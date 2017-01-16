Немецкий пазл. Как «Мерседес» объявил о трех переходах в «Формуле-1»

Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» в забавной интерактивной игре объявила о переходе сразу трех гонщиков.

Пазл первый: Паскаль Верляйн – «Заубер»

Выложив эту фотографию немецкий коллектив объявил о переходе своего протеже, 22-летнего гонщика Паскаля Верляйна в «Заубер», а также предложил болельщикам угадать, следующий фрагмент пазла.

Молодой немец только в минувшем году в составе «Манора» дебютировал в «Королевских гонках». И за 21 гонку заработал лишь одно очко, расположившись на 19-й строчке личного зачета.

В швейцарской команде Паскаль заменил бразильца Фелипе Насра, став партнером по команде Маркусу Эрикссону.

«Я очень рад стать частью команды «Заубер» в предстоящем сезоне «Формулы-1». Это новый вызов в новой команде. Я очень взволнован и с нетерпеньем жду начала этого приключения», - поделился впечатлениями Верляйн.

Пазл второй: Фелипе Масса – «Уильямс»

Спустя час после публикации первой части головоломки появился и второй фрагмент, объявляющий о возвращении в «Уильямс» 35-летнего бразильца, который по окончании минувшего сезона завершил карьеру. Фелипе согласился стать наставником дебютанта британской команды Лэнса Стролла, подписав контракт лишь на один сезон.

«Я очень рад своему возвращению в «Уильямс». Я всегда говорил, что хочу выступить в сезоне 2017 года. Когда «Уильямс» вышли на меня с предложением о возвращении, я решил, что это правильный выбор. Кроме того, мой выбор одобрило огромное количество болельщиков», - прокомментировал свое возвращение Масса.

Болельщикам осталось только догадаться, кто запечатлен на последней части фотографии. Сделать это было не трудно, но особо талантливые фанаты, например, предложили Пастора Мальдонадо в качестве боевого пилота «Мерседеса».

Пазл третий: Валттери Боттас – «Мерседес»

Третьим фрагментом «Мерседес» объявил о переходе в свою команду 27-летнего финского гонщика «Уильямса» Валттери Боттаса, который пришел на смену Нико Росбергу, ставшему чемпионом минувшего сезона и решившему завершить карьеру.

Новый партнер Льюиса Хэмилтона за всю свою карьеру выступал только в «Уильямсе» и лишь девять раз поднимался на подиум.

«Я не упущу этот шанс и буду делать все, что в моих силах. Для меня большая честь стать частью команды. Давайте вместе добьемся всего, что только будет возможно», - прокомментировал свой переход Боттас.

Пазл собран. Головоломка разгадана. Было это конечно не трудно, потому что о подобном исходе множество СМИ объявили еще в конце минувшего года.