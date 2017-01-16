«Лошадиное лицо!» Как фанаты «Севильи» устроили ад защитнику «Реала» Рамосу

Незабываемый день для Серхио Рамоса и конец беспроигрышной серии «Реала» - «Советский спорт» рассказывает о центральном матче тура в чемпионате Испании.

ДРАМА РАМОСА

За три дня до матча в примере «Севилья» и «Реал» сыграли ответную игру 1/8 финала Кубка страны. Встреча завершилась со счетом 3:3. Дальше прошел «Реал» за счет победы в первом матче - 3:0. Главным действующим лицом ответной встречи стал защитник «королевского клуба» Серхио Рамос - воспитанник «Севильи».

Забив гол с пенальти в стиле Паненки, Рамос подбежал к одной из трибун с болельщиками «Севильи». Сначала футболист приложил руки к ушам - что вы там кричали, любезные? Затем повернулся к фанатам спиной и показал на свою фамилию - да, я вам забил! Через мгновенье футболист повернулся к другой трибуне и, сложив руки в районе груди, попросил у болельщиков прощения. После игры защитник прокомментировал свое поведение: «Я не хотел праздновать гол на родном стадионе, но люди, оскорбляющие твою маму, уважения не заслуживают. Остальным я принес извинения».

После случившегося очередной визит защитника на стадион «Рамон Санчес Писхуан» буднично пройти никак не мог - за трое суток ни фанаты, ни игрок забыть случившееся не могли. Но вряд ли Рамос мог предположить, насколько он рассердил местных любителей футбола.

Фанаты «Севильи» встретили автобус «Реала» у стадиона. Стоило игрокам выйти из него, как в сторону Рамоса понеслись оскорбления. В частности, в его адрес сыпались такие фразы, как «Лошадиное лицо!» и «Сукин сын!»

Ну, подумаешь, с кем не бывает? В конце концов, к автобусу пришла лишь часть болельщиков «Севильи». Настоящее отношение фанатов к игроку можно было понять лишь на стадионе, где собралось 40 386 зрителей.

102 ДЕЦИБЕЛА НЕНАВИСТИ

И, как только Рамос оказывался в центре внимания, его нещадно освистывали. И это не субъективное впечатление, а объективные данные - замеры производило издание Marca. Когда диктор, объявляя составы, назвал фамилию Рамоса, шум на стадионе составил 101 децибел! На этом его недоброжелатели не успокоились. Когда на 13-й минуте партнеры сделали пас Рамосу в безобидной ситуации, шум дошел до отметки в 102 децибела!

Несмотря на давление, Рамос играл уверенно. До 83-й минуты. Прерывая фланговую подачу, он срезал мяч в свои ворота. Гол позволил «Севилье» сравнять счет - 1:1. Вновь шум на трибунах достиг 102 децибел. Больше было только после финального свистка - 105. Но это и неудивительно - в компенсированное время «Севилья» вырвала у «Реала» победу благодаря голу новичка команды Йоветича - 2:1.

После матча Рамос прокомментировал давление со стороны фанатов хозяев: «Прием от болельщиков? Когда я попал на поле, то пытался игнорировать происходящее. Я чувствовал любовь своей команды и своих болельщиков». Сказал защитник и про свою игру: «Это игра - одна из лучших для меня на этом стадионе. Мы использовали схему 3-5-2, которую редко применяем, но действовали уверенно. А автогол… Это лишь один из моментов».

С финальным свистком давление на Рамоса не закончилось. Когда он заходил в автобус, наблюдавшие за происходящим фанаты свистели. Видимо, в родном районе (Рамос родился в Камасе - городе, расположенном в 30 километрах от Севильи) Серхио будет чувствовать себя спокойно еще не скоро.

КОНЕЦ СЕРИИ

Одержав победу, «Севилья» прервала рекордную серию «Реала» - мадридцы не проигрывали на протяжении 40 матчей во всех турнирах, что до этого не удавалось ни одной другой испанской команде.

«Мы гордимся этой беспроигрышной серией и тем, что по-прежнему находимся на первом месте, - сказал Рамос. - Теперь нужно перевернуть эту страницу и двигаться дальше».



