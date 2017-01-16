«Спартак» объявил новичка, «Локо» отдал форварда в аренду

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ХЕНТИ УШЕЛ В АРЕНДУ

Нападающий «Локомотива» Эзекиль Хенти вторую часть сезона проведет в ОАЭ. Форварда арендовал «Бани Яс». В новом клубе футболист пробудет минимум до конца мая.

Напомним, что в «Локомотив» Хенти перешел в феврале 2016 года, но так и не смог закрепиться в основном составе железнодорожников. Ранее тренерский штаб не взял игрока на зимние сборы.

«СПАРТАК» ОБЪЯВИЛ О ТРАНСФЕРЕ САМЕДОВА

Полузащитник Александр Самедов официальном стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

– Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен: в «Спартаке» у меня все получится! – приводит слова Самедова официальный сайт красно-белых.

ПАНЧЕНКО ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «ЛОКОМОТИВЕ»?

По информации СМИ, нападающий Кирилл Панченко может стать игроком «Локомотива». Напомним, что форвард арендован «Динамо», а права на него принадлежат ЦСКА. Возможная цена трансфера – 1,7 млн евро.

Кроме этого, рассматривается вариант, что Панченко вернется в ЦСКА. Решение по будущему футболиста должно быть принято до конца января.

«ТЕРЕК» ПРОСМАТРИВАЕТ ЗАЩИТНИКА

На просмотре в «Тереке» находится 20-летний защитник Томас Рукас. Об этом сообщает официальный сайт грозненской команды.

– К работе с основным составом привлечены четыре игрока молодежной команды. На просмотре в грозненском клубе находится 20-летний футболист с российским паспортом Томас Рукас, выступавший в последние годы за испанский «Хетафе» В (дивизион 3) и португальские «Спортинг» В (Д2) и «Униао Лейрия», – говорится в заявлении пресс-службы «Терека».

ЗА ЛОМБЕРТСА БОЛЬШЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ НЕ ЗАПЛАТЯТ

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, скорее всего, останется в своей нынешней команде информирует Voetbalkrant.

По информации источника, клубы, которые претендуют на футболиста, не готовы платить более трех миллионов евро за трансфер. Подобные предложения не устраивают питерский клуб. В связи с этим высока вероятность того, что зимой Николас останется в «Зените».

Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 2018 года.