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Гвардиола не верит в чемпионство. Главные события 21-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хосеп Гвардиола
Хосеп ГвардиолаИсточник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 21-го тура чемпионата Англии.

КАТАСТРОФА ДЛЯ ГВАРДИОЛЫ

Хосеп Гвардиола потерпел одно из самых тяжелых поражений в карьере – еще никогда его команды не проигрывали в национальных чемпионатах со счетом 0:4. После матча главный тренер «Манчестер Сити» был подавлен и признал, что, очевидно, борьба за титул для его команды закончена. «Да, 10 очков отставания от «Челси» - это слишком много», - сказал он. После чего призвал своих футболистов сохранять единство и забыть о турнирной таблице.

«После окончания сезона мы сядем и посмотрим, чего мы добились, как отработал тренер, как проявили себя игроки. И уже тогда будем делать выводы», - сказал Гвардиола.

Пожалуй, лучше всего беспомощность «Сити» иллюстрирует тот факт, что в центре поля царил 18-летний юниор из «Эвертона» Том Дэвис, для которого это был всего 9-й матч в премьер-лиге и второй – в стартовом составе. А его гол – один из лучших в туре.

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ДИСКУССИЯ КЛОППА И МОУРИНЬЮ

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» показали бодрый футбол в центральном матче тура, а после главные тренеры команд Жозе Моуринью и Юрген Клопп заочно поспорили, кто из соперников был лучше.

«Вся их игра – сплошные забросы вперед. Мы играли в лучший футбол и у нас был лучший план. Обычно ничья против «Юнайтед» - хороший результат, но в этот раз мы заслуживали победы», - сказал Клопп.

«МЮ» был командой, которая атаковала, «Ливерпуль» - командой, которая защищалась, и они должны быть счастливы ничьей», - возразил Моуринью.

Так ли уж был плох и примитивен навал «МЮ» в последние 15 минут, когда на поле вышел Феллаини? Моуринью так не считает: «Знаете, у меня даже заболела спина, поскольку во втором тайме я постоянно смотрел влево. И я видел кучу игроков в желтых футболках перед своей штрафной. Тогда я подумал: «Что ж, давайте попробуем забросы».

При этом статистика утверждает, что игроки «Ливерпуля» сделали больше касаний мяча на чужой половине поля, чем футболисты «МЮ».

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Юрген Клопп и Жозе Моуринью
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

«ЧЕЛСИ» ХОРОШ И БЕЗ КОСТЫ

«Челси» дал понять, что поражение от «Тоттенхэма» в прошлом туре, прервавшее 13-матчевую победную серию «синих», никак не повлияло на команду. Лондонцы легко и непринужденно укатали в гостях «Лестер» - 3:0. Правда, «лисы» сейчас сильно ослаблены – на Кубок Африки уехали Рияд Марез, Ислам Слимани и Дэниэл Амартей.

Победу «Челси» одержал без Диего Косты, который серьезно повздорил с главным тренером Антонио Конте. Итальянец, конечно, когда надо умеет включить обаяние, но внутри команды он – босс, и сомневаться в этом не позволено никому.

Коста вступил в дискуссию с тренером по физподготовке «Челси» Жулио Тоусом, пожаловавшись, что у него болит спина. Это вывело из себя Конте, который оставил форварда вне заявки на матч с «Лестером».

«Не знаю, как долго это продлится. Я же не знаю, что и как у него болит. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько недель», - сказал после игры с «Лестером» Конте, дав понять, что он может обходиться и без Косты.

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Источник: Reuters

ПАПАША КЕЙН

«Тоттенхэм» буквально размазал по полю «Вест Бромвич» - 73% владения мячом, 21 удар по воротам. Главным героем встречи стал форвард «шпор», сделавший хет-трик. Хотя, как написал в твиттере экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер, должен был забивать все пять.

То, что Кейн буквально летал по полю, объяснимо – на прошлой неделе он впервые стал отцом. Это, как вы понимаете, окрыляет. «Ох, неделя была просто сумасшедшая, ведь у меня появилась дочка. Ну а закончить ее именно таким образом – лучшее, что могло быть», - радовался Кейн после матча.

