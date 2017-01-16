Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит- : -Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» объявил новичка, «Локо» отдал форварда в аренду

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эзекиль Хенти
Эзекиль ХентиИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ХЕНТИ УШЕЛ В АРЕНДУ

Нападающий «Локомотива» Эзекиль Хенти вторую часть сезона проведет в ОАЭ. Форварда арендовал «Бани Яс». В новом клубе футболист пробудет минимум до конца мая.

Напомним, что в «Локомотив» Хенти перешел в феврале 2016 года, но так и не смог закрепиться в основном составе железнодорожников. Ранее тренерский штаб не взял игрока на зимние сборы.

«СПАРТАК» ОБЪЯВИЛ О ТРАНСФЕРЕ САМЕДОВА

Полузащитник Александр Самедов официальном стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

– Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен: в «Спартаке» у меня все получится! – приводит слова Самедова официальный сайт красно-белых.

ПАНЧЕНКО ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «ЛОКОМОТИВЕ»?

По информации СМИ, нападающий Кирилл Панченко может стать игроком «Локомотива». Напомним, что форвард арендован «Динамо», а права на него принадлежат ЦСКА. Возможная цена трансфера – 1,7 млн евро.

Кроме этого, рассматривается вариант, что Панченко вернется в ЦСКА. Решение по будущему футболиста должно быть принято до конца января.

«ТЕРЕК» ПРОСМАТРИВАЕТ ЗАЩИТНИКА

На просмотре в «Тереке» находится 20-летний защитник Томас Рукас. Об этом сообщает официальный сайт грозненской команды.

– К работе с основным составом привлечены четыре игрока молодежной команды. На просмотре в грозненском клубе находится 20-летний футболист с российским паспортом Томас Рукас, выступавший в последние годы за испанский «Хетафе» В (дивизион 3) и португальские «Спортинг» В (Д2) и «Униао Лейрия», – говорится в заявлении пресс-службы «Терека».

ЗА ЛОМБЕРТСА БОЛЬШЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ НЕ ЗАПЛАТЯТ

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, скорее всего, останется в своей нынешней команде информирует Voetbalkrant.

По информации источника, клубы, которые претендуют на футболиста, не готовы платить более трех миллионов евро за трансфер. Подобные предложения не устраивают питерский клуб. В связи с этим высока вероятность того, что зимой Николас останется в «Зените».

Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 2018 года.

ТАБЛИЦА ТРАНСФЕРОВ РФПЛ ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрокВиктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрокБывший полузащитник «Спартака» Виктор Папаев обсудил с корреспондентом «Советского спорта» возвращение Александра Самедова в столичный клуб.Клуб: «Локомотив» отпустил Самедова в «Спартак», учитывая интересы сборной России«Локомотив» на своем официальном сайте поблагодарил полузащитника Александра Самедова за годы, проведенные в стане железнодорожников.Алан Гатагов: После тулупа в Раменском меня проpвали «Плющенко»Полузащитник Алан Гатагов рассказал, как отреагировали партнеры по «Локомотиву» на его финт в матче с «Сатурном» в Раменском.Оздоев и Билялетдинов отправились вместе с «Рубином» на сбор в ИспаниюСегодня утром футболисты «Рубина» отправились в Малагу на первый сбор команды, сообщает пресс-служба казанцев.Закрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра СамедоваЗакрытое купе. Малоизвестные факты из жизни Александра Самедова«Советский спорт» собрал несколько интересных и малоизвестных фактов о футболисте.Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получитсяПолузащитник Александр Самедов прокомментировал свой переход в московский «Спартак».«Спартак» подписал контракт с Самедовым«Спартак» подписал контракт с СамедовымПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов официально перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.Самедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболистаСамедов – автор ярких высказываний. Топ цитат футболиста«Советский спорт» публикует самые красочные цитаты футболиста.В пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубамВ пределах МКАД. Чем запомнился Самедов бывшим клубамПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов вновь стал игроком «Спартака».Федор Щербаченко: Увеличение РФПЛ до 18 команд приведет к положительной динамике лигиБывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что премьер-лигу надо увеличить до 18 команд.Самедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛСамедов – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»В обзоре соцсетей «Зенита» от «Советского спорта» – павлин Новосельцева, перезагрузка Джорджевича и Кержаков в гостях у Плющенко.Антон Миранчук: Верю, что смогу проявить себя в «Локомотиве»Футболист «Локомотива» Антон Миранчук признался, что был рад вернуться в стан железнодорожников.Сегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними в РФПЛСегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними в РФПЛСегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска - последними из клубов РФПЛ. Первая группа проходит медобследование.Кирилл Погребняк и Александр Касьян расторгли контракты с «Томью»Нападающие Александр Касьян и Кирилл Погребняк расторгли контракты с «Томью», сообщил спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)«Зенит» сыграл в регби, а в ЦСКА приехал нападающий. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Смолов до конца сезона останется в «Краснодаре»Скорее всего, форвард поменяет клубную прописку только в летнее трансферное окно.Александр Козлов: Мечтаю вернуться в «Спартак»Бывший нападающий «Спартака», ныне игрок казахстанского «Окжетпеса» Александр Козлов заявил, что мечтает вернуться в московскую команду.Экс-форвард «Спартака» Козлов стал игроком «Окжетпеса»Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов стал игроком «Окжетпеса», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка Цыбанева«Спартак» – осколок прошлого. «Зенит» – буревестник будущего. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о смене вех в кадровой политике премьер-лиги.
Главные новости
Футбол
«Спартак» подписал контракт с Самедовым
Футбол
Клуб: «Локомотив» отпустил Самедова в «Спартак», учитывая интересы сборной России
Футбол
Гиггз может возглавить «Ноттингем Форест»
Ралли
Нифонтова и Мора рассказали о эпизоде с упавшим байком гонщицы на «Дакаре-2017»
Футбол
Александр Самедов: Уверен, в «Спартаке» у меня все получится
Биатлон
Уле-Эйнар Бьорндален: Через месяц Домрачева будет в привычной для себя форме
Футбол
В Китае официально утвердили лимит на легионеров
Теннис
Касаткина проиграла Шуай Пэн в первом круге Australian Open
Теннис
32 эйса в матче с Маннарино помогли Хачанову пробиться во второй круг Australian Open
Лыжный спорт
Лыжницы Иванова и Шаповалова отправили FIS объяснительные по поводу допингового скандала
все новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы
Возможные трансферы
Возможные трансферы