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«Спартак» – короли, да?». Как игроки красно-белых вышли из отпуска

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сальваторе Боккетти
Сальваторе БоккеттиИсточник: «Советский спорт»

«Спартак» вышел из отпуска. Последним из клубов РФПЛ. Но вообще-то красно-белые первые в чемпионате. Могут себе позволить.

Прежде чем отправиться на сбор, надо пройти медосмотр. По такому случаю в лужниковскую клинику до 12.00 ограничили вход не только журналистам, но и пациентам. Охранник, точнее охранница, была бдительна. Настолько, что строгий фейс-контроль пришлось проходить Илье Кутепову и Александру Зуеву. Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова она, кажется, узнала. Фамилию у них не спрашивала, во всяком случае. Зато баскетболисту «Химок» Валерию Лиходею (рост 204 см, вес 100 кг) поставила заслон.

– «Спартак» – короли, да? – спросил ее Валерий, расстроившийся, что придется ждать целый час.

Валерий Лиходей
Валерий ЛиходейИсточник: «Советский спорт»

– У вас тоже медобследование? Или травма? – спросили уже мы у Лиходея.
– Травмы нет. Плановое обследование. А футболистам вы, кажется, много внимания уделяете. Игра номер один, но они ж не выигрывают. В баскетболе вон и третье место на Олимпиаде было, и первое место на чемпионате Европы. Вот когда сборная по футболу в последний раз на Играх медали брала?

– В 1988-м. С тех пор не участвовала.
– Во-о-т. Так что лучше бы другим видам спорта внимание уделяли…

Нет, футбол все равно номер один. Даже без побед. Двое болельщиков, например, узнали, что «Спартак» проходит медобследование в «Лужниках» и приехали собирать автографы и фотографироваться с игроками. Сальваторе Боккетти, кстати, в куртке-бомбере тоже чем-то походил на фаната из 1990-х. Да вот этой курткой и походил.  

А Маурисио был совсем налегке – в одном спортивном костюме. Сыро. Зябко. Но через пару дней – Эмираты. А пока…

– Холодно, Маурисио! – сделали мы защитнику «Спартака» замечание, как будто бабушка журит внучка.

Бразилец тут же расплылся в улыбке и пожал руку, как старым знакомым. Вероятно, принял наше «холодно» за традиционное «ola» («привет» – португ.).

Маурисио
МаурисиоИсточник: «Советский спорт»

Денис Глушаков приехал с рюкзаком, но туда не уместился «подарок на Новый год» – так он назвал собственный фотопортрет в красивой раме. Его оценил защитник уже футбольных «Химок» Игорь Чернышов. Так уж получилось, что в понедельник игроки спортивных клубов подмосковного города дожидались своей очереди – после «Спартака»…   

– Я в Ростове шесть лет прожил, играл с Денисом за СКА. С тех пор и общаемся, – рассказал Игорь. – Хочется, чтобы «Спартак» стал в этом году чемпионом, тем более мой друг Глушаков – капитан команды. Он давно заслуживает чемпионства. Еще при Аленичеве было приятно наблюдать за игрой «Спартака». И сейчас у них интересная команда.

Подарок Дениса Глушакова
Подарок Дениса ГлушаковаИсточник: «Советский спорт»

– То есть в нынешнем успехе «Спартака» есть заслуга Аленичева?  
– 100 процентов. Он много сделал для микроклимата и для игры, конечно, которую команда показывает. Каррера тоже свое привнес. Но заслуга Аленичева в этом результате есть.

– Оставим «Спартак» и перейдем к самому главному – какая ситуация в «Химках»?
– В «Химках» все хорошо. Костяк остается. Будет точечное усиление. Вот сейчас медобследовнаие. Чтоб никто не откинулся на сборах.

– Есть такая вероятность?
– Конечно! Естественный отбор. Слабые умирают, сильные – остаются.

А если серьезно – не слишком ли долго игроки «Спартака» отдыхали? «Ростов» первый сбор уже чуть ли не заканчивает. Правда, у команды Курбана Бердыева и сезон раньше возобновится. Но тот же ЦСКА, который в еврокубках не играет, сбор на неделю раньше «Спартака» начал. Этими мыслями мы поделились с бывшим врачом «Спартака» и сборной России Юрием Васильковым.

Андрей Ещенко
Андрей ЕщенкоИсточник: «Советский спорт»

– А вот после последнего тура чемпионата и посмотрим, кто и как готовился. Кто рано начал, кто поздно… Можно будет сопоставить, – говорит Васильков. – Меня немного смущает, что на первый сбор в Эмираты игроки могут взять жен. Но это прерогатива главного тренера – он решает такие вопросы. Может, это наоборот положительно повлияет на игроков.

– И все-таки… Олег Романцев игроков «Спартака» раньше 4 января собирал…
– Олег Иванович – спец по коротким отпускам. Разгуляться игрокам он не давал. Но времена были другие. Если говорить про нынешний «Спартак», то надо отметить эмоциональный фон. Он, насколько понимаю, сейчас – лучше не бывает. А от этого зависит все. Так что жду от команды пятую звезду.

…Спартаковские звезды тем временем покинули медцентр. Охранница уже не была такой суровой и даже шепнула нам, где тут можно пообедать по «приемлемой цене». Такого рассольника, как в местном кафе, в Эмиратах не сварят. 

Игроки «Спартака» вышли из отпуска. Фотогалерея

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