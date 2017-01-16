Кара «Дакара»: топ смертей и происшествий всемирно известного ралли

Вспоминаем главные происшествия во время ралли «Дакар».

Гонка основана в 1978 году, через год после того, как гонщик Тьерри Сабин потерялся в пустыне и решил, что это было бы хорошим местом для проведения ралли. Он заблудился в Ливийской пустыне во время участия в ралли «Абиджан – Ницца» и был найден только через три дня - чудом остался жив, благодаря тому, что его вовремя нашли туареги (берберы, живущие в Алжире, Ливии, Буркина-Фасо и нескольких соседних странах). Тьерри Сабин, как основатель ралли Дакар, обладал исключительным правом на проведение этого ралли. Но в 1986 году, во время очередного «Дакара», Тьерри Сабин погиб в результате крушения вертолета. Пески так его и не отпустили.

В 1982 году, Марк Тэтчер, сын премьер-министра Англии Маргарет Тэтчер, пропал без вести на 6 дней вместе со своим штурманом и Шарлот Верни и механиком. 9 Января они остановились, чтобы починить рулевую тягу и отстали от колонны автомобилей. 12 Января они были объявлены пропавшими без вести. В ходе масштабной поисковой операции их белый «Пежо-504» был замечен с Алжирского военного самолета в 50 км от маршрута ралли. Тэтчер, Верни и механик не пострадали.

В 1988 году разбился грузовик DAF. В крушении погиб один из пилотов. DAF пришлось прекратить гонку.

В 2005 году испанский мотоциклист Хосе Мануэль Перез умер в испанском госпитале 10 января, через неделю после аварии на 7 этапе. Итальянский мотоциклист Фабрицио Меони, двухкратный победитель гонки, погиб 11 января на 11 этапе, став вторым участником, погибшим в течении 2 дней. Меони стал 11 мотоциклистом и 45 участником гонки, погибшим за все время проведения соревнований.



