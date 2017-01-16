Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит2 : 2Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив- : -Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты восьмого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты восьмого тура
Источник: Reuters

В рамках 21-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Пользователь с ником tane4ca_turanova, набравший максимальное количество очков по итогам 20-го тура, не сделал ни одного прогноза и был заменен. Сборную читателей представлял пользователь с ником AZP, занявший по итогам 20-го тура второе место.

«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» – 4:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

«Халл Сити» - «Борнмут» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 2:2

«Уотфорд» - «Мидлсбро» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0

«Суонси» - «Арсенал» – 0:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:3

«Сандерленд» - «Сток Сити» – 1:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1

«Вест Хэм» - «Кристал Пэлас» – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1

«Бернли» - «Саутгемптон» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:0

«Лестер» - «Челси» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2

«Эвертон» - «Манчестер Сити» – 4:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:1

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0

Общий счет – 18:16 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 6-2.

В 22-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником Ломаев Александр vkontakte.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Капитан «Вест Хэма»: Если Пайе не хочет играть за «Вест Хэм», ему лучше уйтиКапитан «Вест Хэма» Марк Нобл считает, что полузащитнику Димитри Пайе следует покинуть клуб, если он не хочет играть за «молотобойцев».Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.Хуан Мата: Еще немного - и мы бы дожали «Ливерпуль»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в центральной встрече 21-го тура чемпионата Англии.Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клубаЗащитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает испанское издание Don Balon.Владимир Стогниенко: Когда «Манчестер Сити» найдет тренера посильнее?Российский комментатор Владимир Стониенко считает, что «Манчестер Сити» должен сменить главного тренера. Напомним, на данный момент английским клубом руководит испанский специалист Хосеп Гвардиола, который возглавил клуб летом 2016 года.Юрген Клопп: Александер-Арнолд сыграл отменноГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру 18-летнего защитника Трента Александера-Арнолда в матче 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Сергей Кривохарченко: Погба играл с «Ливерпулем» не на 100, а на 200 млн евроКомментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).Антонио Конте: Предложения из Китая не являются угрозой для премьер-лигиГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о переходах игроков премьер-лиги в китайские клубы.Георгий Черданцев: Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев - о решении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оставить в запасе капитана команды Уэйна Руни.Александр Бубнов: Возможная работа в «Челси» позволит Слуцкому чуть по-новому взглянуть на футболФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новость о том, что бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому может быть предложена работа в «Челси».Гвардиола не верит в чемпионство. Главные события 21-го тура АПЛГвардиола не верит в чемпионство. Главные события 21-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях 21-го тура чемпионата Англии.Антонио Конте: Помню, как фанаты принесли на игру итальянский флагАнтонио Конте: Помню, как фанаты принесли на игру итальянский флагГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после разгромной победы над «Лестером» в 21-м туре АПЛ (3:0).Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает ПогбаБывший форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что околофутбольные события мешают полузащитнику «Манчестер Юнайтед» сосредоточиться на игре.Точка невозврата. Почему дела «Манчестер Сити» катастрофически плохиТочка невозврата. Почему дела «Манчестер Сити» катастрофически плохи«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити» – 4:0. Никогда еще команды Пепа Гвардиолы не проигрывали с таким счетом в национальных чемпионатах.Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утраПоражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)Форвард «Манчестер Юнайтеда» Уэйн Руни перед началом матча с «Ливерпулем» (1:1) спас комментаторов от летевшего в них мяча.Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений в одном чемпионатеПоражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре на «Гудисон Парк» стало пятым для «Манчестер Сити» в нынешнем чемпионате Англии.Слуцкий может получить работу в «Челси»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России может войти в аналитический отдел «Челси», сообщает британская газета Daily Star.Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» допускал простые ошибкиФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».Юрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройЮрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройМоуринью, Клопп и Ибрагимович – о встрече «МЮ» и «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Чанунь Ятай». Онлайн
Футбол
Трансфер Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро
Футбол
Хуан Мата: Еще немного - и мы бы дожали «Ливерпуль»
Футбол
Виктор Папаев: С приходом Самедова Промес может уйти в середину и его влияние на игру станет еще больше
Футбол
Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клуба
Футбол
Юрий Семин: Самедов сам захотел перейти в «Спартак»
Футбол
Владимир Стогниенко: Когда «Манчестер Сити» найдет тренера посильнее?
Футбол
Сергей Родионов: Рассчитываем, что Самедов сумеет доказать право на место в составе «Спартака» (фото)
Олимпиада
Источник: Родченков опасается за свою жизнь
Футбол
Антонио Конте: Предложения из Китая не являются угрозой для премьер-лиги
все новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости