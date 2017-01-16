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Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Папаев: Самедов – не какой-нибудь Мельгарехо, он уверенный игрок
Источник: «Советский спорт»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Папаев обсудил с корреспондентом «Советского спорта» возвращение Александра Самедова в столичный клуб, а также порассуждал о том, как изменится схема красно-белых с приходом 32-летнего игрока. 

– Решил парень вернуться в «Спартак». Как говорится, ему виднее. – говорит Папаев. – Читал мнение Олега Романцева, что это хороший ход и он нужен команде. Я с этим согласен. 

Что касается игровой схемы, то здесь я вообще не понимаю всех экспертов и журналистов. С какой же легкостью все меняют схему игры из-за одного игрока... Самедов выйдет на свою позицию, не переживайте, и будет «выживать» там, как он умеет. Кстати, я считаю, что он неплохо провел прошлый сезон. Это касается и клуба, и сборной России. С другой стороны, что он выиграл? Поэтому я не понимаю, зачем менять схему из-за одного игрока!? 

Самое главное, чтобы Александр сумел показать свои лучшие качества, я имею ввиду креативность, но для этого нужно еще попасть в стартовый состав, что будет непросто. Здесь еще нужно учитывать тот факт, что Самедов – не какой-нибудь Лоренсо Мельгарехо. Александр – опытный и уверенный в себе футболист, которого знают все. 

Если его берут в «Спартак», а мы помним сколько времени клубы вели переговоры, то значит он нужен команде. Верю, что он сумеет стать игроком основного состава, но все, конечно, зависит от Массимо Карреры. 

Тут еще надо помнить, что если футболиста берут в таком возрасте, то значит, его хотят использовать на полную катушку. Больше ясности появится после окончания сборов и товарищеских матчей. Но его уровень, повторюсь, говорит о том, что тренерский штаб рассматривает его игроком стартового состава.

– На ваш взгляд, сколько еще времени Самедов будет демонстрировать высокий уровень игры?
– Кто ответит на этот вопрос? Сложно. Слышал, что контракт Самедова рассчитан на 2,5 года. Было бы очень хорошо, если бы все это время Александр играл в основе и они добились высоких результатов. Особенно это касается чемпионства, потому что ситуация для «Спартака» очень благоприятная. 

Самедов тоже не в плохом положении, потому что все зависит только от него, а это приятно. Если он будет в порядке, как и в осенней части чемпионата, то он только выиграет от своего перехода. То же самое касается и самой команды, которая должна продолжить в том же духе. Мы видим, что ЦСКА уже пережил свой пик, армейцам трудно бороться за титул. Верю, что настало время «Спартака» и Александр поможет клубу выиграть чемпионат России.

– Вы, как спартаковец, гордитесь тем, что в команду вернулся воспитанник?
–Таких высоких слов я не знаю и не вижу повода для гордости. Я играл в другое время, абсолютно, и сейчас смотрю на футбол с точки зрения сегодняшнего дня. Единственное, что меня радует – с приходом Самедова у «Спартака» появится больше вариантов в атаке, – сказал Виктор Папаев.

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