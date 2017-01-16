Вершины «КАМАЗа»: вид на «Дакар» изнутри (фото)

Корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян провел весь «Дакар-2017» вместе с гонщиками и механиками команды «КАМАЗ-мастер». Каждый день главу за главой составлял свой «Дневник «Дакара», а после финиша собрал в одном месте лучшие фото, сделанные во время ралли-рейда.

Герои

Первая: гонщики КАМАЗа с заветными золотыми «бедуинами».

Буэнос-Айрес ждет

В ожидании КАМАЗов: в столице Аргентины строят подиум для чемпионов.

Одинокий голос

Оказывается, «Дакар» в Аргентине нравится отнюдь не всем.

Совещание

На общем собрании обычно сдержанный Владимир Чагин, ограничивающийся в лучшем случае оценкой работы команды на уровне «хорошо», за день до победы в «Дакаре» резюмировал свое выступление словом «супер».

Ночная работа

Механики работали практически без сна, по несколько раз перепроверяя все узлы в боевых КАМАЗах.

Как чемпион чемпиону

Будущий победитель «Дакара-2017» Эдуард Николаев рассказывает семикратному победителю легендарного ралли-рейда и начальльнику команды «КАМАЗ-мастер» Владимиру Чагину об этапе, который для него стал победным.

Полночный механик

Победа зависит не только от пилотов, а от каждого из десятков членов команды «КАМАЗ-мастер». Один плохо прикрученный болт может стоить десятков минут на этапе.

Ранний старт Зачастую приходилось просыпаться в 5:30. Отбой в команде «КАМАЗ-мастер» в полночь, но это отнюдь не означало, что в 0:00 все уже спали - хочется же и с близкими пообщаться.

Спускаясь с гор 2020 Высоты по 4200 метров над уровнем моря позади. Теперь горы служат только фоном. На фото наш «автобус» на высоте 2020 метров - на полпути к бивуаку в Сан Хуане. Остановились, чтобы помочь починить одну из техничек.