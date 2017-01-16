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Адриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в Москве

Юлия Яковлева, Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Адриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в Москве
Источник: «Советский спорт»

Бразильский нападающий «Милана» Луис Адриано прибыл в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком». В аэропорту «Шереметьево» его встретил «Советский спорт».

Вечером понедельника 29-летний форвард в первый и, наверное, в последний раз почувствовал себя игроком уровня Мессиили Роналду. На выходе из терминала его ждала многочисленная группа журналистов, до хруста кнопок вооруженная смартфонами и камерами. На моей памяти больше «зрителей» собирал разве что прилет бесславно вылетевшей с Евро-2016 сборной России.

Но за вычетом этого медийного взлета день для бразильца не задался. Сначала его рейс задержали в Милане на полтора часа, а по прилету в Москву возникли проблемы с багажом. Пассажиры с пекинского рейса, прибывшего вслед за миланским, уже прошествовали несколько смущенно под объективом камер, а бразильца все не было. Спустя полтора часа ожидания коллега задался справедливым вопросом: «Может, передумал?». А что, РФПЛ – это вам не Серия А и не китайская лига. Ни один из двух главных мотивов жизни – а это деньги или слава – теперь не ведет прямиком в Россию.

Адриано прилетел к нам после 122 минут. Именно столько он провел на поле в нынешнем сезоне, не забив ни одного гола в Серии А. В прошлом сезоне, дебютном, забито, кстати, было немногим больше – четыре гола. Так что мотив Адриано не так уж и важен. Судьбоноснее – замысел «Спартака». А он, как видится, держится на двух китах: прошлые заслуги форварда в чемпионате Украины и вера Карреры, прекрасно знающего серию А, в форварда.

А потом Адриано все-таки появился, вызвав небывалое оживление в застоявшихся ногах журналистов. Сотрудники «Спартака» подхватили потерянного футболиста под руки и быстро повели его, после всех задержек с радостью доверившегося судьбе, куда-то в сторону входа. Журналисты рывок поддержали, параллельно осыпая новичка вопросами на трех языках мира. Отреагировал бразилец на родной португальский, слегка улыбнувшись вопросу: «Как вам в России?». На остальные реплики Адриано отвечал взглядом, устремленным вдаль – к трофеям, надо понимать. И загадочной английской надписью на куртке: «Мой разум – мое имя».

Смущенные пассажиры аэропорта «Шереметьево» в забеге не участвовали, но наблюдали с интересом. Самые любознательные спрашивали: «А кто это?». Бессмысленная и беспощадная погоня завершилась прыжком Адриано в автомобиль. Но и тут не все было гладко – войдя в раж, сотрудники «Спартака» прошли мимо заказанной машины. Наверное, так и вели бы форварда в светлое будущее, но их вовремя окликнули.

Около авто форварда нагнал известный агент Марко Трабукки, один из представителей Адриано. Может, он что-нибудь скажет миру через рупор в виде группы журналистов? Нет, Трабукки настолько увлекся логистической компоновкой многочисленных чемоданов, что не мог отвечать на вопросы. Лишь когда все и вся было на своих местах, итальянец ошеломил назойливую прессу шквалом информации: «Спартак» сам все расскажет».

А все уже в принципе сказано. Адриано прошел медобследование в Италии, прилетел в Москву, испытав при этом сотрудников «Спартака» на ожидание, и направился в сторону офиса красно-белых. Наверное, не для того, чтобы заполучить футболку Дениса Давыдова с автографом.

Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ
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