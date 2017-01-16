Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам

Капитан «Зенита» восстановился после третьих в карьере «крестов», а новички Цаллагов и Лунев начали приносить пользу Луческу.

Ненастоящие китайцы

Публикация соперников «Зенита» на первом сборе совпала с новым пиком активности китайских клубов на трансферном рынке. Многие болельщики надеялись, что в лице «Чанчуня» можно будет отомстить всему китайскому футболу.

Разочарование: «Чанчунь Ятай» – очень нетипичная для нынешней китайской Суперлиги команда. Ее бюджет ниже, чем у 12 команд лиги, в том числе двух клубов, которые только в этом сезоне поднялись в высший дивизион. А стоимость всех футболистов почти в 15 раз меньше, чем у «Зенита». В общем, какие-то ненастоящие китайцы.

Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным игроком

16 января в чемпионате Китая утвердили новый лимит на легионеров. Пока Андре Виллаш-Боаш и его «Шанхай СИПГ» ломают голову, куда им деть лишнего бразильца, у «Чанчуня» никаких проблем нет вообще. Громких покупок эта команда не делает и высокие зарплаты не выдает: единственный известный футболист китайцев – Марсело Морено, игравший у Мирчи Луческу в «Шахтере». Но его, ни в стартовом составе на матч с «Зенитом», ни даже на сборе в ОАЭ, нет.

Зато присутствует Анзур Исмаилов – капитан сборной Узбекистана и второй футболист «Чанчуня» с международным опытом. Именно он на 14-й минуте забивает первый гол в ворота Андрея Лунева. Вообще, китайцы на первых минутах серьезно нагружают нового вратаря «Зенита», а защитники не особенно мешают: как будто проверяют, на что способен новичок.

Андрей справляется отлично, а в моменте с голом у него никаких шансов. Сложно назвать вратарским и гол человека, чье имя при умножении на два дает фамилию: Чэн Чэнчэн пользуется ошибкой Олега Шатова в центре поля, убегает один на один с Луневым и забивает второй мяч.

Настоящий капитан

Во втором тайме на поле другой «Зенит» – во всех смыслах: 11 замен полностью меняют игру. Больше всех в опорной зоне старается новичок Ибрагим Цаллагов, который и начинает пасом пяткой первую голевую атаку – гол Маурисио. Через 10 минут еще один от него же: и опять все началось с Цаллагова, с его грамотного отбора.

Экс-игрок «Крыльев» почти все единоборства выигрывает, атаку начинает моментально. Крики партнеров «Ибра, Ибра» вообще как будто из АПЛ. Последние полчаса Цаллагов на фланге вместо Сергея Зуйкова.

Его поменял Мигель Данни – это первый выход португальца после третьего разрыва «крестов». Возвращение капитана «Зенита» – возможно, главный трансфер Мирчи Луческу этой зимой. Если Данни вернется на свой уровень одного из лучших разгоняющих лиги.

Мигель даже не успевает забрать капитанскую повязку у Доменико Кришито – сразу начинает атаку, которая завершается голом Юрия Жиркова. Уже после эпизода итальянец все-таки отдает повязку Данни.

Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше

В оставшиеся 20 минут Артем Дзюба, который был очень активен и при первых трех голах, дважды забивает сам. Есть ощущение, что оба раза нападающий сборной России в офсайде, но местный лайнсмен – на матче, кстати, работают родные братья – не против.

Второй вариант «Зенита» выигрывает свой тайм 5:0, а первая же атака Данни остается победной.