Что за чудо-форвард появился в «Локомотиве»?

В первом контрольном матче на зимних сборах «Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» – 2:0.

«Локомотив» готовится в Испании. Двухразовый тренировочный режим, много работы на «физику», разнообразные игровые упражнения – в общем, обычная межсезонная рутина, не отличающаяся новаторством. А вот что необычно, так это кадровая политика клуба, сориентированная исключительно «на выход»: Самедов перешел в «Спартак», а Шишкин, Шкулетич и Хенти фактически выставлены на трансфер. Потери, не считая Самедова, несерьезные. Но замены-то нет. И в то, что будет, пока что-то не верится.

Стартовый состав «Локомотива» на матч с молодежкой «Вердера» впечатлил: семь номинальных центральных полузащитников. В центре обороны выросла связка Баринов – Михалик. (Основные центрдефы – Пейчинович и Чорлука – из-за повреждений занимаются по индивидуальной программе.) Дальше – все знакомые лица. Смотришь и понимаешь, кто какую роль будет исполнять. Пока не добираешься до последней строчки стартового протокола. Александр Коре. Или Кор, по другой версии.

Выясняется, что центральный нападающий находится в клубе на просмотре. На этом интерес к темнокожему форварду наверняка бы иссяк – мало ли какую экзотику «просматривают» на сборах, – если бы на 14-й минуте он не послал мяч в сетку классным ударом головой. В высоком прыжке, прицельно – класс! А спустя 18 минут Коре оформил дубль выстрелом с дальней дистанции. Тут уж разыгралось любопытство! Что за чудо такое? Откуда? Даже всезнающая «Википедия» об парне ничего не слышала…

Ему 25. Выступает в литовском клубе «Стумбрас». В 13 матчах этого сезона забил всего один гол. Хотя это смущает куда меньше, чем тот факт, что до «Стумбраса» Коре не играл два года. Во всяком случае об этом свидетельствует другой всезнающий сайт – transfermarkt.de . Кстати, авторитетный портал оценивает нападающего в 75 тысяч евро. И вот он в Испании. С «Локомотивом». Выход такого форварда на поле вполне можно было принять за чью-то – скорее всего, агентскую – шутку, если бы не дубль. Значит, умеет.

На этом, правда, просвещение заканчивается. Но начинаются открытия. Оказывается, в «Локомотиве» сейчас занимается Амир Натхо, не подошедший ЦСКА пару лет назад. А вишенка на торте – Борис Ротенберг, известный тем, что никогда не доигрывает матч до конца. Он был в «Динамо», был в «Ростове», теперь в «Локомотиве», восстановившийся после травмы. Любит человек футбол!

С такой колоритной обоймой железнодорожники одержали первую победу на зимних сборах. Оставив столько кадровых загадок, сколько нет ни у кого.



