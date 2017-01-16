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Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам
Источник: ФК «Зенит»

Капитан «Зенита» восстановился после третьих в карьере «крестов», а новички Цаллагов и Лунев начали приносить пользу Луческу.

Ненастоящие китайцы

Публикация соперников «Зенита» на первом сборе совпала с новым пиком активности китайских клубов на трансферном рынке. Многие болельщики надеялись, что в лице «Чанчуня» можно будет отомстить всему китайскому футболу.

Разочарование: «Чанчунь Ятай» – очень нетипичная для нынешней китайской Суперлиги команда. Ее бюджет ниже, чем у 12 команд лиги, в том числе двух клубов, которые только в этом сезоне поднялись в высший дивизион. А стоимость всех футболистов почти в 15 раз меньше, чем у «Зенита». В общем, какие-то ненастоящие китайцы.

Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным игроком

16 января в чемпионате Китая утвердили новый лимит на легионеров. Пока Андре Виллаш-Боаш и его «Шанхай СИПГ» ломают голову, куда им деть лишнего бразильца, у «Чанчуня» никаких проблем нет вообще. Громких покупок эта команда не делает и высокие зарплаты не выдает: единственный известный футболист китайцев – Марсело Морено, игравший у Мирчи Луческу в «Шахтере». Но его, ни в стартовом составе на матч с «Зенитом», ни даже на сборе в ОАЭ, нет.

Зато присутствует Анзур Исмаилов – капитан сборной Узбекистана и второй футболист «Чанчуня» с международным опытом. Именно он на 14-й минуте забивает первый гол в ворота Андрея Лунева. Вообще, китайцы на первых минутах серьезно нагружают нового вратаря «Зенита», а защитники не особенно мешают: как будто проверяют, на что способен новичок.

Андрей справляется отлично, а в моменте с голом у него никаких шансов. Сложно назвать вратарским и гол человека, чье имя при умножении на два дает фамилию: Чэн Чэнчэн пользуется ошибкой Олега Шатова в центре поля, убегает один на один с Луневым и забивает второй мяч.

Настоящий капитан

Во втором тайме на поле другой «Зенит» – во всех смыслах: 11 замен полностью меняют игру. Больше всех в опорной зоне старается новичок Ибрагим Цаллагов, который и начинает пасом пяткой первую голевую атаку – гол Маурисио. Через 10 минут еще один от него же: и опять все началось с Цаллагова, с его грамотного отбора.

Экс-игрок «Крыльев» почти все единоборства выигрывает, атаку начинает моментально. Крики партнеров «Ибра, Ибра» вообще как будто из АПЛ. Последние полчаса Цаллагов на фланге вместо Сергея Зуйкова.

Его поменял Мигель Данни – это первый выход португальца после третьего разрыва «крестов». Возвращение капитана «Зенита» – возможно, главный трансфер Мирчи Луческу этой зимой. Если Данни вернется на свой уровень одного из лучших разгоняющих лиги.

Мигель даже не успевает забрать капитанскую повязку у Доменико Кришито – сразу начинает атаку, которая завершается голом Юрия Жиркова. Уже после эпизода итальянец все-таки отдает повязку Данни.

Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше

В оставшиеся 20 минут Артем Дзюба, который был очень активен и при первых трех голах, дважды забивает сам. Есть ощущение, что оба раза нападающий сборной России в офсайде, но местный лайнсмен – на матче, кстати, работают родные братья – не против.

Второй вариант «Зенита» выигрывает свой тайм 5:0, а первая же атака Данни остается победной.

Матч

Зенит - Чанчунь Ятай - 5:2 (0:2)

Голы

Исмаилов 15 (0:1). Чанченг 29 (0:2). Маурисио 51 (1:2). Маурисио 63 (2:2). Жирков 71 (3:2). Дзюба 77 (4:2). Дзюба 80 (5:2).

Состав

Зенит: Лунев (Бабурин, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Йованович, 46), Анюков (Зуйков, 46, Данни, 69), Хави Гарсия (Могилевец, 46), Чернов (Жирков, 46), Шатов (Цаллагов, 46), Жулиано (Маурисио, 46), Эрнани (Юсупов, 46), Кокорин (Джорджевич, 46), Кержаков А. (Дзюба, 46)

Место и дата

16 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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