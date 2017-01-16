«Россию обвиняют в допинге. Лучше играйте честно!» Нота протеста от Разина

Главный тренер «Югры» Андрей Разин после поражения в Братиславе от «Слована» (2:3) пошел чуть ли не на политический конфликт с хозяевами.

Андрей Разин в воскресенье вечером был бесподобен. После рядового матча со «Слованом», он неожиданно поднял куда более мощную и злободневную тему отношений между Россией и Европой.

– Мы знали, что у «Слована» было несколько матчей подряд, поэтому настраивали ребят на максимально быстрый хоккей, – отметил Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции. – Но к сожалению, первые 40 минут мы слишком много играли в меньшинстве. Причем, глупые фолы совершали. Плюс пятиминутное удаление получили. Хорошо, что выстояли, не опустили руки. Могли отыграться, были моменты. Жалко, что не получилось.

…Поначалу все шло в рамках обычного разбора хоккейного поединка. Но вот потом тренер «Югры» широко улыбнулся журналистам. И тут началось!

– Но хочется сказать еще вот о чем, – продолжил свою речь Разин – Россию сейчас обвиняют во всем, в чем только можно. В допинге там… Да вообще во всем! Словаки – дружественная нам страна. Я так думаю (при этом Разин опять хитро улыбнулся и пристально посмотрел на главного тренера «Слована» Милоша Ржигу). Поэтому хочу обратить внимание на один момент. Давайте играть честно! Сегодня мы и так много времени провели в меньшинстве. Так зачем было выключать время на табло и давать «Словану» еще 20, а может быть и 30 секунд лишнего большинства?! Еще раз повторю: Давайте играть честно! Это я говорю на будущее. А так поздравляю словаков с победой.

…Интересно, что обычно импульсивный и излишне горячий Ржига на этот раз не особо протестовал после обвинений Разина в жульничестве. Пан Милош сказал только, что «может только улыбаться в ответ на слова тренера гостей».

Однако, когда Разин уже уходил с пресс-конференции между тренерами состоялся еще один разговор накоротке.

– Андрей, не обижайся, - сказал Ржига, обнимая коллегу за плечи. – У меня в последних матчах тоже удалений было много…

– Ну как так, у меня тринадцать минут, а у вас всего две, – вскинулся было Разин. – А в концовке… Да, ладно.

С этими словами наставник «Югры» махнул рукой и вышел.

Слава Богу, конфликт вроде был улажен. Высылки дипломатов, похоже, не будет.

Но в одном Разин прав – играть надо честно. И не только в хоккей…