Уже не наш. Бублик уверенно обыграл 16-ю ракетку мира, а радуется Казахстан

Первая сенсация мужской сетки Australian Open на счету петербуржца Александра Бублика. И это грустно.

Не подумайте, что мы болеем против 19-летнего теннисиста, но немного обидно, что теперь его успехам радуются в Казахстане.

Впервые зрители турниров ATP узнали молодого Бублика на Кубке Кремля-2014, однако его выступление в Москве закончилось в первом круге квалификации. Через год организаторы возрожденного SpbOpen отдали парню wild-card в квалификацию. Получилось успешнее, теннисист дошел в ней до финала.

На SpbOpen-2016 Бублик уже получил приглашение для участия в основной сетке. Два года подряд молодой теннисист позиционировался как главная звезда петербургского тенниса и ее самая главная надежда на долгие годы вперед.

На турнире в Петербурге у Бублика не получилось себя проявить – поражение уже в стартовом круге. Зато на Кубке Кремля он прошел через всю квалификацию (на московском турнире петербуржцу wild-card не дали), обыграл первого номера турнира испанца Роберто Баутиста-Агута и уступил только победителю – другому испанцу Пабло Карреньо-Буста.

Турнир закончился, все лестные слова в адрес Бублика прозвучали, наступило затишье. А через месяц теннисист объявил о том, что далее будет выступать за Казахстан. Почему? Подробно все объяснил отец спортсмена, но если вкратце – в России Бублику не финансировали поездки на турниры, расходы брала на себя семья.

Вернемся в Австралию, где дебютант турниров Большого шлема Бублик в первом круге легко и непринужденно (а как еще назвать 6:0 в первом сете) обыграл 16-ю ракетку мира Люка Пуйе.

Вспомните навскидку, когда последний раз россияне обыгрывали кого-то из топ-20? Наверное, это сумасшедшая победа Михаила Южного над Милошем Раоничем на турнире в Петербурге, но, при всем уважении к Михаилу, хочется таких побед от молодых россиян.

Таких побед теперь добивается Александр Бублик. И это грустно.