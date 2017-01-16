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«Переход Самедова в интересах сборной? Это от лукавого». Мнение Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Переход Самедова в интересах сборной? Это от лукавого». Мнение Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход 32-летнего полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак».

- «Спартак» впервые за долгие годы может стать чемпионом. Хорошие шансы у «Зенита». И укрепляются-то как раз две эти команды – «Зенит» и «Спартак». И «Спартак» ищет игроков даже не для стартового состава, а для его глубины. Потому что концовка первого круга показала: выбыл Зе Луиш – и нет никого на замену. Мельгарехо – не то. Выбыл Промес – и без него сложно. А благодаря переходам Самедова и Адриано как раз две этих позиции укрепляются.

В обороне худо-бедно игра у «Спартака» налаживается. Туда уже купили защитника и вратаря. Но еще один игрок обороны бы не помешал.

Что касается Самедова, это все же игрок в возрасте. Он показывал хорошую игру в «Спартаке» при Скале, потом я выделил бы то, как он действовал в «Динамо» с Семшовым, Ворониным и Кураньи. И в «Локомотиве» чаще всего Самедов показывал качественный футбол, но что замечаю за ним: Самедов никогда или редко бежит в отрыв.

Вспоминаю вот какой случай. Когда я сам играл в «Спартаке», в клуб перешел Вадим Иванов из московского «Динамо». Он играл там правого защитника – на фланге взаимодействовал с Численко. И у них с Число была договоренность: если Численко бежит навстречу Иванову, то Вадим отдает ему за спину. Если бежит в отрыв – то в ноги.

Самедов почему-то получает только в ноги, уперся только в эту игру . В основном, опасность от него исходила после ударов со штрафных, угловых... А так другого продолжения я особо не вижу.

Что касается заявлений, будто переход Самедова состоялся в интересах сборной России... Думаю, это от лукавого. Просто в «Локомотиве» говорили, что дешевле пяти миллионов евро Самедова не продадут, а в «Спартаке», что больше, чем три миллиона, не заплатят. В общем, каждый что-то себе выторговал.

Повторюсь: Самедов – для глубины состава. Но может быть вариант, при котором он станет выходить на поле вместе с Промесом, потому что Квинси может сыграть и в центре, и слева, и вторым нападающим.

Голосование: Что ждет Самедова в «Спартаке»?


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Евгений Ловчев
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