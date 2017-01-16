Точка невозврата. Почему дела «Манчестер Сити» катастрофически плохи

Хосеп Гвардиола Источник: Reuters

«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити» в 21-м туре премьер-лиги - 4:0. Никогда еще команды Пепа Гвардиолы не проигрывали с таким счетом в национальных чемпионатах. «Советский спорт» рассказывает, как такое могло произойти.

МЯЧ ИМ НЕ НУЖЕН

После матча главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда его команда прошла точку невозврата: «Нас надломили два пропущенных гола. При счете 2:0 игроки «Эвертона» стали защищаться вдевятером и проводить контратаки».

Но так ли это страшно, когда соперник защищается девятью полевыми футболистами? Бывает и хуже - некоторые стоят у своих ворот всей командой. К своей чести «Эвертон», даже выигрывая с разницей в два мяча, держал впереди одного нападающего.

Изначально команда Роналда Кумана и вовсе вышла играть в смелый футбол, обороняясь ввосьмером. При обороне у «ирисок» в центре поля оставалось два классических нападающих - мощный форвард Ромелу Лукаку и «бегунок» Кевин Миральяс. Первый должен был цепляться за мяч, а второй – подбирать его.

«Эвертон» задействовал схему 3-5-2. По данным портала whoscored.com, из 274 передач, сделанных хозяевами, 74 - длинные. Получается - каждая четвертая. Так Куман дал понять, что владение мячом его не волнует. По этой причине тот факт, что «горожане» владели мячом 70% времени, никак не говорит об их преимуществе - только о выбранном стиле.



Карта передач на Лукаку. Скриншот: fourfourtwo.com.



Благодаря мгновенному переходу в атаку «Эвертон» постоянно держал оборонительных игроков «Сити» в напряжении. В первую очередь это касается центральных защитников Стоунза и Отаменди, а также полузащитника Яя Туре. Нужно заметить: «Сити» использовал схему 4-2-3-1. Во втором тайме давление на этих игроков начало сказываться. Сразу после перерыва мяч в центре поля сопернику подарил Яя Туре, в конце встречи - Стоунз. Обе ошибки привели к забитым мячам.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ КУМАНА

Интересно, что подобным образом Куман уже пробовал обыграть «Манчестер Сити» в первом круге. Тогда он выбрал даже более смелый вариант - схему 4-3-3. На старте матча при обороне у своих ворот впереди у «ирисок» оставались три игрока - Лукаку, Деулофеу и Боласье.

После той встречи Куман говорил: «Посоветовавшись, мы решили сыграть в три нападающих. Мы ожидали, что «Манчестер Сити» сыграет в три центральных защитника, против которых три наших форварда должны были оставаться в контратаках».

Интуиция голландца не подвела - Гвардиола выбрал вариант с тремя защитниками: 3-2-4-1. Но у «Эвертона» затрещал центр поля. Тогда Куман перешел к чуть менее рискованному варианту с двумя форвардами впереди - Боласье перешел в центр поля, а схема с 4-3-3 изменилась на 4-3-1-2. Это позволило команде из Ливерпуля добиться баланса - в контратаки ее игроки по-прежнему убегали и даже гол забили, а оборона стала надежнее. В итоге та встреча завершилась вничью - 1:1.

Поэкспериментиро вав тогда, нынче Куман знал: можно успешно обороняться против «Сити», оставляя двух форвардов впереди.



Лукаку и Миральяс при обороне. Скриншот: NBC Sport.



Очередная успешная игра «Эвертона» против «Сити» в подобном ключе наводит на мысль: дела у «горожан» плохи. Где это видано, чтобы команда, делающая упор на атакующую игру, не могла взломать оборону команды, на протяжении большей части матча защищавшейся ввосьмером? За игру «Сити» нанес из штрафной площади соперника всего три удара! При этом на поле были все лидеры - Де Брюйне, Сильва, Стерлинг, Агуэро. Что это? Несоответствие футболу Гвардиолы? Плохая форма?

ПРЕССИНГ КАК ПЛЕЙМЕЙКЕР

«Эвертон» на своей половине поля оборонялся так надежно, что прессинг на чужой половине мог даже не использовать. Для защиты своих ворот он команде Кумана был не нужен.

Но как не использовать прессинг, когда у «Сити» нет защитника с хорошим длинным пасом? К тому же у «горожан» есть проблемы в центре поля - травма Гюндогана и дисквалификация Фернадиньо привели к тому, что против «Эвертона» в центре поля с первых минут появились Яя Туре и Сабалета. Скажи кто о таком тандеме в не жалеющей на трансферы денег команде в начале сезона - и для этого человека сочли бы сумасшедшим.

Используя прессинг, «ириски» могли заставить соперника ошибаться, а значить создавать моменты. Об этом однажды рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Плеймейкер нужен, чтобы создать опасный момент у чужих ворот. Прессинг может сделать то же самое!»

Благодаря прессингу «Эвертон» открыл счет. 18-летний центральный полузащитник Дэвис, своей уверенностью напоминающий ветерана, перехватил мяч в центре поля и развил атаку на Миральяса. Нападающий тут же сделал пас на Лукаку. Атака уложилась в семь секунд. При этом полузащитник сделал три касания мяча, а нападающие - по одному.



В первом голевом эпизоде Дэвис показал и чтение игры (перехват мяча), и интеллект (предголевая передача). Скриншот: NBC Sport.

