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Африканское прошлое южноамериканского ралли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Африканское прошлое южноамериканского ралли
Источник: Reuters

«Советский спорт» вспоминает недавнюю историю ралли-рейда «Дакар».

Специалисты по эволюции предполагают, что всем мы родом из Африки. Специалисты в мире спорта не предполагают – они уверены: родом из Африки в первую очередь ралли «Дакар». Лишь недавно ралли-рейд распрощался с неспокойным континентом.

Низкий уровень жизни, политическая нестабильность, терроризм – эти факторы преследовали ралли на протяжении всего африканского этапа. Организаторы «Дакара» смогли провести гонку по начальному маршруту лишь дважды – в 1979 и в 1980 годах. Гонщики после высадки на африканский континент следовали через Алжир, Мали, Нигер и далее на восток – через небольшие африканские страны до синегальского Дакара.

Но уже в третьем заезде, в 1981 году, из соображений безопасности маршрут начинают менять: гонка проходит, минуя ту или иную страну. В 1984 году маршрут проложили со значительным отклонением на юг, с заездом в Кот-д’Ивуар. Сложная ситуация в Алжире привела тому, что с 1989 года высадка на африканском континенте попеременно осуществлялась в Тунисе, Ливии и Марокко.

Несмотря на небольшие изменения в маршрутах, общее направление движения в течение 12 лет лежало с северного побережья Африки на юг, в центр континента, и затем – на западное атлантическое побережье. 1992 год стал революционным. Организаторы отказались от крюка с севера на запад и решили провести первую в мире трансафриканскую гонку. Участники ралли проехали континент с севера на юг – от Ливии до ЮАР. Маршрут, естественно, максимально выпрямили, но все равно вышло длинно – более 12 тыс. км.

Из соображений безопасности с 1994 года кататься по центральной Африке перестают. Аккуратно прокладывают путь по западному побережью с заездом в относительно спокойные Мавританию и Мали.

Выделяются маршруты 2000 и 2003 годов. Первый снова стал трансафриканским, только на этот раз – с запада на восток. Гонщики проехали от Дакара до Каира. В 2003 году пунктом назначения стал Шарм-эль-Шейх.

Африканская история закончилась в 2008 году, когда за несколько дней до начала гонок МИД Франции официально предупредил организаторов, что их проведение по предполагаемому маршруту несет в себе потенциальную угрозу безопасности не только участникам, но и нескольким тысячам зрителей. Террористы предполагали провести атаку в Мавритании, по которой проходила большая часть пути. Времени на проработку нового маршрута не было: ралли-рейд вообще был отменен. И с 2009 года его местом стала уже Южная Америка. Но это совсем другая история.


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