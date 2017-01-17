Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры

«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.

Свой против своих

Мадридский «Реал», который не знал поражений на протяжении 40 матчей, прибыл на «Рамон Санчес Писхуан», чтобы вновь обыграть «Севилью».

Как отмечали многие эксперты, эта игра станет центральной встречей тура, а красно-белым нужно будет сотворить невозможное, чтобы одолеть «сливочных».

Почему?

Команды встречались в этом сезоне уже несколько раз, правда случалось это в разных турнирах.

Начало противостояния «Реала» Зидана и «Севильи» Хорхе Сампаоли берет аж с августа прошлого года, когда «сливочные» обыграли своего соперника в матче за Суперкубок УЕФА (3:2).

Позже, 4 января, команды встретились в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Тот матч завершился уверенной победой лидера чемпионата (3:0), а спустя восемь дней команды встретились в ответной игре и разошлись миром лишь на табло (3:3)...

Капитан «Реала» Серхио Рамос, который является воспитанником «Севильи», вступил в конфликт с болельщиками андалусийского клуба:

«Мне не нравится тот сектор, который оскорблял меня и мою мать с первой минуты матча. «Севилья» всегда так или иначе будет моим домом. Но я капитан «Реала» и буду защищать свою команду», – рассказал футболист «сливочных».

Дело в том, что Рамос, забив своему родному клубу с пенальти, начал праздновать гол, показывая свою фамилию и номер на футболке. Это, конечно, не понравилось местной публике.

Интересно, что команды встретились спустя три дня на той же арене, правда в рамках национального первенства. И это был настоящий спектакль.

Комментатор «Матч ТВ» Консатнтин Генич, например, придерживается такого же мнения:

Видимо, серия Реала могла прерваться только так! Шикарный матч!) — Genich Konstantin (@GenichK) 15 января 2017 г.

Роналду в середине матча уверенно реализовал пенальти, а перед этим швырнул мяч в спину полузащитника хозяев Витоло, который пытался объяснить арбитру, что не стоит ставить на точку:





Позже «Севилья» восстановила равновесие в матче благодаря великолепному голу Серхио Рамоса. Правда, в собственные ворота:





Как мы видим, капитан «сливочных» забивает в концовке матча не только в ворота соперника, но и расстраивает голкипера Кейлора Наваса. Так что люди, оскорблявшие испанца во время кубковой игры, должны быть довольны. Можно, сказать, что благодаря голу Рамоса «Севилья» вошла в историю, как клуб, который прервал победную серию «Реала» из 40 матчей.

Стоит отметить, что второй гол в ворота мадридского клуба забил новичок андалусийского клуба Стеван Йоветич, которым, по сообщениям СМИ, интересовался московский «Спартак»:

Вспомнить вкус победы

«Валенсия», которая в этом сезоне находится просто в ужасающем состоянии, наконец-то выиграла свой матч.

15 января «летучие мыши» в родных стенах нанесли поражение «Эспаньолу» (не самый слабый соперник в чемпионате, 11-е место в таблице).

Интересно, что в последний раз «Валенсия» выходила победителем аж 16 октября в гостевом матче с хихонским «Спортингом».

В конце прошлого сезона экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли возглавил клуб. Казалось, что беды команды позади, опытный специалист сумеет исправить ситуацию, но не вышло... Как сообщил сам наставник, он покинул клуб из-за разногласий по трансферной политике.

Что интересно, 27 декабря Пранделли хотел видеть в команде форварда «Ювентуса» Симоне Дзадзу, но этого не произошло. Как заявил специалист, из-за этого он и покинул команду. А Дзадза, между прочим, все-таки перешел в испанский клуб 16 января.

Мадридский «Атлетико» продолжает решать проблемы в рамках национального первенства.

14 января подопечные Диего Симеоне благодаря голу Николаса Гайтана обыграли «Бетис» (1:0) и продолжают вести борьбу за первую тройку лучших команд Испании.

В другом матче этого тура «Барселона» Луиса Энрике разобрала на части «Лас-Пальмас» со счетом 5:0.

Если обратить внимание на турнирную таблицу, то здесь идет очень упорная борьба, однако стоит отметить, что у «Реала» еще есть матч в запасе («сливочные» позже проведут встречу с «Валенсией», которая была перенесена из-за клубного ЧМ).





То же самое, кстати, касается и гонки бомбардиров, в которой первое место занимает лидер «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец успел забить гол «Лас-Пальмасу», а его одноклубник Луис Суарес оформил дубль. Но это не позволило уругвайскому бомбардиру, который в прошлом сезоне выиграл «Золотую бутсу», обойти своего партнера.

Cristiano Ronaldo, con 12 goles, no quiere despegarse de lo más alto de la tabla de máximos goleadores de #LaLigaSantander. ⚽️🔥 pic.twitter.com/fAyALCnImB — LaLiga (@LaLiga) 15 января 2017 г.

Другие матчи тура: