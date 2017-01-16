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«Рублеву повезло встретиться с Марреем». Колонка Анны Чакветадзе

Анна Чакветадзе
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Рублеву повезло встретиться с Марреем». Колонка Анны Чакветадзе
Источник: Associated Press

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе - об итогах первого дня Открытого чемпионата Австралии.

О КУЗНЕЦОВОЙ...

Результаты Светланы тяжело поддаются прогнозам, но было понятно - в матче с Марианой Дуку-Марино она не должна испытать серьезных сложностей. Колумбийка просто заметно ниже классом - это стало очевидно уже в стартовой партии, когда Кузнецова начала делать брейк за брейком, задавливая соперницу мощью и переигрывая ее тактичеки. Отсюда такая уверенная победа - 6:0, 6:1. Видно, что Света находится в хорошей физической форме, получает удовольствие от игры, а высокий номер посева предоставил ей вполне удобную сетку - по крайней мере, до третьего круга. Стартовые раунды тоже важны - именно в них набираешь уверенность в своих силах, приходишь в тонус, окончательно «прибиваешься» к кортам. Если при этом удается избежать тяжелых встреч с серьезными соперницами - то совсем хорошо! Дальше Кузнецову ждет поединок против Джейми Ферлис - 17-летней австралийки, стоящей в пятой сотне рейтинга. Понятно, что фаворитом тут будет Светлана. Хотя Джейми и может доставить проблемы - молодые игроки всегда амбициозны, им нечего терять в матчах с дейстующими звездами, коме того Ферлис будет выступать перед родными трибунами, которые, разумеется, ее поддержат. Но даже так Светлана - если выступит на своем уровне - должна уверенно ее проходить.

И КУЗНЕЦОВЕ

Андрею очень не повезло с сеткой. Вот что значит не попасть в посев: даже если сам стоишь в ТОП-50, то не застрахован от матча с пятой ракеткой мира уже на старте турнира. Кеи Нишикори - один из явных фаворитов Australian Open, пусть и не главный. Конечно, предполагалось, что японец сам будет вести игру и завладеет преимуществом. Но надо отдать должное Кузнецову - он провел очень достойный матч, довел борьбу до пятого сета и серьезно потрепал нервы сопернику. Жаль, на концовку просто не хватило сил, хотя некоторые шансы зацепиться за победу у россиянина появились. Вдвойне обидно, что он теперь потеряет немало позиций в рейтинге, потому что не смог защитить очки за прошлогодний выход в четвертый круг турнира.

Вообще, Андрей сейчас находится на том этапе карьеры, когда надо перестать просто бороться с ведущими игроками, а начинать их обыгрывать. Потенциал для этого у россиянина есть. Опыта уже тоже достаточно. Может, где-то не хватает уверенности, но она и должна добываться в таких вот матчах, как с Нишикори. Надеюсь, по ходу сезона у Кузнецова еще будет шанс победить соперника из ТОП-10.

О ХАЧАНОВЕ И РУБЛЕВЕ

К Андрею Рублеву и Карену Хачанову приковано особое внимание. Мы давно за ними следим, наблюдаем, как ребята растут - и в плане мастерства, и в рейтинге. Нынешний Australian Open для обоих стал первым в карьере - и вторым турниром «Большого шлема» в основной сетке вообще. Тот факт, что ребята прошли стартовый раунд, встречаясь с не самыми сильными, но и далеко не самыми слабыми соперниками - повод порадоваться. Йен-Сун Лу и Адриан Маннарино - теннисисты среднего уровня, достаточно опытные. Звезд с неба никогда не хватали, но крепко держатся в ТОП-100, что говорит о многом. При этом Рублев уверенно справился с представителем Тайваня, а Хачанов обыграл француза. Показав временами зрелый, очень качественный теннис.

Дальше придется сложнее. Особенно Андрею, которому предстоит встреча с Энди Марреем. Ничего страшного в этом не вижу - шанс поиграть с первой ракеткой мира выпадает нечасто, а научиться в таком матче можно очень многому. Если ты рвешься к вершине, рано или поздно столкнешься с лидерами мирового рейтинга. И даже если на первый раз проиграешь, получишь неоценимый опыт. В том числе - понимание, что именно надо улучшить - и реально ли это улучшить - в своей игре, чтобы в следующий раз победить. Да и вряд ли Энди ждет легкая прогулка - он сам уже об этом сказал. Рублев наверняка постарается шотландца чем-то неприятно удивить.

Карену тоже достался сеяный соперник, но, все-таки, не Маррей. Если бы Джек Сок не начал сезон с победы на турнире в Окланде, я бы сказала, что шансы в их матче с Хачановым равны. Но так-то понятно, что американец находится в хорошей форме и, кроме того, сейчас очень уверен в себе. В Штатах давно ждут от него серьезного прорыва, но по мне - Джек все равно игрок уровня чуть выше среднего. При должном настрое и малом количетве ошибок Карен вполне может его победить. Чего ему и желаем.

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