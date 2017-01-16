Без кого «Спартаку» и «Зениту» не быть чемпионами. Что вас ждет в свежем «ССФ»

Во вторник выйдет свежий номер еженедельника «Советский спорт Футбол», и вот что вы сможете из него узнать.

Без кого «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА не быть чемпионами. Экспертиза Михаила Борзыкина

«Одна из причин низкой результативности лидера чемпионата – отсутствие креативного игрока с классным проникающим пасом. Надежды, возложенные на Жано Ананидзе, не оправдались – выдав мощный стартовый отрезок, он по своему обыкновению сник. Ивелин Попов, хоть у него и приличная статистика острых передач (в среднем 5 за матч), по-прежнему испытывает некий дискомфорт…»

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Олег Кононов: За Смолова надо просить в два раза больше

За три года у руля «Краснодара» Олег Кононов стал одним из наиболее авторитетных специалистов премьер-лиги. В интервью «ССФ» 50-летний тренер говорит о реальной цене на Федора Смолова, вспоминает свою работу и уход из команды, взаимоотношения с Романом Широковым и Павлом Мамаевым, а также методы руководства Сергея Галицкого.

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Кто на самом деле управляет «Ростовом» и в чем секрет его побед

В одном из интервью Курбан Бердыев заявил, что тренерский штаб «Ростова» один из лучших в России. «ССФ» знакомит читателей с помощниками вице-президента желто-синих, объясняет, кто кому подчиняется и почему все это приносит результат.

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Сергея Семака «Уфе» рекомендовал Геннадий Орлов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «ССФ» рассказал, с чьей подачи команду возглавил Сергей Семак, назвал сумму клубного бюджета, разъяснил, почему Зинченко проводит скомканный сезон в ПСВ, и объявил о курсе на еврокубки.

– Долго вынашивали идею приглашения Сергея Семака?

– Нет. Когда стало ясно, что Гончаренко уходит, естественно, начали анализировать ситуацию. Рассматривали ряд кандидатур, включив в этот список и Сергея Богдановича. Не буду скрывать: во многом определяющим оказалась беседа с Геннадием Сергеевичем Орловым, который преподнес все красочно и сочно. Вместе с президентом клуба доложили о своем видении ситуации главе республики – он нас поддержал.

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Контениально!

Антонио Конте, Давид Луиз, Диего Коста и Эден Азар в исследовании «ССФ» – как главный тренер «Челси» использует сильные стороны футболистов на благо общей цели – борьбы за чемпионство.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– эксклюзивное интервью с вице-премьером РФ, президентом РФС Виталием Мутко;

– семь главных футбольных телесобытий года, не считая матчей (рейтинг «ССФ»!);

– можно ли вернуть в Россию Халка, Веллитона, Мусу и других нападающих, которые нам запомнились

ПЛЮС ГОЛОВОЛОМКА!

Где в конце трансферного окна окажется экс-спартаковец Эммануэль Эменике?