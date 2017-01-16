Хорошая новость для тех, кто хочет увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде

НХЛ и профсоюз игроков пока не договорились о том, что лига примет участие в корейской Олимпиаде. Но есть хорошая новость…

Исполнительный директор МОК по проведению Олимпиад Кристоф Дуби в октябре сделал заявление: «До 15 января 2017 года в переговорах сторон нужно достигнуть соглашения об участии игроков НХЛ в Олимпиадах, которые пройдут в Пхенчхане и Пекине».

15 января уже наступило, но в НХЛ пока не принято никакого решения.

И что же, Международный олимпийский комитет встанет в позу?

Нет, теперь пресс-служба МОК заявила: «Никакого дэдлайна уже нет. Мы не торопим НХЛ. Пусть приходят к единому мнению, и будем верить в лучшее».

Это неплохо. МОК не стал играть роль цербера. Потому что понимает, как девальвируется турнир без участия игроков НХЛ. Но на какой стадии сейчас находятся переговоры?

Большинство энхаэловских игроков, от Александра Овечкина до Джека Айкела, хотели бы и дальше участвовать в Олимпиадах.

ИИХФ через национальные федерации нашла деньги на оплату страховок, перелета и проживания хоккеистов. Это сумма порядка $20 млн.

НХЛ должна прислушиваться к мнению хозяев клубов, но они не высказались в поддержку Олимпиады. Им не нужен турнир, от которого они не получают деньги. Зато их хоккеисты легко могут сломаться, вернувшись после Игр с травмой. А еще надо останавливать регулярный чемпионат в то время, когда на континенте нет американского футбола и бейсбола. Это потеря серьезных денег.

НХЛ готова отпустить своих игроков, если они продлят коллективное соглашение на условиях лиги, но хоккеисты об этом даже слышать не хотят.

Как сообщалось, НХЛ может принять решение в конце января – и об этом может быть объявлено во время «Матча звезд» (28-29/01) в Лос-Анджелесе.

Ждать осталось две недели…