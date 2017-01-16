Бросок кобры. Что необычного бросают с трибун в игроков (фото)

В недавнем дерби между «Сиднеем» и «Вестерн Сидней Уондерерс» в рамках 15-го тура австралийской Лиги А во вратаря гостей Ведрана Яньетовича полетели змеи. «Советский спорт» решил вспомнить еще пять случаев, когда с трибун в игроков летело что-то необычное.

Змеи

Пресмыкающиеся, попадавшие за сетку ворот Яньетовича оказались резиновыми. Правда, олицетворяли они ярость самую настоящую. Голкипер «Вестерн» четыре года выступал за «Сидней», а меньше месяца назад перешел в другую команду города, за что фанаты его любезно «отблагодарили».

Яньетович отстоял матч на ноль, совершив несколько сейвов, а после игры с иронией отнесся к змеетерапии: спортсмен выложил в одну из социальных сетей фотографию, на которой он жует мармеладную змею. Интересно, что клуб заранее попросил футболиста не пожарить на эту тему.

Бычья голова

Во время матча Кубка Германии между дрезденским «Динамо» и «РБ Лейпциг» фанатам из Дрездена удалось пронести на стадион отрезанную бычью голову, которая по ходу матча оказалась выброшена к полю.

Та встреча 1/32 финала закончилась ничьей (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались динамовцы.

Зонт

В матче 13-го тура примеры-2011/12 между «Гранадой» и «Мальоркой» в бокового арбитра угодил зонт. На 60-й минуте стильный аксессуар, запущенный с трибун, рассек лицо одному из лайнсменов.

Практически сразу после этого встречу остановили, а виновника нашли. Им оказался не по годам меткий 15-летний парнишка, которого привели на стадион в качестве поощрительной меры, ведь на тот момент он отбывал наказание в одном из исправительных центров для малолетних преступников.

Бутылка виски

Градус встречи «Севильи» и мадридского «Атлетико» в 2006 году оказался настолько высоким, что болельщики «матрасников» после гола покойного Антонио Пуэрты начали швырять на поле все. С трибун «Висенте Кальдерон» кто-то запустил в во вратаря «Севильи» Андреса Палопа бутылкой виски и, к сожалению, попал.

Судья демонстративно взял сосуд с горячительным в руку, поднял его над головой и прервал матч. В итоге «Атлетико» впаяли штраф в 3 тысячи евро, встречу выиграли гости, а Палоп не получил серьезных травм.

Мотороллер

Перед началом встречи между «Интером» и «Аталантой» тиффози миланского клуба каким-то непостижимым образом протащили на верхний ярус «Сан-Сиро» мотороллер одного из болельщиков соперника.

Сначала разъяренные интеристы попытались поджечь транспортное средство, но безнадежно проковырявшись со скутером, просто сбросили его ближе к полю. Как добирался до Бергамо поклонник «Аталанты» – одному богу известно.

В современном футболе с трибун чего только не бросали. Были и бананы, и рыба, и пончики. Кто-то осмеливался бросать живых кроликов и собак, Дюди без фантазии швыряли стаканы с мочой и пивом. Эстеты обходились бутылкой красного вина. Простаки швыряли монеты, камни и зажигалки, особо яростные – унитазы, безумные – гранаты. Некоторые явно путали вид спорта и метали бильярдные шары, раскрепощенные – нижнее белье, вегетарианцы – бананы и морковь, а остроумные – фаллоимитаторы.