Ему всего 23 года, а на его счету уже 62 гола в премьер-лиге. Что любопытно, 58 из этих 62 мячей Кейн забил из пределов штрафной площади, хотя никогда не считался узкоспециализированным «финишером» - игроком, умеющим только завершать атаки. Напротив, он всегда имел репутацию разностороннего футболиста.

Единственное, что омрачило этот день для «Тоттенхэма» - это травма Яна Фертонгена. Бельгиец крайне неудачно подвернул левый голеностоп и покинул поле во втором тайме, с трудом сдерживая слезы. Но насколько все серьезно, пока неизвестно.

Харри Кейн
Харри КейнИсточник: Reuters

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХУЛИГАНА

Главный хулиган британского футбола снова с нами – Джоуи Бартон вернулся в премьер-лигу. Да еще как! Забил победный гол спустя пять минут после выхода и на поле, и «Бернли» обыграл дома «Саутгемптон» - 1:0.

«У него была очень интересная жизнь, и сегодня в его судьбе был очередной очень интересный поворот», - так главный тренер «Бернли» Скотт Дайш прокомментировал игру 34-летнего хавбека.

Последним клубом Бартона был шотландский «Рейнджерс», который расторг с ним контракт в середине ноября. Причина – нарушение правил шотландской футбольной ассоциации касательно ставок. Английская федерация обвиняет его в том же: там утверждают, что за последние 10 лет он сделал 1260 ставок.

Но страсть к азартным играм – это так, мелочи. Бартон на рождественской вечеринке тушил сигарету о глаз партнера по команде. Как-то избил на тренировке своего товарища по «Манчестер Сити» Усмана Дабо, за что получил четыре месяца условно и 200 часов общественных работ. Выходя из бара в Ливерпуле, отметелил какого-то прохожего, за что получил уже реальный срок и отсидел за решеткой 77 дней.


Показывал голый зад болельщикам «Эвертона». И это не говоря уже о разных хулиганских выходках на поле, за что он регулярно получал красные карточки.

Прошлый сезон Бартон провел в «Бернли» и помог клубу вернуться в премьер-лигу, но потом решил уехать в «Рейнджерс». «Это, конечно, невероятно, что Дайш решил вернуть меня, особенно учитывая тот цирк, что сейчас творится вокруг меня. Надеюсь, смогу достойно отплатить ему за доверие», - сказал Бартон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ МАТЧЕЙ ТУРА:

Матч

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 4:0 (2:0)

Голы

Кейн 12 (1:0). МакАули Г. 26 (2:0 - автогол). Кейн 77 (3:0). Кейн 81 (4:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген (Дэвис, 64), Роуз, Алдервейрелд, Уокер, Алли, Дембеле (Уинкс, 83), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Кейн (Сон Хын Мин, 90)

Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Доусон, Ольссон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Брант (Маклин, 54), Филлипс (Филд, 90), Флетчер, Моррисон, Якоб, Рондон

Предупреждения:

нет - Ольссон, 64; МакАули Г., 70

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

14 января 15:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

Матч

Бёрнли - Саутгемптон - 1:0 (0:0)

Голы

Бартон 79 (1:0).

Состав

Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Марни (Бартон, 73), Хендрик, Дефур (Воукс, 74), Бойд, Грэй (Тарковски, 87), Барнс

Саутгемптон: Форстер, Бертран, Йошида, Соареш, ван Дейк, Рэдмонд (Симс, 81), Хёйбьерг, Уорд-Проуз, Ромеу, Тадич (Родригес, 68), Лонг

Предупреждения:

Марни, 50 - Йошида, 23; Ромеу, 68

Судья:

Пол Тирни (Англия)

Место и дата

14 января 18:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Матч

Вест Хэм - Кристал Пэлас - 3:0 (0:0)

Голы

Фегули 68 (1:0). Кэрролл 79 (2:0). Лансини 87 (3:0).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Огбонна (Байрэм, 46), Коллинс, Крессуэлл, Рид, Антонио (Флетчер, 89), Обьянг, Фегули, Ноубл, Лансини (Фернандес, 88), Кэрролл

Кристал Пэлас: Хеннесси, Томкинс, Уорд, Данн, Делэйни, Панчон, Кабай, Таунсенд (Реми, 70), МакАртур (Ли Чун Юн, 70), Лэдли (Шлупп, 81), Бентеке К.

