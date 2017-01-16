«Не в курсе, что и как у него болит». Как развивается конфликт Косты и Конте

«Советский спорт» продолжает следить за скандалом в «Челси», где ведущий нападающий команды Диего Коста может покинуть клуб и уехать в Китай.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не включил нападающего Диего Косту в заявку на матч с «Лестером». Дело в том, что во вторник тот поругался с тренером по физподготовке Жулио Тоусом – форварда якобы беспокоят боли в спине, которые Тоус оставил без внимания. После этого Коста вступил в перепалку и с Конте, который призвал футболиста к порядку.

В результате нападающий был отлучен от тренировок с командой и три дня занимался самостоятельно, в основном в тренажерном зале, выкладывая соответствующие фотографии на своей странице в Instagram.

💪🏽👊🏽🏃🏽!!! Фото опубликовано Diego Costa (@diego.costa) Янв 11 2017 в 10:01 PST

ИСЧЕРПАН ЛИ КОНФЛИКТ?

После матча с «Лестером», в котором «Челси» одержал уверенную и спокойную победу со счетом 3:0 (в таких случаях принято говорить «на классе»), Конте, разумеется, спрашивали о конфликте с Костой. И, судя по словам итальянца, до примирения еще очень далеко.

«Не знаю, сколько еще это будет продолжаться, я же не в курсе, что и как у него болит. Посмотрим, что будет. Вообще, мне сейчас меньше всего хочется об этом думать, потому что сегодня моя команда выдала отличное представление. Может ли Коста вернуться в команду? Почему нет? Но вообще я не люблю такие вопросы, где слишком много «если», - сказал тренер.

И лишь Маркос Алонсо, сделавший в игре с «Лестером» дубль, попытался хоть как-то сгладить ситуацию: «Вы, ребят, как всегда раздули из мухи слона. У Диего болит спина, поэтому он и не играет. А так с ним все в порядке».

ПЕРВЫЙ ЛИ ЭТО ПОДОБНЫЙ ИНЦИДЕНТ С КОСТОЙ?

Всем известно, что у нападающего непростой характер. Он склочник, провокатор и его ненавидят все, против кого он играет. Но с буйным нравом Косты приходится иметь дело и тренерам с партнерами. Он швырял манишку в Жозе Моуринью, когда тот работал в «Челси», считая, что тот слишком поздно хочет выпустить его на замену.





Дрался на тренировке с соотечественнико м Оскаром. Совсем недавно, во время январского матча с «Тоттенхэмом», прямо на поле больше минуты распекал Педро, который, по его мнению, неправильно открывался в одном из эпизодов.





В начале сезона Коста уже ругался с Конте. Во время матча первого круга с «Лестером» форвард попросил замену, однако тренер отказался убирать его с поля. Тогда Коста наорал на итальянца прямо во время игры. После матча инцидент был исчерпан.

«Он должен понять, что является важной фигурой для этой команды, и если я могу, я оставляю его до финального свистка в каждом матче», - говорил тогда итальянец.

Конте умело выстраивает в Англии репутацию этакого милого, веселого, своего в доску парня. То после пресс-конференци и, позовет журналистов вместе выпить пива в пабе, и долго задушевно с ними беседует. То попросит репортера угостить его тортом, как в субботу после игры с «Лестером».

Но внутри команды он – главный, и никому не позволено ставить это под сомнение. Метнуть что-нибудь тяжелое в стену в раздевалке для Конте не проблема. После октябрьского инцидента с Костой он предупредил футболиста, что больше от него таких выходок не потерпит.

И действительно, после этого Коста долго вел себя ниже травы, тише воды. В следующих десяти турах он не получил ни одного предупреждения, хотя в первых шести турах схватил сразу четыре карточки.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Помимо, собственно, конфликта, во всей этой истории есть чрезвычайно важный момент. Китай. По информации английских СМИ, в частности, издания The Telegraph, Косте поступило крайне заманчивое предложение из Поднебесной, из клуба «Тяньцзинь Цюанцзянь», куда недавно перешел Витсель. Китайцы готовы отдать за Косту 80 миллионов фунтов (91 миллион евро) и платить ему 30 миллионов фунтов (34 миллиона евро) в год, что сделает его вторым в списке самых высокооплачиваем ых футболистов мира после аргентинца Тевеса из «Шанхай Шеньхуа». На прошлой неделе с боссами «Тяньцзиня» встречался агент Косты - великий и ужасный Жорже Мендеш.

Журналисты ВВС уже подсчитали, что если нападающий согласится, то будет получать в четыре раза больше, чем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По информации The Daily Mirror, в понедельник Коста приехал на базу «Челси» в Кобхэме и тренировался в одиночестве – у остальной команды был выходной.





По сведениям издания, партнеры по команде уже несколько дней уговаривают Косту принести Конте извинения. Этого же, похоже, ждет и итальянец – на уступки он идти точно не намерен. Теперь слово за форвардом. И Коста, похоже, готов извиниться. В «Челси» надеются, что ситуация разрешится к воскресенью, когда «синим» предстоит матч с «Халлом» - в клубе в любом случае намерены переговорить с футболистом на этой неделе.