Антонио Конте: Помню, как фанаты принесли на игру итальянский флаг

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после разгромной победы над «Лестером» в 21-м туре АПЛ (3:0).

В частности, итальянский специалист рассказал об отношениях с болельщиками лондонской команды.

– С первого дня у меня сложились прекрасные отношения с фантами, – говорит наставник «синих». – Помню, как они принесли на трибуны итальянский флаг. Здорово, когда вас поддерживают, особенно таким образом. Думаю, люди высоко ценят то, что мы делаем в каждом матче, – сказал Конте.

Наставник подчеркнул самое важное для своей команды на текущий момент, а также прокомментировал победу на действующим чемпионом Англии.

– Очень важно сохранять единство, поскольку именно так вы сможете достичь поставленных целей. Главное – работать вместе. Мы должны продолжать в том же духе.

Считаю, что «Челси» отреагировал на поражение от «Тоттенхэма» должным образом. Не так то просто побеждать, когда ты поиграл после победной серии из 13-ти матчей. Мне это хорошо знакомо, ведь я сам когда-то был игроком.

В этом вопросе очень многое значит психология. Нам было тяжело, но команда хорошо сыграла против сильного соперника. У «Лестера» отличный подбор игроков и великолепный тренер. Очень рад этой победе.

Не обошлось и без вопроса о новичке «Челси» Н'Голо Канте, который помог «Лестеру» в прошлом сезоне выиграть трофей.

– Никто не сомневается в уровне Канте. Он классный игрок, который показывает великолепный футбол. Вы должны помнить, что футболисту нужно адаптироваться к новой команде, а когда ты переходишь в топ-клуб, в котором высокие требования, то можешь не выдержать давления со стороны. В случае с Канте все отлично: он продемонстрировал мастерство и профессионализм. Рад, что в нашей команде есть такой игрок.

Наставник «Челси» объяснил свое отношение к молодым игрокам, отметив, что у каждого будет шанс проявить себя.

– Должен сказать, что я доверяю всем своим футболистам. Это относится и к Лофтус-Чику. Вы помните, что недавно «Челси» покинул Оскар, поэтому у Рубена будет больше шансов проявить себя.

Что касается Батшуайи, то он должен работать и доказывать тренерскому штабу свою состоятельность. У меня нет никак проблем с этим, я всегда спокойно выпускал молодых игроков, – сказал Конте.