Предупреждения:

Ноубл, 34; Кэрролл, 42; Байрэм, 70; Лансини, 88 - Лэдли, 38; Уорд, 90

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

14 января 18:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Сандерленд - Сток Сити - 1:3 (1:3)

Голы

Арнаутович 15 (0:1). Арнаутович 22 (0:2). Крауч 34 (0:3). Дефо 40 (1:3).

Состав

Сандерленд: Манноне, О'Ши, Лав, ван Анхолт, Джилободжи, Денайер, Ларссон, Янузай, Родуэлл, Борини, Дефо

Сток Сити: Грант, Джонсон, Питерс, Шоукросс, Мартинс Инди, Адам (Афеллай, 68), Шакири (Нгой, 89), Аллен, Уилан, Крауч, Арнаутович

Предупреждения:

Джилободжи, 62; ван Анхолт, 72; Янузай, 90 - Адам, 56

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

14 января 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

Матч

Суонси - Арсенал - 0:4 (0:1)

Голы

Жиру 38 (0:1). Корк 54 (0:2 - автогол). Ноутон 67 (0:3 - автогол). Санчес 74 (0:4).

Состав

Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Ноутон, Роутледж, Корк (МакБарни, 71), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Дайер (Фер, 56), Льоренте (Борха, 70)

Арсенал: Чех, Мустафи, Паулиста, Монреаль, Косьельни, Рэмзи, Озил (Перес, 79), Джака, Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60), Санчес (Уэлбек, 79), Айвоби

Предупреждения:

Ки Сун Ен, 43; Фер, 78 - нет

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

14 января 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Матч

Уотфорд - Мидлсбро - 0:0

Состав

Уотфорд: Гомес (Пантилимон, 66), Холебас (Суньига, 89), Кабаселе, Бритос, Прёдль, Кабул, Капу, Бехрами (Клеверли, 77), Дукуре, Дини, Окака Чука

Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Эспиноза, Френд, Фабио, де Рон, Лидбиттер, Форшоу, Чемберс, Стуани (Жестед, 65), Негредо

Предупреждения:

Окака Чука, 78; Бритос, 90; Дини, 90 - Фабио, 90

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

14 января 18:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Халл Сити - Борнмут - 3:1 (1:1)

Голы

Станислас 2 (0:1 - пен.). Эрнандес 32 (1:1). Эрнандес 50 (2:1). Мингз 62 (3:1 - автогол).

Состав

Халл Сити: Якупович, Дэвис, Робертсон, Доусон, Магуайр, Хаддлстоун, Снодграсс (Эвандро, 76), Мэйсон (Ливермор, 86), Клукас, Эрнандес (Ниасс, 83), Диоманде

Борнмут: Боруц, Смит А., Кук С., Дэниелс, Мингз, Станислас (Пью, 69), Фрейзер (Кинг, 55), Сурмэн, Артер, Уилшер, Афобе (Уилсон К., 55)

Предупреждения:

нет - Смит А., 60

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

14 января 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Матч

Лестер Сити - Челси - 0:3 (0:1)

Голы

Алонсо 6 (0:1). Алонсо 52 (0:2). Педро 70 (0:3).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут (Окадзаки, 61), Чилуэлл, Морган, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Симпсон, 77), Ндиди, Муса (Грэй, 72), Варди

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Виллиан (Батшуайи, 85), Матич, Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)

Предупреждения:

Фукс, 51 - нет

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

Матч

Эвертон - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Миральяс 47 (2:0). Дэвис 79 (3:0). Лукман 90 (4:0).

Состав

Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Уильямс, Мори, Дэвис, Холгейт, Бэрри (МакКарти, 74), Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку

Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сабалета (Ихеаначо, 62), Санья, Силва, Стерлинг, Туре, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Холгейт, 55; Лукаку, 90 - Силва, 75; Отаменди, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

15 января 16:30, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)

Голы

Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)

Предупреждения:

Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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