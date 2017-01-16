Антонио Конте: Помню, как фанаты принесли на игру итальянский флаг
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после разгромной победы над «Лестером» в 21-м туре АПЛ (3:0).
В частности, итальянский специалист рассказал об отношениях с болельщиками лондонской команды.
– С первого дня у меня сложились прекрасные отношения с фантами, – говорит наставник «синих». – Помню, как они принесли на трибуны итальянский флаг. Здорово, когда вас поддерживают, особенно таким образом. Думаю, люди высоко ценят то, что мы делаем в каждом матче, – сказал Конте.
Наставник подчеркнул самое важное для своей команды на текущий момент, а также прокомментировал победу на действующим чемпионом Англии.
– Очень важно сохранять единство, поскольку именно так вы сможете достичь поставленных целей. Главное – работать вместе. Мы должны продолжать в том же духе.
Считаю, что «Челси» отреагировал на поражение от «Тоттенхэма» должным образом. Не так то просто побеждать, когда ты поиграл после победной серии из 13-ти матчей. Мне это хорошо знакомо, ведь я сам когда-то был игроком.
В этом вопросе очень многое значит психология. Нам было тяжело, но команда хорошо сыграла против сильного соперника. У «Лестера» отличный подбор игроков и великолепный тренер. Очень рад этой победе.
Не обошлось и без вопроса о новичке «Челси» Н'Голо Канте, который помог «Лестеру» в прошлом сезоне выиграть трофей.
– Никто не сомневается в уровне Канте. Он классный игрок, который показывает великолепный футбол. Вы должны помнить, что футболисту нужно адаптироваться к новой команде, а когда ты переходишь в топ-клуб, в котором высокие требования, то можешь не выдержать давления со стороны. В случае с Канте все отлично: он продемонстрировал мастерство и профессионализм. Рад, что в нашей команде есть такой игрок.
Наставник «Челси» объяснил свое отношение к молодым игрокам, отметив, что у каждого будет шанс проявить себя.
– Должен сказать, что я доверяю всем своим футболистам. Это относится и к Лофтус-Чику. Вы помните, что недавно «Челси» покинул Оскар, поэтому у Рубена будет больше шансов проявить себя.
Что касается Батшуайи, то он должен работать и доказывать тренерскому штабу свою состоятельность. У меня нет никак проблем с этим, я всегда спокойно выпускал молодых игроков, – сказал Конте.
Матч
Лестер Сити - Челси - 0:3 (0:1)
Голы
Алонсо 6 (0:1). Алонсо 52 (0:2). Педро 70 (0:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут (Окадзаки, 61), Чилуэлл, Морган, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Симпсон, 77), Ндиди, Муса (Грэй, 72), Варди
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Виллиан (Батшуайи, 85), Матич, Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)
Предупреждения:
Фукс, 51 - нет
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция