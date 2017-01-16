Музыка для тренировок. Собираем идеальный саундтрек для занятий

С правильной музыкой в наушниках вы сможете тянуть и приседать больше и радостнее. «Советский спорт» собрал саундтрек, который поможет вам побить силовые рекорды на тренировке и показать всем в зале, кто тут мужик.

KALI MUSCLE «WE PUMPIN»

Отборная доза правильной мотивации от Коли Мышцы – как называют в пабликах бывшего уголовника и турникмена Кали Мускула. Вместе со своим другом СиТи Флетчером «Плюшевой Бородой» Коля сочинил трек, который способен поднять даже мертвого из могилы и отправить в тренажерный зал.

Кто такой CT Fletcher, он же – Плюшевая Борода

Слушать лучше в раздевалке или на разминке. В качалку войдете настоящим животным. Все сразу поймут, что пришел серьезный парень, к которому лучше не лезть с глупостями.





2PAC «I AM SOLDIER»

Еще один трек, под который хорошо заходить в зал. Рэпер Тупак Шакур знал толк в мотивации. Кто я? Я солдат! Какой я солдат? Я – выкован из стали! Что это такое? Это моя штанга! Что я с ней сделаю? Я порву штангу на части!





KRISS KROSS «JUMP»

Начинаем разминку под песню 25-летней давности. Парням, которые ее исполняли было по 12 лет, и они носили штаны задом наперед. СМИ сообщают: 1 мая 2013 году один из участников группы, 34-летний Крис Келли, скончался от передозировки наркотиками. Не будьте такими как он! Сторонитесь плохих дядь на улице! Разминайтесь!





БОГДАН ТИТОМИР «ДЕЛАЙ КАК Я»

Продолжаем разминку. Богдан Титомир не был примером для подражания, а вы – будете! Пусть все школьники выйдут из подъездов и бросят сигареты и пиво, глядя на вашу жизнь, отданную спорту.





DOWNSET «ANGER»

Переходим к ключевым упражнениям. Видели, как пауэрлифтеры разогревают себя перед очередным подходом? Они бьют себя по щекам и нюхают нашатырь. Все манипуляции будут не нужны после этой песни.





CLUTCH «X-RAY VISIONS»

Первые подходы сделаны, и мы подбираемся к предельным весам. Время разогнать свое самомнение до предела и с презрением взглянуть на людишек, населяющих планету Земля. Сейчас вы навесите на штангу столько, что они заплачут.





Тренируйся как Гойко Митич, главный индеец СССР

TEXAS HIPPIE COALITION «TURN IT UP»

Когда у вас на плечах вес всего мира. Когда, кажется, что еще один повтор невозможен – бородатые мастера металла помогут вам сеть в глубокий присед и встать еще раз. А потом еще один. И еще.

Не беда, что мы выражаемся фразами из паблика «Дрищам.net»





PANTERA «I AM BROKEN»

Именно эта песня часто звучит в культовом зале Westside Barbell, где тренируются самые большие парни планеты. Вы не знаете, что такое Westside Barbell? Следите за сайтом «Советский спорт».





EUROPE «ROCK THE NIGHT»

Вы сделали большое дело. Теперь можно наградить себя песней про огонь, воду и медные трубы. Единственный минус этого по-настоящему роскошного трека – все ребята в клипе носят девчачьи прически.





Плохой Иван. Как боевики 90-х эксплуатировали образ плохого русского

AL BANO& ROMINA POWER «SIEMPRE SIEMPRE»

Не надо смеяться! Это называется «заминка», детка





ПЕСНЯ ДЖЕКИ ЧАНА ИЗ К/Ф «ДОСПЕХИ БОГА»

Именно так и нужно выходить из зала. Ваши плечи расправлены. Во взгляде мудрая усталость. Ваши бицепсы, грудь и плечи распирает от пампинга. Вы идете в наушниках и поэтому не слышите, что за вами бежит тренер: «Эй, паренек! Да, ты, худосочный! Ты забыл разобрать штангу!»



