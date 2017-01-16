«Динамо» споткнулось об…арбитра! Как бело-голубые уступили «Ак Барсу»

В понедельник бело-голубые уступили «Ак Барсу» (1:2), прервав свою шестиматчевую победную серию. Ну а казанцы, наоборот, покончили с поражениями.



ЕРЕМЕНКО ПОМЕШАЛИ?

В принципе поражения «Динамо» ничто не подтверждало. В двух последних поединках бело-голубые не пропустили дома ни одной шайбы. Да и чему удивляться, если в составе такой козырный туз, как голкипер Александр Еременко?

Перед встречей с «Ак Барсом» динамовец был на первом месте по надежности вратарей в КХЛ, а также лидером по числу «сухарей», которых у него в этом сезоне уже восемь!

Это, кстати, личный рекорд самого Александра в наших чемпионатах. А с момента образования КХЛ он уже 41 раз сыграл за бело-голубых на ноль.

У «барсов» же в последнее время явно не ладилась атака. Четыре матча – четыре поражения. И уж, конечно, винить за это Зинэтула Билялетдинов должен не оборону, а именно нападающих.

Всего четыре заброшенных шайбы за это время по одной за матч. Понятно, что маловато для побед. И вот в битве с «Динамо» «барсы» забили две. Козырный туз бело-голубых оказался бит…

Отличился 19-летний Михаил Сидоров, который недавно вернулся в состав казанского клуба из Канады. Юниор забросил свою вторую шайбу за «Ак Барс» дальним и точным броском от синей линии.

Впрочем, не так опасен был сам бросок. Вышло, что как раз в этот момент Еременко отвлекся – выяснял отношения с толкнувшим его на пятачке Федором Малыхиным. Кроме того, перед Александром маячило еще несколько игроков…

Судьи потом долго изучали видеоповтор, но гол все же засчитали. Видимо, потому, что Малыхин в момент помехи вратарю был сам атакован игроком «Динамо».

Вот так «барсы» нарушили победный шестиматчевый марш «Динамо» и одновременно прервали собственную неудачную серию.

Хотя для команды Зинэтулы Билялетдинова не слишком удачное выступление в январе как раз привычно. В это время он уже обычно начинает готовить своих подопечных к плей-офф, чтобы вывести их на пик формы в матчах Кубка Гагарина. И может себе позволить терять очки, которые, впрочем, уже особо и не влияют на положении «барсов» в турнирной таблице.

Ну а пока «Ак Барс» пытается «заколдовать» Кубок Гагарина, приглашая в гости космонавтов на символическое вбрасывание. И отправляя на орбиту свой клубный флаг.

Для «Динамо» же турнирная мотивация остается предельно жесткой. Не расслабишься! Ведь еще совсем недавно команда балансировала на границе зоны плей-офф. И только мощный рывок помог ей выйти из опасной зоны.

За свое участие в Кубке Гагарина москвичи сегодня могут не опасаться. Однако сейчас они ведут упорную борьбу с «Локомотивом» за четвертое место на Западе. Велика вероятность, что именно с ярославцами динамовцы и встретятся в первом раунде плей-офф. И тогда преимущество своей площадки будет совсем не лишним! А железнодорожники в понедельник не оступились – взяли очередные три очка в поединке с «Ладой».

В общем почивать на лаврах «Динамо» резону нет. Каждое очко по-прежнему на счету.

ГОЛ ХИЕТАНЕНА НЕ ЗАСЧИТАН

Казалось, что для того, чтобы отыграться у «Динамо» было все. Главный нынешний плюс москвичей – хорошо сбалансированный состав. В перовой половине сезона тренерский штаб «Динамо» критиковали за постоянную чехарду звеньев. Однако сейчас оптимальные сочетания, похоже, найдены.

В пятерке лучших бомбардиров бело-голубых – Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, Алексей Цветков, Артем Федоров, Максим Карпов. Отмечу, что эти форварды представляют все четыре звена «Динамо». И, значит, каждая тройка может взять на себя ответственность и решить исход матча.

Примерно такой же состав – без ярких лидеров и равенством звеньев – был у москвичей и четыре года назад, когда они дважды кряду завоевывали Кубок Гагарина.

Однако сегодня на переднем плане были не форварды. «Ак Барс» не зря славится мертвой оборонительной хваткой. О проблемах казанцев с атакой я уже говорил выше. Поэтому забив гол, «барсы» успеха у чужих ворот не искали, если не считать их довольно опасный розыгрыш большинства. Но у своих ворот действовали максимально строго.

Забить гол хозяевам все же удалось. Сразу несколько защитников бело-голубых обладают убойным щелчком. Юсо Хиетанин, МэтРобинсон, Илья Никулин, Яков Рылов – очень солидный список лучших динамовских защитников-бомба рдиров. А ведь есть еще и Андрей Кутейкин, который перешел в «Динамо» из «Авангарда» по ходу сезона и в новой команде сразу начал забивать гораздо чаще.

В понедельник отличился Хиетанен. После его мощного броска от синей линии шайба влетела точно в «девятку».

И опять судьи долго смотрели видео и спорили. В итоге гол в ворота «Ак Барса» засчитан не был. А после паузы гости быстро забросили еще одну шайбу.

«Динамо» остается утешаться тем, что последнее слово в это матче все же осталось за ними. Но свой единственный гол они забили лишь за четыре секунды до сирены…