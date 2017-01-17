Девушка дня. Карина Виттхёфт

Светлана Кузнецова: Надеюсь, что я как вино: чем старше, тем лучше

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла колумбийку Мариану Дуке-Мариньо в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии – 6:0, 6:1. В своем послематчевом интервью она поделилась впечатлениями от игры.