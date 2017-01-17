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Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Серхио Рамос
Серхио РамосИсточник: Reuters

«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.

Свой против своих

Мадридский «Реал», который не знал поражений на протяжении 40 матчей, прибыл на «Рамон Санчес Писхуан», чтобы вновь обыграть «Севилью».

Как отмечали многие эксперты, эта игра станет центральной встречей тура, а красно-белым нужно будет сотворить невозможное, чтобы одолеть «сливочных».

Почему?

Команды встречались в этом сезоне уже несколько раз, правда случалось это в разных турнирах.

Начало противостояния «Реала» Зидана и «Севильи» Хорхе Сампаоли берет аж с августа прошлого года, когда «сливочные» обыграли своего соперника в матче за Суперкубок УЕФА (3:2).

Позже, 4 января, команды встретились в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Тот матч завершился уверенной победой лидера чемпионата (3:0), а спустя восемь дней команды встретились в ответной игре и разошлись миром лишь на табло (3:3)...

Капитан «Реала» Серхио Рамос, который является воспитанником «Севильи», вступил в конфликт с болельщиками андалусийского клуба:

«Мне не нравится тот сектор, который оскорблял меня и мою мать с первой минуты матча. «Севилья» всегда так или иначе будет моим домом. Но я капитан «Реала» и буду защищать свою команду», – рассказал футболист «сливочных».

Дело в том, что Рамос, забив своему родному клубу с пенальти, начал праздновать гол, показывая свою фамилию и номер на футболке. Это, конечно, не понравилось местной публике.

Интересно, что команды встретились спустя три дня на той же арене, правда в рамках национального первенства. И это был настоящий спектакль.

Комментатор «Матч ТВ» Консатнтин Генич, например, придерживается такого же мнения:

Роналду в середине матча уверенно реализовал пенальти, а перед этим швырнул мяч в спину полузащитника хозяев Витоло, который пытался объяснить арбитру, что не стоит ставить на точку:


Позже «Севилья» восстановила равновесие в матче благодаря великолепному голу Серхио Рамоса. Правда, в собственные ворота:


Как мы видим, капитан «сливочных» забивает в концовке матча не только в ворота соперника, но и расстраивает голкипера Кейлора Наваса. Так что люди, оскорблявшие испанца во время кубковой игры, должны быть довольны. Можно, сказать, что благодаря голу Рамоса «Севилья» вошла в историю, как клуб, который прервал победную серию «Реала» из 40 матчей.

Стоит отметить, что второй гол в ворота мадридского клуба забил новичок андалусийского клуба Стеван Йоветич, которым, по сообщениям СМИ, интересовался московский «Спартак»:

Матч

Севилья - Реал - 2:1 (0:0)

Голы

Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

Вспомнить вкус победы

«Валенсия», которая в этом сезоне находится просто в ужасающем состоянии, наконец-то выиграла свой матч.

15 января «летучие мыши» в родных стенах нанесли поражение «Эспаньолу» (не самый слабый соперник в чемпионате, 11-е место в таблице).

Интересно, что в последний раз «Валенсия» выходила победителем аж 16 октября в гостевом матче с хихонским «Спортингом».

В конце прошлого сезона экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли возглавил клуб. Казалось, что беды команды позади, опытный специалист сумеет исправить ситуацию, но не вышло... Как сообщил сам наставник, он покинул клуб из-за разногласий по трансферной политике.

Что интересно, 27 декабря Пранделли хотел видеть в команде форварда «Ювентуса» Симоне Дзадзу, но этого не произошло. Как заявил специалист, из-за этого он и покинул команду. А Дзадза, между прочим, все-таки перешел в испанский клуб 16 января.

Матч

Валенсия - Эспаньол - 2:1 (1:0)

Голы

Монтойя 17 (1:0). Мина 73 (2:0). Лопес Д. 85 (2:1).

Состав

Валенсия: Алвес, Монтойя, Гарай, Сантос (Суарес, 89), Перес, Парехо, Гайя, Мина (Баккали, 90), Эль Хаддади (Канселу, 67), Солер, Нани

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Дуарте О., Кариколь, Перес, Лопес Д., Хурадо, Севилья (Рейес Х., 69), Фуэго, Морено, Васкес (Хименес, 54)

Предупреждения:

Солер, 54; Парехо, 56; Гайя, 57; Эль Хаддади, 59; Алвес, 75 - нет

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

15 января 14:00, Месталья, Онлайн-трансляция

Мадридский «Атлетико» продолжает решать проблемы в рамках национального первенства.

14 января подопечные Диего Симеоне благодаря голу Николаса Гайтана обыграли «Бетис» (1:0) и продолжают вести борьбу за первую тройку лучших команд Испании.

В другом матче этого тура «Барселона» Луиса Энрике разобрала на части «Лас-Пальмас» со счетом 5:0.

Если обратить внимание на турнирную таблицу, то здесь идет очень упорная борьба, однако стоит отметить, что у «Реала» еще есть матч в запасе («сливочные» позже проведут встречу с «Валенсией», которая была перенесена из-за клубного ЧМ).


