Пятый «итальянец» «Спартака». Кто был до Адриано
Нападающий Луис Адриано переходит из «Милана» в «Спартак». «Советский спорт» вспоминает предыдущих игроков, переехавших в Россию из серии А.
Адриано станет 28-м игроком, сменившим итальянский чемпионат на российский. И пятым в трансферной истории «Спартака».
Мартин Йиранек
Откуда:
«Реджина»
Трансфер: 3.300.000 евро
Карьера в «Спартаке»: 2004-2010
Матчи: 165. Голы: 4
Один из самых уважаемых легионеров «Спартака». Играл в связке с Видичем, потом – с Ковачем. Затем много с кем еще. Стал капитаном. «Спартак» навсегда в моем сердце. Что бы ни случилось, я все равно мясной», – заявил недавно чех.
Сантос Моцарт
Откуда:
«Реджина»
Трансфер: 4.500.000 евро
Карьера в «Спартаке»: 2005-2009
Матчи: 106. Голы: 13
Чего только не было за эти годы: важные голы, травмы, рецидивы, глупейшие удаления (с ЦСКА и «Крыльями Советов»), капитанская повязка, ссылка в дубль Станиславом Черчесовым… Свой след в истории «Спартака», безусловно, оставил.
Маурисио
Откуда:
«Лацио»
Трансфер: аренда
Карьера в «Спартаке»: 2016-н.в.
Матчи: 9. Голы: 1
Твердым игроком стартового состава пока не стал, хотя осенью и получил приличную игровую практику. Принес победу в матче с «Тереком» в Грозном. Играл в схемах с двумя и тремя центральными защитниками.
Лукас Фернандо
Откуда:
«Сампдория»
Трансфер: 12.500.000 евро
Карьера в «Спартаке»: 2016-н.в.
Матчи: 18. Голы: 1
Одно из открытий первой части сезона – бразилец сразу очаровал своими диагоналями и вообще культурой паса. Да и с ударом – порядок. После одного такого «Спартак» праздновал победу в Томске.
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