Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит5 : 2Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар0 : 0Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив2 : 0Вердер
Хоккей  Динамо Москва- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бросок кобры. Что необычного бросают с трибун в игроков (фото)

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В недавнем дерби между «Сиднеем» и «Вестерн Сидней Уондерерс» в рамках 15-го тура австралийской Лиги А во вратаря гостей Ведрана Яньетовича полетели змеи. «Советский спорт» решил вспомнить еще пять случаев, когда с трибун в игроков летело что-то необычное.

Змеи

Пресмыкающиеся, попадавшие за сетку ворот Яньетовича оказались резиновыми. Правда, олицетворяли они ярость самую настоящую. Голкипер «Вестерн» четыре года выступал за «Сидней», а меньше месяца назад перешел в другую команду города, за что фанаты его любезно «отблагодарили».

Яньетович отстоял матч на ноль, совершив несколько сейвов, а после игры с иронией отнесся к змеетерапии: спортсмен выложил в одну из социальных сетей фотографию, на которой он жует мармеладную змею. Интересно, что клуб заранее попросил футболиста не пожарить на эту тему.

Бычья голова

Источник: Russian Look/Imago

Во время матча Кубка Германии между дрезденским «Динамо» и «РБ Лейпциг» фанатам из Дрездена удалось пронести на стадион отрезанную бычью голову, которая по ходу матча оказалась выброшена к полю.

Та встреча 1/32 финала закончилась ничьей (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались динамовцы.

Зонт

В матче 13-го тура примеры-2011/12 между «Гранадой» и «Мальоркой» в бокового арбитра угодил зонт. На 60-й минуте стильный аксессуар, запущенный с трибун, рассек лицо одному из лайнсменов.

Практически сразу после этого встречу остановили, а виновника нашли. Им оказался не по годам меткий 15-летний парнишка, которого привели на стадион в качестве поощрительной меры, ведь на тот момент он отбывал наказание в одном из исправительных центров для малолетних преступников.

Бутылка виски

Градус встречи «Севильи» и мадридского «Атлетико» в 2006 году оказался настолько высоким, что болельщики «матрасников» после гола покойного Антонио Пуэрты начали швырять на поле все. С трибун «Висенте Кальдерон» кто-то запустил в во вратаря «Севильи» Андреса Палопа бутылкой виски и, к сожалению, попал.

Судья демонстративно взял сосуд с горячительным в руку, поднял его над головой и прервал матч. В итоге «Атлетико» впаяли штраф в 3 тысячи евро, встречу выиграли гости, а Палоп не получил серьезных травм.

Мотороллер

Перед началом встречи между «Интером» и «Аталантой» тиффози миланского клуба каким-то непостижимым образом протащили на верхний ярус «Сан-Сиро» мотороллер одного из болельщиков соперника.

Сначала разъяренные интеристы попытались поджечь транспортное средство, но безнадежно проковырявшись со скутером, просто сбросили его ближе к полю. Как добирался до Бергамо поклонник «Аталанты» – одному богу известно.

В современном футболе с трибун чего только не бросали. Были и бананы, и рыба, и пончики. Кто-то осмеливался бросать живых кроликов и собак, Дюди без фантазии швыряли стаканы с мочой и пивом. Эстеты обходились бутылкой красного вина. Простаки швыряли монеты, камни и зажигалки, особо яростные – унитазы, безумные – гранаты. Некоторые явно путали вид спорта и метали бильярдные шары, раскрепощенные – нижнее белье, вегетарианцы – бананы и морковь, а остроумные – фаллоимитаторы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
«Локомотив» – «Вердер». Онлайн
Футбол
Трансфер Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро
Хоккей
«Медвешчак» может покинуть КХЛ и перейти в чемпионат Австрии
Футбол
Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»
Формула-1
Официально: Новым партнером Хэмилтона в «Мерседесе» стал Боттас
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: 14-летний Самедов забивает за «Спартак»
Футбол
Дубли Дзюбы и Маурисио принесли «Зениту» победу над «Чанчунь Ятай» во втором матче на сборе в ОАЭ
Футбол
Неймар, Месси и Погба - самые дорогие футболисты мира
Баскетбол
Защитник ЦСКА Теодосич признан лучшим баскетболистом Европы по версии La Gazzetta dello Sport
Футбол
Эбуэ Куасси: Никто не может спорить, что «Краснодар» – это топ-клуб
все новости