет первый контрольный матч на испанском сборе. Соперник – молодежка «Вердера».

Неудержимый Смолов

«Краснодар» готовится к сезону в Абу-Даби. Как и другие клубы, сейчас «быки» тренируются в двухразовом режиме. Воскресным утром футболисты работали в тренажерном зале, а вечером занимались уже с мячом. Под занавес тренировки тренерский штаб провел двухсторонку. Сообщается, что лучшим бомбардиром вновь стал Смолов. Похоже, Федору уже все равно, где, кому и в каких условиях забивать. Это уже что-то вроде мышечной памяти: видит мяч – на автомате посылает его в сетку. Лишь бы обошлось без травм и прочих неприятностей.


Ближайшие матчи:
16.01. «Локомотив» – «Вердер» (U-23), Германия
16.01. «Зенит» – «Чанчунь Ятай», Китай
17.01. «Уфа» – «Клуж», Румыния
17.01. «Зенит» – «Зенит» — «Сохар», Оман
18.01. «Анжи» – «Пандурий», Румыния
18.01. «Зенит» – «Видеотон», Венгрия
19.01. «Локомотив» – «Базель», Швейцария
19.01. «Арсенал» – «Лудогорец», Болгария
19.01. «Оренбург» – «Кайрат», Казахстан
19.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан
19.01. «Ростов» – «Хэнань Цзянье», Китай

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Михаил Борзыкин
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