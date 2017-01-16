Немецкий пазл. Как «Мерседес» объявил о трех переходах в «Формуле-1»
Немецкая
команда «Формулы-1» «Мерседес» в забавной интерактивной игре объявила о
переходе сразу трех гонщиков.
Пазл первый: Паскаль Верляйн – «Заубер»
Выложив
эту фотографию немецкий коллектив объявил о переходе своего протеже, 22-летнего
гонщика Паскаля Верляйна в «Заубер», а также предложил болельщикам угадать, следующий
фрагмент пазла.
Молодой
немец только в минувшем году в составе «Манора» дебютировал в «Королевских
гонках». И за 21 гонку заработал лишь одно очко, расположившись на 19-й строчке
личного зачета.
В
швейцарской команде Паскаль заменил бразильца Фелипе Насра, став партнером по
команде Маркусу Эрикссону.
«Я очень рад стать частью
команды «Заубер» в предстоящем сезоне «Формулы-1». Это новый вызов в новой
команде. Я очень взволнован и с нетерпеньем жду начала этого приключения», -
поделился впечатлениями Верляйн.
Пазл второй: Фелипе Масса – «Уильямс»
Спустя час после публикации
первой части головоломки появился и второй фрагмент, объявляющий о возвращении
в «Уильямс» 35-летнего бразильца, который по окончании минувшего сезона
завершил карьеру. Фелипе согласился стать наставником дебютанта британской команды
Лэнса Стролла, подписав контракт лишь на один сезон.
«Я очень рад своему
возвращению в «Уильямс». Я всегда говорил, что хочу выступить в сезоне 2017
года. Когда «Уильямс» вышли на меня с предложением о возвращении, я решил, что
это правильный выбор. Кроме того, мой выбор одобрило огромное количество
болельщиков», - прокомментировал свое возвращение Масса.
Болельщикам осталось только догадаться, кто запечатлен на последней части фотографии. Сделать это было не трудно, но особо талантливые фанаты, например, предложили Пастора Мальдонадо в качестве боевого пилота «Мерседеса».
Пазл третий: Валттери Боттас – «Мерседес»
Третьим
фрагментом «Мерседес» объявил о переходе в свою команду 27-летнего финского
гонщика «Уильямса» Валттери Боттаса, который пришел на смену Нико Росбергу,
ставшему чемпионом минувшего сезона и решившему завершить карьеру.
Новый
партнер Льюиса Хэмилтона за всю свою карьеру выступал только в «Уильямсе» и лишь
девять раз поднимался на подиум.
«Я
не упущу этот шанс и буду делать все, что в моих силах. Для меня большая честь
стать частью команды. Давайте вместе добьемся всего, что только будет
возможно», - прокомментировал свой переход Боттас.
Пазл
собран. Головоломка разгадана. Было это конечно не трудно, потому что о
подобном исходе множество СМИ объявили еще в конце минувшего года.