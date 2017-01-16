Переход Самедова означает скорую смерть «Спартака». Шоу «Теория заговора»
Источник: «Советский спорт»
Безалкогольная свадьба - путь к непорочному зачатию. Так утверждает классика.
Футбол без градуса - это уже шашки какие-то. Так диктует жизнь.
Впервые в шоу-бизнесе! Стреляющее ружье висит, но так и не выстреливает.
Ведущие программы «Теория заговора» Сергей Данилевич и Николай Яременко разбираются с феноменом Самедова и будущей судьбой «Спартака».
Подробности - в специальном веловыпуске легендарного шоу.
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