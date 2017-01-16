Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты восьмого тура
В рамках 21-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Пользователь с ником tane4ca_turanova, набравший максимальное количество очков по итогам 20-го тура, не сделал ни одного прогноза и был заменен. Сборную читателей представлял пользователь с ником AZP, занявший по итогам 20-го тура второе место.
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» – 4:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0
«Халл Сити» - «Борнмут» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 2:2
«Уотфорд» - «Мидлсбро» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0
«Суонси» - «Арсенал» – 0:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:3
«Сандерленд» - «Сток Сити» – 1:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1
«Вест Хэм» - «Кристал Пэлас» – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1
«Бернли» - «Саутгемптон» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:0
«Лестер» - «Челси» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2
«Эвертон» - «Манчестер Сити» – 4:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:1
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0
Общий счет – 18:16 в пользу Артема Терентьева.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 6-2.
В 22-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником Ломаев Александр vkontakte.