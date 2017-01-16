Переход Самедова означает скорую смерть «Спартака». Шоу «Теория заговора»

Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше

Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своего выхода на поле впервые за девять месяцев и контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).