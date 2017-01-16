«Я как вино – с годами только лучше». Как стартовал Australian Open

Светлана Кузнецова Источник: Reuters

Уверенная победа Светланы Кузнецовой, успехи Андрея Рублева и Карена Хачанова, возвращение Роджера Федерера и сенсационный вылет Симоны Халеп. Чем запомнится первый день турнира?

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Из всех россиян и россиянок, вышедших на корты «Мельбурн-парка» в понедельник, меньше всего проблем на пути к победе испытала Светлана Кузнецова. Впрочем, чего и следовало ожидать – как-никак, 9-я ракетка мира! Мариана Дуку-Марино из Колумбии, конечно, попыталась что-то сделать, особенно в начале встречи. Но не сумела ничего. 56 минут, 6:0, 6:1 – счет и время матча весьма красноречивы.

– Надеюсь, я как хорошее вино – с годами становлюсь только лучше, – смеясь, призналась Кузнецова в эфире BBC. – Буду стараться это доказать. С Austrlian Open у меня связаны отличные воспоминания. Мне кажется, тут самые дружелюбные люди, и я всегда с радостью возвращаюсь на турнир.

Теперь Светлана во втором раунде сыграет с австралийкой Джейми Ферлис.

ДЕБЮТ

Для Кузнецовой этот Открытый чемпионат Австралии – уже 16-й в карьере! Для многих других россиянок – первый. Ирина Хромачева и Наталья Вихлянцева в понедельник вовсе дебютировали в основной сетке турнира «Большого шлема». С разным успехом. Ирина, некогда считавшаяся потенциальной первой ракеткой мира, в свои 21 год только-только смогла пробиться в «сотню» лучших, и в стартовом раунде разгромно уступила отнюдь не самой титулованной румынке Соране Кирсте. А вот Наталья обыграла американку Ваню Кинг – 6:2, 6:3. Одержав четвертую победу подряд – в основу 19-летней Вихлянцевой пришлось пробиваться через квалификацию.

Забавно – в этом же возрасте Мария Шарапова взяла в Мельбурне титул (в 2006-м) – и он тогда стал для нее уже вторым на «мейджорах». Наталья пока считается лишь подающей надежды юной теннисисткой. Проблема, конечно, не в Вихлянцевой. Просто так сильно изменился – повзрослел или заматерел – за это время женский теннис.

И ОПЯТЬ ДЕБЮТ

Андрей Рублев, Карен Хачанов – оба в Мельбурне раньше не играли. По крайней мере – не в основе. На «Больших шлемах» были по разу – оба в Нью-Йорке. Андрей в 2015-м, Карен – в прошлом году. Но в Австралии в этом сезоне считались дебютантами.

Дебют вышел удачным. Хачанов бойко справился с левшой из Франции Адрианом Маннарино – по ходу, вытащив упорнейший тай-брейк в третьей партии (11:9). Рублев, набравший форму по ходу отборочного раунда, уверенно обыграл тайваньца Йен-Сун Лу. Дальше соперники сложнее, уже – из сеяных. Но если Карена ждет американец Джек Сок (23-й номер посева), то Андрея – первая ракетка мира, настоящий рыцарь, сэр Энди Маррей.

– Мы ни разу не играли и никогда не тренировались с Рублевым, – отметил шотландец. – Но я видел его матчи. Он не сдерживает себя, любит атаковать и бьет очень мощно. Пару лет назад следил за ним в поединке с Южным на US Open. Если честно, Рублев меня впечатлил! Конечно, на корте все может быть не так, как кажется по телевизору. Надо будет изучить игру Андрея более внимательно и подобрать верную стратегию. А заодно – поработать над собственным теннисом. Пока я доволен не всем.

С Южный, правда, Рублев в Нью-Йорке не играл, но простим Энди эту неточность. По крайней мере, Маррей признает – легкой прогулки к третьему кругу в матче с россиянином не будет. Когда такое говорил лидер мирового рейтинга – это серьезно!

И ОПЯТЬ ДЕБЮТ...

Однако ярче других начал свой первый во взрослой карьере Australian Open Александр Бублик. Еще прошлым летом парень из Гатчины играл мелкие «фьючерсы», но ближе к осени – почти вошел в топ-200 и получил возможность попасть в квалификацию чемпионата (заодно – отметился в четвертьфинале Кубка Кремля). Квал Бублик прошел. А в первом круге – взял, и прошелся уже по Люке Пую.

Тому Пую, который на US Open-2016 был в четвертьфинале.

Тому Пую, который в Нью-Йорке обыграл Надаля – и этот матч признали самым ярким за прошлый год на всех турнирах «Большого шлема».

Тому Пую, который сейчас является 16-й ракеткой мира в свои 22 года. И которому прочат скорое попадание в топ-10 (да и вообще – звездное будущее).

В общем, Бублик серьезно удивил! Жаль, что порадоваться его успеху мы можем лишь со стороны. В межсезонье Александр сменил спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.

Обидно, да...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Роджер Феререр Источник: Reuters

Роджер Федерер впервые за полгода провел на корте официальный матч! За 18 лет швейцарец не пропустил ни одного Australian Open. Не стал этого делать и теперь. Хотя перерыв из-за проблем со спиной и коленями сказался на форме Федерера. Матч против австрийца Юргена Мельтцера (такая себе битва ветеранов – 70 лет на двоих) растянулся на 4 партии. Правда, закончился в пользу Роджера. Но видно – в Мельбурне экс-лидеру мирового рейтинга будет непросто. Годы и здоровье берут свое.

СЕНСАЦИЯ

Первые фавориты уже покинули турнир. Симона Халеп не совладала c американкой Шелби Роджерс, уступив 3:6, 1:6. Так чемпионат остался без 4-й ракетки мира.

– Если честно, меня серьезно беспокоило колено. Оно болело еще в прошлом году, на Итоговом турнире WTA. Потом, вроде, прошло. Но в начале сезона боль вернулась. А сегодня я вообще передвигалась по корту с трудом, – объяснила неудачную игру Симона.

Могла грянуть и вторая сенсация – погромче. Украинка Леся Цуренко во втором сете встречи с действующей чемпионкой и лидером рейтинга Ангеликой Кербер отыграла матчбол, переведя поединок в третью партию.

– Если честно, в тот момент я подумала – в прошлом году сама ушла с матчбола в первом раунде, а затем выиграла титул. Теперь – не реализовала матчбол и могу в итоге проиграть! – расскажет позже немка. – Правда, эта мысль быстро ушла. Дальше я действовала собрано и спокойно.

Так что Цуренко, все же, уступила – 2:6, 7:5, 2:6.

Симона Халеп Источник: Reuters

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА

Станислас Вавринка, пожалуй, ярче, чем хотел, закончил встречу против Мартина Клижана. Мощным ударом слета... прямо в пах сопернику. Прилетело, конечно, мячом, а не ракеткой. Но словаку все равно было обидно. Вдвойне.

– Да, досталось ему, – признался швейцарец. – Я к тому моменту упустил вару верных шансов реализовать матчбол, так что мне было важно достать мяч и забить его в корт. Очень жаль, что попал Мартину в такое место. Но, вроде, все обошлось.

В целом, Вавринка был прав. Сильнее всего пострадало только самолюбие Клижана.