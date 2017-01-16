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«Россию обвиняют в допинге. Лучше играйте честно!» Нота протеста от Разина

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Россию обвиняют в допинге. Лучше играйте честно!» Нота протеста от Разина
Источник: «Советский спорт»

Главный тренер «Югры» Андрей Разин после поражения в Братиславе от «Слована» (2:3) пошел чуть ли не на политический конфликт с хозяевами.

Андрей Разин в воскресенье вечером был бесподобен. После рядового матча со «Слованом», он неожиданно поднял куда более мощную и злободневную тему отношений между Россией и Европой.

– Мы знали, что у «Слована» было несколько матчей подряд, поэтому настраивали ребят на максимально быстрый хоккей, – отметил Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции. – Но к сожалению, первые 40 минут мы слишком много играли в меньшинстве. Причем, глупые фолы совершали. Плюс пятиминутное удаление получили. Хорошо, что выстояли, не опустили руки. Могли отыграться, были моменты. Жалко, что не получилось.

…Поначалу все шло в рамках обычного разбора хоккейного поединка. Но вот потом тренер «Югры» широко улыбнулся журналистам. И тут началось!

– Но хочется сказать еще вот о чем, – продолжил свою речь Разин – Россию сейчас обвиняют во всем, в чем только можно. В допинге там… Да вообще во всем! Словаки – дружественная нам страна. Я так думаю (при этом Разин опять хитро улыбнулся и пристально посмотрел на главного тренера «Слована» Милоша Ржигу). Поэтому хочу обратить внимание на один момент. Давайте играть честно! Сегодня мы и так много времени провели в меньшинстве. Так зачем было выключать время на табло и давать «Словану» еще 20, а может быть и 30 секунд лишнего большинства?! Еще раз повторю: Давайте играть честно! Это я говорю на будущее. А так поздравляю словаков с победой.

…Интересно, что обычно импульсивный и излишне горячий Ржига на этот раз не особо протестовал после обвинений Разина в жульничестве. Пан Милош сказал только, что «может только улыбаться в ответ на слова тренера гостей».

Однако, когда Разин уже уходил с пресс-конференции между тренерами состоялся еще один разговор накоротке.

– Андрей, не обижайся, - сказал Ржига, обнимая коллегу за плечи. – У меня в последних матчах тоже удалений было много…

– Ну как так, у меня тринадцать минут, а у вас всего две, – вскинулся было Разин. – А в концовке… Да, ладно.

С этими словами наставник «Югры» махнул рукой и вышел.

Слава Богу, конфликт вроде был улажен. Высылки дипломатов, похоже, не будет.

Но в одном Разин прав – играть надо честно. И не только в хоккей…

Матч

Слован - Югра - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы:

Еглич (Чичу, Серсен), 4:42 (1:0 - бол.). Чичу (Таффе, Серсен), 32:03 (2:0 - бол.). Мусатов (Суровы, Чипчура), 51:37 (3:0). Алексеев (Кулик, Беляев), 51:48 (3:1). Королёв (Лапенков, Кулик), 54:39 (3:2).

Место и дата

15 января 19:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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