То же самое, кстати, касается и гонки бомбардиров, в которой первое место занимает лидер «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец успел забить гол «Лас-Пальмасу», а его одноклубник Луис Суарес оформил дубль. Но это не позволило уругвайскому бомбардиру, который в прошлом сезоне выиграл «Золотую бутсу», обойти своего партнера.

Другие матчи тура: 

Матч

Депортиво - Вильярреал - 0:0

Состав

Депортиво: Тытонь, Лауре, Наварро, Аррибас, Сидней, Луизинью, Чолак, Борхес, Гильерме, Морено (Валье, 76), Андоне (Хоселу, 83)

Вильярреал: Асенхо, Марио, Руис, Гонсалес А., Хосе Анхель, Сориано Б., дос Сантос, Тригерос, Пато (Н'Диай, 85), Сантос (Гонсалес М., 68), Кастильехо

Предупреждения:

нет - Тригерос, 79

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

14 января 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция

Матч

Малага - Реал Сосьедад - 0:2 (0:0)

Голы

Мартинес И. 50 (0:1). Хуанми 62 (0:2).

Состав

Малага: Камени, Вильянуэва, Росалес, Муньос, Камачо, Карлос, Дуда (Онтиверос, 65), Форналс (Хуанпи, 76), Кастро, Рамирес (Пеньяранда, 21), Сантос

Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо (Навас, 68), Мартинес И., Берчиче, Прието, Гранеро, Сурутуса (Ильярраменди, 56), Ойарсабаль, Виллиан, Хуанми, Одриосола (Эрнандес, 77)

Предупреждения:

нет - Гранеро, 55; Ильярраменди, 70

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

16 января 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Матч

Спортинг - Эйбар - 2:3 (1:3)

Голы

Гонсалес 4 (0:1 - пен.). Кармона 9 (1:1). Педро Леон 21 (1:2). Луна 23 (1:3). Касес 58 (2:3).

Состав

Спортинг: Куэльяр, Дуглас (Бабин, 55), Аморебьета, Лильо, Касес, Кастро (Санчес, 66), Кармона, Альварес, Гомес (Афиф, 46), Вигуэра, Лопес

Эйбар: Риесго (Родригес, 26), Луна, Лежён, Дос Сантос, Педро Леон, Энрих, Капа, Гонсалес (Рико, 65), Гарсия Д., Эскаланте, Инуи (Пенья, 74)

Предупреждения:

Аморебьета, 16; Кармона, 45; Альварес, 90; Бабин, 90 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 января 20:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция

Матч

Гранада - Осасуна - 1:1 (0:1)

Голы

Риера 12 (0:1). Кравец 69 (1:1).

Состав

Гранада: Очоа, Ломбан, Везу (Понсе, 65, , 90), Табану, Фулкьер, Ацили (Буэно, 57), Агбо, Перейра, Бога, Сампер, Кравец (Силва Г., 76)

Осасуна: Фернандес, Гарсия У., Клерк, Ойер, Чосич, Тьенса (Мерида, 76), Торрес (Ромеро, 76), Риера (Ривьер, 71), Гарсия Д., Леон, Беренгер

Предупреждения:

Перейра, 11; Понсе, 72; Табану, 83 - Тьенса, 13; Гарсия Д., 67; Риера, 67; Беренгер, 79

Удаления:

Агбо, 73; Понсе, 90 - нет

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

15 января 20:30, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Алавес - 1:0 (0:0)

Голы

Радойя 89 (1:0).

Состав

Сельта: Бланко, Мальо, Ронкалья, Кабрал (Кастро, 50), Васс, Фонтас, Радойя, Диас М., Аспас (Гомес, 90), Гуидетти (Росси, 71), Бонгонда

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте, Феддал, Эдгар (Вигарай, 77), Камараса (Собрино, 88), Гарсия М., Фемения, Дейверсон, Гомес (Алексис, 49)

Предупреждения:

Кабрал, 12; Васс, 84; Фонтас, 90; Кастро, 90 - Фемения, 20; Феддал, 22; Эдгар, 66; Алексис, 80; Эрнандес, 84

Удаления:

нет - Феддал, 46

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

15 января 18:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Леганес - Атлетик - 0:0

Состав

Леганес: Чампанье, Марин, Мантовани, Диас, Инсуа, Тимор, Рамос (Шимановски, 45), Перес, Пирес, Мачис (Невес, 75), Герреро

Атлетик: Ираисос, Балензиага, Сан Хосе (Беньят, 46), Лекуе, Лапорте, Боведа, Гарсия, Итурраспе, Адурис, Уильямс (Сусаета, 57), Муньяин (де Маркос, 87)

Предупреждения:

Диас, 51; Перес, 67; Инсуа, 89 - Адурис, 65; Гарсия, 69; Беньят, 80

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

14 января 15:00, Бутарке, Онлайн-трансляция

 

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