Андрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбик

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние трансферные новости из стана красно-белых.

- Итак, переход Самедова в «Спартак» состоялся. Получится ли у него два раза войти в одну и ту же реку?

- Река разная бывает, до этого были другие течения... Думаю, у Самедова в «Спартаке» все получится, и он будет одним из лучших игроков второй половины чемпионата. То есть не хуже Промеса и всех остальных. Самедов - спартаковский воспитанник, ему всегда хотелось выступать за эту команду. Поэтому в «Спартаке» он будет играть не только с большим желанием, но и с душой, не только за деньги, но и, как говорят болельщики, за ромбик.



- Трансфер обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро? Адекватная цифра?

- Если российские цифры соизмерять с теми, которые есть в других сферах жизни в стране, то они неадекватны. Если же переложить их на европейские, то они вполне вменяемые. А если спроецировать эту цифру на зарплату еще одного новичка - Луиса Адриано, то получается, что Самедов достался «Спартаку» почти задаром.



- Вы уже успели высказать негативное отношение к трансферу бразильца…

- Если бы Адриано получилось взять на годовую зарплату, скажем, 1,2 миллиона евро, то есть 100 тысяч в месяц, это было бы нормально. Но когда он, если верить СМИ, по контракту получит за 3,5 года под 20 миллионов - это бред. Для игрока, которого берут на замену, на подстраховку для Зе Луиша - это слишком красивая жизнь. И во-вторых: если человек с такой зарплатой не будет выходить в стартовом составе и показывать просто феерический класс - это повод взбудоражить весь коллектив. Я не понимаю, почему Глушаков, который перед зимним перерывом создал «Спартаку» пятиочковый отрыв от второго места, не вправе потребовать себе такую же зарплату...



А представьте ситуацию, если «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне, а в следующем стартанет не так резво, как в этом. И куда тогда девать этого Адриано?

- Наше издание недавно сообщило, что в фокус спартаковских селекционеров попал нападающий «Лестера» Джейми Варди. Реально привезти в Россию игрока сборной Англии?

- Интересоваться можно кем угодно и претендовать на кого угодно. Особенно после того, как Витсель променял «Ювентус» на Китай. Если говорить применительно к «Спартаку», то его хозяин может позволить себе практически любой трансфер. Как говорится, убить котлетой можно кого угодно. Поэтому говорить, что Варди в России - это полная фантастика, я бы не стал. Можно фантазировать, а можно относиться к этому с большой долей прагматизма.



- СМИ также писали о возможном воссоединении со «Спартаком» его бывшего нападающего Эменике. Сейчас это имя связывают с «Рубином». Агентские игры?

Думаю, да. С Эменике, что называется, один раз прошло: игрока, которого мечтали продать за три миллиона, загрузили за пять. Тем, кто его представляет, кажется, что они до сих пор бродят по поляне дураков. Поэтому они второй раз пытаются прокрутить ту же комбинацию.

Эменике - футболист тяжеловесный, за проведенные вне России годы он точно не прибавил в скорости. Раз его согласны отдать даже в аренду или хотят избавиться, то в классе он тоже не прибавил. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, имеют место обычные агентские уловки, чтобы хоть как-то пристроить своего клиента.