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Сибиряки из рода Траоре. Взгляд Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки молодежной команды "Томи" получат свой шанс, хотят они того или нет
Игроки молодежной команды "Томи" получат свой шанс, хотят они того или нетИсточник: ФК «Томь»

Обозреватель «Советского спорта» - о запросах, менталитете и уровне молодых российских футболистов.

Томский эксперимент – оставить в команде только низкооплачиваемых, зато патриотично настроенных – напоминает детский анекдот про юннатов и таракана. Тому отрывают лапы и командуют: беги! Таракан не бежит. Экспериментаторы делают вывод: таракан без ног не слышит.

«Томь» - не первый и не последний клуб, вынужденный в известных обстоятельствах резать по живому. Более того, главный тренер Валерий Петраков недавно уже принимал участие в похожем эксперименте, и даже на моих глазах. Летом 2015-го «Торпедо», просквозившее из РПФЛ в ФНЛ, вышло из отпуска. Только выходить было некому – несколько футболистов пришли поинтересоваться сроками погашения долгов с желанием сдать игровую форму, а не переодеваться в нее. Зато желающих примерить торпедовские цвета было хоть отбавляй – агенты нагнали претендентов состава на четыре.

Почти все они были недавними выпускниками московских академий с громкими вывесками. И каждый – со своей историей непопадания в профессиональный футбол. Кто с тренером дубля поссорился, кто на периферию не захотел – и т.д. Почти всех интересовали – по крайней мере, со слов агентов - не деньги, а возможность зацепиться через торпедовский бренд за Москву.

Просмотр длился несколько дней – были и «двухсторонки», и матчи с клубами из какого-нибудь Орехово-Зуево. Просто несыгранная русская команда – зрелище, доложу вам, грустноватое. Несыгранная и необученная – уже страшноватое. Я смотрел на мучения молодых ребят, много лет обучавшихся в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве», и слегка удивлялся: если ты останавливаешь мяч с третьего касания, потом подсовываешь его ближнему на уровне колена и прячешься за соперника – кто, чему, а главное, зачем так долго и безуспешно тебя учил? И на какую карьеру ты, собственно, рассчитываешь?

Петраков в итоге отобрал лучших из худших, слепил на скорую руку команду, и вышел типичнейший середняк второй лиги. Зато максимально бюджетный.

Теперь Валерию Юрьевичу предложено проделать тот же фокус, только зимой и в «вышке». У него под рукой 17 еще не сдавших форму футболистов и запрет на регистрацию новичков. Но даже если шлюзы откроются – из кого выбирать-то?

Поигравшие люди не сорвутся туда, где с начала сезона еще никому и ничего не заплатили. А выпускник академический, если только он не приглашается сразу в основу, годится, как правило, для второй лиги и тамошней зарплаты в 30 тысяч рублей. Но запросы у него миллионные. Это «Торпедо» - столичная история, а броситься в «Томь», где потолок 300 тысяч, – не для него. Вот если бы три миллиона посулили…

Недавно разговаривал с Андреем Талалаевым, и он рассказал, как обзванивал в отпуске некоторых футболистов из второй лиги на предмет приглашения на просмотр в «Тамбов». Первый и главный вопрос – сколько? Погоди, тебе же тренер звонит. Не хочешь поинтересоваться, какую программу надо выполнить к первому сбору? Подойдешь по кондициям – тогда уже к деньгам перейдем. Но многим, представьте, такая последовательность не интересна.

Вот так и получается, что «Томь» - шанс для африканских клиентов агента Селюка. Он может привезти туда хоть всех родственников Ласины Траоре мужского пола. А может и самого Траоре, если тот на сборах проиграет конкуренцию Чалову. Клубам, где туземцы не проходят в состав, это поможет разгрузить ведомость, а «Томи» - набрать народу хотя бы для «двухсторонок».

Иначе как Петраков второй раз за полтора года вырулит?

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